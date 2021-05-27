1. Активисты общественной организации КрымSOS провели акцию “Хождение по кругу” у посольства россии в Киеве. Она стала 58-м мероприятием в поддержку жертв насильственных исчезновений в оккупированном Крыму и их родных в рамках кампании “Find & Free”

2. Журналисту Владиславу Есипенко, которого после ареста подвергли жесточайшим пыткам, оккупанты продлили арест до 11 июля

3. В российских колониях прошли первые длительные семейные свидания у политзаключенных Эмир-Усеина Куку и Вадима Сирука с их супругами. Напомню, Эмир‐Усеин Куку и Вадим Сирук — политузники ялтинского “дела Хизб ут-Тахрир”. Они были задержаны оккупантами 11 февраля 2016 года. 12 ноября 2019 года Южный окружной военный “суд” в Ростове-на-Дону приговорил крымчан к 12 годам заключения в колонии строгого режима

4. Борьба за Крым, мечта о родном доме: агентство “Крымские новости” поговорило с тремя крымскотатарскими бойцами и попросило рассказать об их возвращении к жизни после фронта и ожиданиях от властей

5. В Крыму продолжается очередная призывная кампания оккупантов в ряды российской армии. Уголовных дел об уклонении от службы в российской армии в Крыму с каждым годом становится все больше.

6. “Предварительное голосование онлайн. Говорят, всех без исключения бюджетников Керчи и Ленинского района заставили делать скриншот голосования за единороса Бахарева. Скриншот в обязательном порядке необходимо переслать вышестоящему начальству. Речь идет о тысячах учителях, врачах и т.д.”, “Всех бюджетников оккупанты обязали зарегистрироваться на сайте "Госуслуги" и пройти голосование там. Да, все исключительно в стиле совка, по которому ватоголовые тосковали — добровольно-принудительно. Кто не проголосует — увольнение”, “Всем врачам, учителям и другим бюджетникам поручено зарегистрироваться через госуслуги и проголосовать за ЕдРосов. Руководителям учреждений поручено отчитаться за каждого работника”, “У Севастополі така ж історія”

7. Кремль снова притащил в Крым за деньги россиян очередную группу из 25 граждан Германии, которую крымские пропагандоны назвали “зарубежной делегацией”. Визит проходил “в рамках проекта народной дипломатии “Мирный Крым — своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов”. В то же время выяснилось, что часть прогнувшихся под оккупантов немцев — это россияне, которые выехали на постоянное проживание в Германию в 1980-1990-х годах. “На том видео, которое опубликовали "Вести Крым", и не видно 25 человек. Это относительно молодые люди, выглядит это все просто как экскурсия какой-то группы немецких туристов. Учитывая, что это бывшие переселенцы из Советского Союза в Германию, мы видим традиционную методику россии: она работает с собственными мигрантами, играет на их ностальгии и связях. Их проще затянуть в россию и в оккупированный Крым. Этот визит очень похож на все предыдущие: их возят по одним и тем же местам, говорят об одном и том же”, — прокомментировал корреспондент крымского Центра журналистских расследований Евгений Лешан.

8. 25 граждан Германии ждут последствия за несогласованный визит в оккупированный россией Крым, заявили в Представительстве президента Украины в АРК

9. Кабмин Украины инициирует введение санкций против 11 рашистов за незаконные поездки в Крым: Владимир Вдовиченков, Жанна Эппле, Ольга Кабо, Дмитрий Орлов, Александр Петров, Евгений Пронин, Евгений Стычкин, Павел Трубинер, Алексей Чадов, Анастасия Сланевская (“Слава”) и Ярослав Сумишевский

10. Путинская шестерка, смотрящий за Крымом Георгий Мурадов предложил Беларуси открыть авиасообщение с оккупированным Крымом: “В условиях нарастания западной агрессии и санкций против Белоруссии ничто не должно сдерживать развитие связей между Белоруссией и Крымом”, — заявил оккупант

11. Двери на “Титаник” открыты: коллаборант Константинов предложил Беларуси “создавать и всячески развивать единое белорусско-крымское пространство”

12. Подразделение российских трубопроводных войск развернули инфраструктуру для продолжительного нахождения у реки Биюк-Карасу. Ихтамнеты расположились на том же месте, где находились в прошлом году, качая воду из реки на нужды Симферополя. Шо, опять?! Местные жители тем временем пришли в ужас, но свое имя попросили не называть, чтобы не накликать беду на свою семью: “Военные после себя оставили неприглядную картину — многочисленные поражения почвы горючими материалами. Местные жители надеялись, что они уже не вернутся, так как Тайганское водохранилище осталось без полезного объема воды. Но теперь, значит, пришла очередь находящегося рядом Белогорского водохранилища (прим — Тайганское и Белогорское водохранилища имеют сброс воды в реку Биюк-Карасу). В прошлом году военные спешно обустраивались здесь, а в этом — заблаговременно готовят всю инфраструктуру, чтобы в нужный час вновь пустить воду на Симферополь по тем же трубопроводам, которые сейчас также проверяются и чинятся от утечек. Местные жители не в восторге от этого, боимся сами остаться летом без воды”

13. Алупка. Свежее озаборивание вывело из себя стекловата Дмитрия Лебедева: “Из некогда курортного красивого города делают тюрьму!”

14. “Самый гламурный курортный город россии оказался в Крыму”, — сообщили оккупанты, имея ввиду Ялту. Выходит, что “самый гламурный курортный город россии” оказался в Украине… Ялта — бывший город счастья. Убитый говенью, где вместо круизных лайнеров — военные корыта, вместо пафосных ресторанов — столовки, вместо ночных клубов — шаурмячные и беляшевые теперь. ВОПЛОЩЕННАЯ мечта о гламуре для Замостья. Трындец!

P.S. На видовой площадке на скале Шишко (Ай-Петринская яйла) уже во время оккупации появилась большая надпись: “СВИНЬЯМ В КРЫМУ МЕСТА НЕТ”. Подобные надписи стоит разместить по всему захваченному россией полуострову, а самый большой транспарант разместим возле моста, чтобы свиньи, когда будут спешно покидать Крым, навсегда запомнили наше к ним отношение. А то каждая понаехавшая свинья мнит из себя “освободительницу-007”.

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