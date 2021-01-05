1. В оккупированном россией Крыму совершено нападение на дочь (Наталью) и жену (Любовь) узника Кремля Олега Приходько, который сейчас находится в СИЗО по сфабрикованному делу о терроризме за свою проукраинскую позицию. Неизвестные жестоко избили женщин возле их собственного дома. Подробностей пока нет

2. Политзаключенный крымчанин Ренат Сулейманов, осужденный оккупантами в Крыму, вышел из российской колонии в Кабардино-Балкарской Республике, отбыв весь срок заключения. Под стражей мужчина находился со 2 октября 2017 года

3. “Сегодня мы пролетаем над югом россии, и следующим новогодним российским городом становится Симферополь”, — написал рашистский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который находится в составе экипажа МКС, и опубликовал фото Симферополя из космоса. Вот только Инстаграм, как вы можете убедиться, лучше тупого рашистского быдла знает, чей Симферополь

4. Россияне, это могли быть ваши больницы, дороги, школы: компания “Мостотрест”, принадлежащая путинскому олигарху Аркадию Ротенбергу, займется обслуживанием Крымского моста. На эти цели выделят 204 млн руб на 6 месяцев. “Мостотрест” был единственным участником “тендера”. Потом для Ротенберга снова проведут “тендер”

5. “Идем как по лунному ландшафту”: ватоголовый предатель Николай Моль 1985 г.р., сидя на дне пустого Симферопольского водохранилища, рассказывает, какая плохая Украина, что перекрыла Северо-Крымский канал. В общем, стандартный вой ватника с констатацией пушного зверька. Добавлю, что, прогуливаясь по дну Симферопольского водохранилища, ватник встретил другого ватника и задал ему вопрос о сложившейся ситуации с водой в Крыму. Второй ватоголовый ответил: “Да с водой сильно проблем нет. Да, водоохранка уменьшилась. У нас уже такое было в 13-12 годах (прим — это ложь, не было такого). Но потом дожди весенние наполнили водоохранку. Не знаю — снег, дожди — как-то наполнится, наверное. Я лично на себе пока не ощущаю. По часам дают воду: с 6 до 9 утра и с 6 до 9 вечера. На праздниках дали. Вроде как два дня с водой было хорошо, не выключали”. Оценили степень упоротости? Напомню, вода из Симферопольского водохранилища в дома оккупированной столицы АРК уже не подается. Прекращена и перекачка воды из Тайганского и Белогорского водохранилищ — 15 труб, которые прокладывали ихтамнеты, стоят пустыми

6. В Службе внешней разведки Украины уверены, что угроза вторжения россии с территории оккупированного ею Крыма в Херсонскую область сохраняется. Выводы украинской разведки базируются на регулярных военных российских учениях “Кавказ”, во время которых “отрабатывается нападение на соседнее государство”. Также украинская разведка отмечает проблему водного дефицита на полуострове, что тоже может спровоцировать “марш-бросок вглубь территории Херсонской области с целью установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала”. В ведомстве считают, что от приказа о наступлении Кремль сдерживают: ситуация внутри самой россии, ряд экономических и внешнеполитических факторов

7. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 247 новых случаев коронавирусной инфекции (+9 смертей). В Севастополе — 89. Количество зараженных увеличилось до 33 380 человек, в том числе 7 106 в Севастополе. Умерло 799 человек, в том числе 245 — в Севастополе

8. Украинцы в качестве подопытных кроликов. Россияне даже не скрывают, что хотят тестировать свою не прошедшую испытания вакцину на украинцах. Об этом открыто говорят на федеральных каналах рф. Ну а помогать россиянам в этом вызвался, конечно же, Медведчук со своей сепарской шайкой. Напомню, российской вакциной, которую отказался делать себе путин, сейчас начали прививать в Крыму

9. В Москве от коронавируса умер Владимир Коренев, сыгравший главную роль в советском фильме “Человек-амфибия”. Коренев должен быть известен украинцам так же тем, что активно поддержал вторжение россии в Украину и оккупацию Крыма, куда неоднократно и незаконно приезжал в пропагандистских целях

10. “В российском КВН серебряные медали в финале завоевала симферопольская команда, в которой три игрока — крымские татары. Понимаю, что это такая политтехнология. Они уже самые русские россияне — гордятся мостом, возвращением ′′домой", шутят про то, что этот год был лучшим, потому что российский турист наконец выбрал полуостров, а не заграничные курорты. Или еще одна шутка: путин инициировал закон, что президентом россии не может быть человек, у которого когда-то был другой паспорт. И тут крымец Алим говорит: это несправедливо, мы же не виноваты (прим — в том, что мы граждане Украины). Зал смеется. Потешные хохлы уже не играют в КВН, теперь это делают потешные крымцы и ′′шахтеры из Ровеньков". Мораль — нужен закон про коллаборационизм. И печально, что только единицы это понимают”, — написал украинский журналист Вахтанг Кипиани

P.S. С водой проблем нет, говорит ватник. Я лично на себе пока не ощущаю, говорит ватник. По часам дают воду, говорит все тот же ватник. На праздниках дали, два дня с водой было хорошо, добавляет ватник. Да, они упоротые… очень! И я уверен, что это чудо реально считает, что в 12-13 годах уже была аналогичная ситуация с водой. Таким можно и кислород отключить — не заметят, да и мозг не пострадает ввиду отсутствия.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.