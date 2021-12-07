1. В сети опубликованы снимки со спутника военных баз рашистов в оккупированном крымском поселке Новоозерное и возле российских городов Воронеж и Смоленск

2. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой из-за информации о двухмесячном пребывании в подвале карцера в симферопольской колонии украинского политзаключенного Андрея Захтея

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3. “Вы народные герои”, “Мы вами гордимся”, “В объективах ваших камер пишется история” — с такими плакатами по всему Крыму встречали 11 освобожденных после 15 суток ареста крымскотатарских активистов. Вечером 23 ноября более 150 крымских татар направились к ИВС Симферополя на встречу с адвокатом Эдемом Семедляевым. Туда же рашисты заранее подогнали автобус, а Росгвардия провела задержание 32 человек, в числе которых были 10 женщин и гражданские журналисты

4. Из изолятора в Симферополе вышел крымскотатарский активист Руслан Азизов, которого рашисты отказывались выпускать почти сутки

5. Правозащитная организация Amnesty International Ukraine призывает подписать петицию с требованием освобождения арестованного в Крыму фрилансера Крым.Реалии (проект Радіо Свобода) Владислава Есипенко

6. Украинские суды заочно арестовали 249 самолетов российских авиакомпаний за полеты в закрытый Украиной аэропорт “Симферополь” в Крыму. Так, последними были арестованы 13 пассажирских самолетов, принадлежащих авиаперевозчику АО “Авиакомпания Смартавиа”

7. В суд направлен обвинительный акт в отношении судьи-предателя Эдуарда Пикулы по факту совершения государственной измены. Предатель, кроме прочего, активно участвует в работе репрессивной машины оккупантов

8. Очередной прорыв: в начале 2022 года в оккупированном Крыму планируют принять делегацию из Сирии. С таким заявлением выступила кремлевская шестерка и смотрящий за Крымом Георгий Мурадов. Представителей дружественного россии Талибана тоже уже заждались

9. Джанкойский район. В Северо-Крымском канале теперь так

10. Форосский парк. Если видео и фотографии 10-летней (!!!) давности вызывают слезы, то что делать? Махать аквафрешем, молебен провести и путину написать? Да, форосята? Прочтите вой ватоголовых: “Вот смотрю видео 10-летней давности… и слезы наворачиваются. И сейчас акбарс (прим — понаехи) говорит, что здесь было запустенье. ДА ЭТО КРАСОТА!!!!! ПОСМОТРИТЕ САМИ!!!!!”, “Была совсем другая стратегия!!! Любоваться и сохранять!!! А что мы имеем сейчас??? ПРЕДАТЕЛЬСТВО!!!!!!!!!”, “Конечно, была красота! Нас пытаются убедить в обратном, и льют ложь с экрана телевизора для тех, кто не был в Форосе”, “Вот сколько десятилетий росли эти можжевельники, чтобы теперь погибнуть из-за этих варваров и воров?”, “Я и говорю, что казанские специально засирали парк с самого начала, чтобы в 2021 сказать, что все разрушено. Они и сейчас каждый день уродуют парк многими десятками автомобилей и тяжелой техникой, бомжами-строителями, уничтожением систем водоснабжения и изменением потоков грунтовых вод в обход деревьев. А когда все погибнет, согласуют снос и застроят все бетонными гробами”, “Каптаж уничтожили, воду украли”, “Да они потом на месте погибших деревьев будут утверждать, что тут ничего не растет”

11. Чечня окружена россией со всех сторон! Обратите на это внимание! Итоги двух воин! Чечня формально в составе рф! Рф платит дань Ичкерии. У Ичкерии своя армия, полиция, все силовые структуры подчинены Кадырову! Мне это напоминает Улус Крымского Ханства! Маленькая горная республика, в будущем — полноценная страна. Зашугала так россиян, что при слове ЧЕЧЕН россиянин сцыт в трусы! Численность населения Чеченской Республики составляет 1,4 млн чел. Население Украины составляет 44 млн. Чеченца не испугала орда в 145,8 млн ватников! Чеченец сейчас получает дань с рф, как крымский Хан на Поклонной горе! Именно на этом холме Василий, Иван Грозный, Алексей и Пётр I встречали посла Крымского Хана. Вставали на колени, били поклон в землю, выражая покорность господину, сажали на своего коня посла Хана и пешком вели под уздцы до самых палат! Вы об этом знали? Вот и все величие! Безусловно, шавки Кадырова сродни оркам на Донбассе, но речь сейчас не о том…

P.S. Руссо-туристам — скоростная дорога, крымчанам — снос домов. Ради отрезка трассы смерти “Таврида”, ведущего в Ялту, в селе Заречное оккупанты изымут 177 участков и снесут 58 домов. Многие были против этого варианта строительства. Ватники умоляли путина проложить дорогу в обход села и Аянского водохранилища, но сцарь холопов не услышал. Холопы воют: “Это же уму непостижимо, снести село, полностью снести село! Народ бунтовать начнет скоро. Вдоль полигона министерства обороны эту трассу вообще безболезненно вывести. Сослались на то, что министерство обороны якобы отказало. Да кто к ним обращался!”, “Этот дебилизм видно с высоты птичьего полета!”, “Судить будут! Кого?! Кто это сделал! Дом строил сын, 20 лет трудился-трудился, каждый камень укладывал один на один. И что теперь?! Выходит, что ничего! Иди под снос! За счет туристов мы будем страдать. Это вообще ужас! Аян (прим — Аянское водохранилище, питающее Симферополь, вдоль которого пройдет трасса) уничтожат”, “(Понаех воет) Если бы знали, что тут трасса, мы бы сюда не поехали! Я такую квартиру продал ради дома в Крыму”, “Обещают только выселить нас после описания имущества. И все, три месяца дают на выселение. А куда — это наше дело! Жилье никто нигде не предлагает”… И снова получается, что Украина — дала, а россиюшка приперлась и… ОТНЯЛА!