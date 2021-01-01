1. Полицаи в Ялте подошли к 22-летнему парню на безлюдной остановке и приказали надеть маску. Он это сделал и начал уходить. Полицаи догнали парня и сбили с ног. Парень упал и серьезно разбил голову об камень. Полицаи прыгнули сверху на парня и попытались скрутить. Увидев, что натворили, полицаи сбежали, не вызвав скорую и не оказав первую медицинскую помощь. После того, как эта новость была предана огласке, полицаи заявили, что парень вел себя грубо, а об камень головой ударился сам. Любопытно, что упоротые в ВК пишут, что вся история — фейк и выдумка укропов. Но орки сами подтвердили, что история — реальная, только, как это бывает в “русском мире”, во всем обвинили жертву своей агрессии

2. Крымская правозащитная группа (КПГ) в декабре 2020 года зафиксировала 16 новых уголовных дел в отношении жителей Крыма по ст. 328 УК рф (Уклонение от службы в Вооруженных силах рф) и 10 новых приговоров, вынесенных по этой статье. Это рекордное количество приговоров за отказ служить в армии оккупантов за месяц

3. “Совєт” крємльовських татар при Аксьонові не може зібратися з літа. Їм забороняють. Ну що, з Новим роком, п*дори!

4. В 2020 году Прокуратура АРК и Севастополя направила в украинские суды 27 производств по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена), а также установила около 500 самолетов и 600 судов, которые нарушали порядок въезда и выезда с/на Крымский полуостров

5. Американская компания BitGo провела 183 финансовых операции, вопреки санкциям США, в том числе и во временно оккупированном россией Крыму. За нарушение санкций компания заплатит 98 830 долларов США

6. Преступница Поклонская заявила, что Крыму жизненно необходима днепровская вода, и советует добиваться ее поставок через ООН. Вопит, что река Днепр имеет международное значение и обвиняет Украину в перекрытии канала, а не россию — в оккупации Крыма, что стало причиной перекрытия канала (а не реки Днепр)

7. Гоблин, несмотря на публичные заявления путина о том, что опреснять воду — слишком дорого и в этом нет необходимости, снова заявил, что “опреснять воду будем, гарантированный источник может быть только с учетом опреснения”. При этом сроки сдвинул аж на “несколько лет как минимум”. Напомню, старт строительства опреснительных установок Гоблин анонсировал уже на 1 января, чего, конечно же, не случится

8. Путинский байкер “Херург” жалуется, что в Крыму озеро у горы Гасфорта превращается в болото. С 15 декабря оккупанты начали выкачивать воду из него и подавать в Севастополь. Последствия уже налицо: “Умирает природа. Невосполняемый водоем превращается в болото. Что же нам делать? И что нам самим важнее? Может быть, стоит лучше временно потерпеть отключения, чем потом постоянно быть окружёнными болотами и комарами? Посмотрите, это будет везде”, — рассказал оккупант, передвигаясь по болоту, в которое превращается некогда красивейшее озеро, ставшее достопримечательностью Крыма. Напомню, “ночные волки” получили от оккупантов в аренду 267 га у горы Гасфорта в Балаклавском районе со скидкой 99,9%. Этот дисконт обосновывался “некоммерческой деятельностью мотоклуба”, однако территория приносит доход косметичкам, которые предоставляют площадку в субаренду и оказывают там платные услуги

9. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 333 новых случая коронавирусной инфекции (+9 смертей). В Севастополе — 85 (+5 смертей). Количество зараженных увеличилось до 31 950 человек, в том числе 6 763 в Севастополе. Умерло 762 человека, в том числе 239 — в Севастополе

10. В магазине подслушал разговор продавца с знакомым воякой. Тот жаловался, что у них в части почти все переболели короной. Все по-разному. Есть и такие, что были отправлены на лечение в Москву. И вот вся эта заразная шобла бродит по Крыму, разнося заразу. А официально ни один ихтамнет в Крыму не заболел.

11. Ялта. Недавно впервые за лет 10 обратился в больницу на Тольятти. Такого пздца я не припомню: люди готовы друг друга поубивать из-за очереди, врачам пох на пациентов, все ругаются. Врач назвала замостовых — оккупантами (здесь не поспоришь). Не болейте! С наступающим всех.

12. Оккупанты решили вышвырнуть экс-участника реалити-шоу “Дом-2” Глеба Жемчугова из “общественного совета Симферополя”, куда его впихнули всего несколько дней назад. Видимо, рашистам не понравилась реакция бандеровского сообщества на это шоу

13. Путин пообещал ватником севастопольских сел провести бесплатно газ. “Газпром” почесал репу и сказал — да ну нафиг, не хотим попасть под санкции. В итоге оккупанты газ не провели, но отчитались, что провели, и похвалили себя за это. Вата в шоке, а пропагандоны обвиняют Украину: “Губернаторские СМИ подвели итоги работы Михаила Развожаева за 2020 год. В частности, журналисты приписали градоначальнику подключение к газу хозяйств в селе Фронтовое, которого не было. Местным должны были подвести трубы к участкам бесплатно по спецпоручению владимира путина. Департамент городского хозяйства ответил сельчанам, что обещанное Развожаевым подключение к газу скажется на ситуации в стране и деятельности ПАО "Газпром", которому необходимо работать с иностранными партнерами. Госкомпания выбрана в россии оператором программы, но ее присутствие на полуострове невозможно. Чиновники просят "фронтовиков" дождаться ослабления крымских санкций или определения иного источника финансирования. Как пожаловался "Примечаниям" один из жителей села: "Пока "Газпром" рассчитывается с Украиной за газ — ему не до нас"…”

14. Только что из магазина. Москали массово скупают водку. Задумался, с чего бы это? Вспомнил! Через несколько часов праздник. Не могу не присоединиться… С Днем рождения Степан Андреевич (Бандера)!

P.S. Подходит к концу 2020 год. Я не знаю, каким будет следующий год в глобальных вопросах мира, но точно знаю, что, пока Крым будет оккупирован россией, каждый последующий год будет похож на предыдущий: обыски, аресты, пытки, похищения. Будут добавляться только новые имена палачей и их жертв, новые сроки для политзаключенных. Как и тысячи жителей временно оккупированных россией территорий Украины, я загадаю три желания — здоровья для близких, освобождение захваченных россией территорий и людей, и возмездие для всех причастных к тому горю, которое они принесли на нашу землю. Поздравляю с наступающим 2021-ым годом, друзья! Благодарю за то, что провели еще один год вместе с теми, кто в вас нуждается…

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.