1. В Украине запустили виртуальный музей российской агрессии. Интернет-портал на сегодняшний день содержит информацию о ключевых событиях начала оккупации Крыма россией в феврале 2014 года, а также информацию о конкретных лицах и основных сферах, на которые повлияла оккупация части территории нашей страны за эти годы. В дальнейшем ресурс, который доступен на украинском и английском языках, будет наполняться информацией о вторжении россии в восточные области Украины

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2. “Да, россия в 2014 году вторглась не в страну, которая собиралась в НАТО, не в страну, большинство населения которой хотело вступления Украины в Альянс. А как раз напала на страну, большинство населения которой такого вступления не очень-то и желало. На страну, заявившую о своем внеблоковом статусе — и в результате оставшуюся без части территории. Каково? Лучшего объяснения того, зачем западные соседи Украины вступали в НАТО, похоже, просто не существует. Украинцам был преподан наглядный урок — аннексия Крыма и нападение на Донбасс. Украина оказалась вынуждена защищать себя практически в одиночку — при этом и армия ее находилась не в лучшем состоянии. Поэтому, уверен, не стоит Дмитрию Пескову и другим российским чиновникам утверждать, что вступление Украины в НАТО угрожает национальной безопасности россии. Не угрожает, нет. Зато невступление Украины в НАТО, убежден, угрожает национальной безопасности Украины и самому ее сохранению как суверенного государства”, - Виталий Портников.

3. Адвокат Сергей Легостов после встречи с осужденным в россии проукраинским крымчанином Олегом Приходько сообщил о “жестком обращении” с ним в российской колонии, где Приходько отбывает наказание по сфабрикованному обвинению о терроризме. Политзаключенный вынужден проводить весь день на ногах, так как лежать ему оккупанты разрешают только во время отбоя. Более того, крымчанин не получил ни одного письма. Его корреспонденция тоже не достигает родственников, хотя он пишет им каждый день.

4. Политзаключенного Ивана Яцкина, которого оккупанты приговорили к 11 годам заключения, этапировали из СИЗО Симферополя в россию: “Об этапировании стало известно, когда его супруга вчера собиралась передать лекарства ему, и ей отказали в принятии передачи, заявив, что он убыл из СИЗО Симферополя. Куда именно он убыл, ФСИН не сообщает. По закону, родственников извещают об этом в течение 10 дней с момента прибытия на место отбывания наказания. Но сколько будет длиться этап, где Яцкин будет находиться, это никому неизвестно”, — сообщил адвокат Николай Полозов.

5. Ялта сегодня. Продолжаются отправки ялтинских призывников на сборный пункт для дальнейшей отправки на просторы Залесья. Фетиш на Набережной.

6. Стоять в очередях и ругаться, ругаться и стоять в очередях — это обычные будни Крыма в оккупации. Причем гигантские очереди образуются даже в созданных оккупантами сервисных центрах, куда люди не могут попасть неделями, а попадая, вынуждены толкаться в очередях и ругаться. Кто там хотел в СССР? (видео).

7. Рашистский актер Игорь Угольников заявил, что готов был в 2014 году “въехать в Крым на танке” для поддержки оккупации полуострова. Ранее рашист неоднократно и незаконно посещал Крым в пропагандистских целях и оскорблял украинцев. КОНЧЕННЫЙ рашист.

8. Гардемарины, назад! Севастополь и покращення: “Разваливают город! После войны за 7 лет восстановили! А сейчас какие-то варвары пришли!”

9. Массандровский пляж в Ялте до оккупации получил международное признание качества услуг и отдыха в виде Голубого флага. Теперь оккупанты отжали пляж у его долгосрочного арендатора Виталия Иванова, и решили застроить его. Иванов, поддержавший вторжение россии в Крым, воем воет и сравнивает рейдерский захват с “инвазией раковой клетки в здоровый организм”. Напомню, в 2010 году на Массандровском пляже подняли первый в СНГ “Голубой флаг” — экологический знак, свидетельствующий о присуждении пляжу Международным жюри Программы “Голубой флаг” международного сертификата качества и признания его соответствия международно признанным критериям. С момента оккупации Крыма россией такие награды не присуждаются.

10. Очередной рекорд: за 19 октября в оккупированном россией Крыму выявили 911 новых случаев заболевания коронавирусом, в том числе 299 — в Севастополе. 22 пациента скончалось, в том числе 8 — в Севастополе. Всего на полуострове с марта 2020 года заболело 124 865 человек, 4038 пациентов скончалось.

11. “ОСКОРБЛЕНИЕ работника аптеки влечет за собой административную ответственность, согласно ст. 5.61 КоАП рф. Наряд полиции вызывается незамедлительно!” — сказано в объявлении. Если бы 8 лет назад я увидела в аптеке Симферополя подобное, вызвала бы спецбригаду с Розочки — псих торгует лекарствами, это же опасно! Сейчас это обычная атмосфера в Крыму. Атмосфера ненависти. Крымчане ненавидят россию, понаехов и свою глупость (30%), понаехи ненавидят нас и Омерику. Желчь рекой.

P.S. Путина и Шойгу в*тоголовые попросили остановить застройку Хрустального в Севастополе. Ватники воют, что “такого разрушительного удара Севастополь не получал со времен Великой Отечественной войны”. Кроме того, предатели Украины назвали происходящее “самой крупной градостроительной ошибкой, которая совершилась за всю историю Севастополя”. Ашотакое? Говень не такой уж и родной оказалась? Кроме того, в*тоголовые отдельно отметили, что “строители уже уничтожили относящиеся к двум героическим оборонам Севастополя аутентичные объекты”. Ты посмотри, и телевизор молчит, и никакого фошызма, и в*тники очередную оборону города от варваров и разрушителей памяти дидов не организовывают. Куда свои языки засунули, а, скрепоносцы хреновы?

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