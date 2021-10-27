1. Оккупанты в Симферополе составили на крымского адвоката Эдема Семедляева два протокола по статье 19.3 КоАП мордора ("неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов ФСБ").

"Сотрудники полиции составили на Эдема Семедляева протокол за неповиновение сотрудникам полиции за то, что он якобы проводил фото и видеофиксацию действий сотрудников РОВД, а сейчас составляют протокол по аналогичной статье 19.3 КоАП россии за отказ раздеться во время личного досмотра", — рассказал адвокат Айдер Азаматов.

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Имена остальных 20-ти задержанных, в том числе гражданских журналистов, были опубликованы Крымской солидарностью.

2. Оккупанты в Симферополе признали виновным координатора общественной инициативы "Крымская солидарность", сына политзаключённого Ремзи Меметова Дилявера Меметова в совершении административного правонарушения по ст. 20.2.2 КоАП мордора ("Организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка"). Назначили штраф в размере 15 тысяч.

3. За поддержку крымских татар, обвиненных в "терроризме", теперь полагается статья "оправдание терроризма". Посмотрите короткий сюжет о преследовании российской активистки Ольги Смирновой, у которой на днях прошел обыск по делу об "оправдании терроризма".

4. 66-летняя гражданка Украины, политзаключенная жительница Севастополя Галина Довгополая, которую оккупанты осудили на 12 лет, пробыла три недели в СИЗО города Нижний Новгород. По информации Крымской правозащитной группы, сейчас крымчанка находится во "Владимирском централе" и ждёт этапирования в женскую колонию.

5. Новые правила на админгранице между материковой частью Украины и оккупированным россией Крымом: прочтите, что изменит отмена свободной экономической зоны "Крым" и ликвидация 21 ноября украинских таможенных постов на КПВВ "Каланчак" и "Чонгар".

6. Грузооборот крымских портов за годы оккупации упал в 12 раз: с почти 11 млн тонн в 2012 году до 862 тысяч тонн в 2020 году. Кроме того, все порты в родной говени стали очень убыточны — только в 2020 году они принесли убытков россии на 718 млн руб.

7. "Ощадбанк" подал жалобу в Кассационный суд Франции по иску против россии из-за потери активов в оккупированном Крыму.

8. Неизвестные напали на предателя Украины Александра Талипова, попытались избить его, облили зеленкой и назвали "предателем родины" (имея ввиду россию), пообещав в следующий раз убить. Гоблинообразные преследуют Талипова за длинный язык и стремление прорваться к денежному корыту.

9. Глава оккупационной администрации Феодосии Сергей Бовтуненко, предавший Украину, подал в отставку. Обязанности "мэра" города будет выполнять понаехавший налоговик из Курской области Светлана Дорош.

10. Главу оккупационной администрации Евпатории Олесю Харитоненко "судебным решением" оккупанты отстранили от занимаемой должности. Коллаборантку подозревают "в совершении преступления".

11. Джанкой. Путлерюгенд тренируется уже едва ли не с яслей.

12. За 25 октября в оккупированном россией Крыму выявили 992 новых случая заболевания коронавирусом, что стало новым рекордом. 31 человек скончался, что является максимумом с начала пандемии.

13. Самый надежный способ подцепить корону — это отстоять гигантскую очередь в пункте вакцинации российским шмурдяком. Посмотрите, например, что творится в Евпатории и Феодосии.

14. Еще и морги переполнены: "Уважаемые жители города Симферополь, скажите, пожалуйста, после вызова врача на дом хоть кто-то его дождался? Это что вообще происходит такое? На прием в поликлинику с признаками ОРВИ не попасть, врача на дом не дождаться. Власти города, вы же кричали по телевизору, что готовы ко всему!". Какие наивные ватники, вам по телевизору и про страшных бандер с поездами дружбы и спонтанно возникшей самообороной кричали. И что теперь?! Живите дальше телевизором.

P.S. Апелляционный суд Амстердама счел "Скифское золото" украинской собственностью и постановил вернуть его Украине. У оккупантов полыхает. Гоблин, подбирая слюни, назвал это справедливое решение "рейдерским захватом", а Песков на вопрос журналистов раздраженно ответил: "Не буду ничего комментировать". Музейные экспонаты были вывезены из Крыма в Нидерланды на выставку еще до оккупации полуострова россией. Суды длились 7 лет. В деле говорилось о более 565 предметах из музейного фонда Украины, которые находятся на территории Королевства Нидерландов. В основном это археологические находки. Стоимость коллекции составляет около 10 миллионов евро.

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