1. Журналисты Центра журналистских расследований разобрали интервью Алексея Резникова, в котором он заявил, что после освобождения Крымского полуострова незаконно понаехавшие россияне будут иметь выбор: остаться в Крыму или вернуться в россию. Но есть большое “но” — министр не знаком с законодательством Украины.

2. Кассационный административный суд Верховного суда Украины окончательно признал незаконным пункт первый постановления Кабмина Украины №1035 от 16.12.2015, которым было установлено ограничение для граждан на ввоз/вывоз личных вещей в/из оккупированного россией Крыма

3. В оккупированной россией Горловке подорвали соратника Безлера Сергея Попова (“Дуремар”), принимавшего участие в захвате Крыма. Террорист выжил. У Попова и главы оккупационной администрации Горловки Ивана Приходько давний конфликт: не могут поделить вывоз металлолома. По некоторым данным, оккупанты уже кого-то захватили и “будут использовать для того, чтобы продемонстрировать “действия украинских спецслужб”, которые якобы направлены на эскалацию конфликта и срыв перемирия”. В Крыму Попов был участником созданной россией группировки “Самооборона Крыма”. Храшданская война продолжается

4. Путинская косметичка Залдостанов (“Хирург”) молится на снег в Севастополе. Прошедшие осадки не повлияли на озеро у горы Гасфорта, из которого оккупанты качали воду в Севастополь. Остатки от озера, которое приносило бабки косметичкам (оно было отдано им в аренду), теперь заболачиваются: “Байкер рассказал, что водоем, который в конце прошлого года начали использовать для водоснабжения Севастополя, стал на треть заболоченным, его берега осыпаются, а природа вокруг умирает. По его словам, прошедшие ранее дожди никак не повлияли на объем воды в карьере с торчащими из него мертвенно серыми булькающими островами, неумолимо погружающимися в темную болотистую жижу”, — написали пропагандоны. Наши крымчане комментируют: “Зачем расстраиваться? Теперь Задомвстанов может со своей труппой ручных волков поставить там уникальное зажигательное байк-шоу “Вой на болотах”

5. Глава оккупационной администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что из-за заморозков и сокращения запасов воды часть улиц города снова перевели на график подачи воды. На графике теперь также сидят ряд населенных пунктов Большой Ялты: 3 часа утром и 3 часа вечером

6. Симферополь. Почитайте, какой вонючей гидотой мы чаще моем руки, стираем, моем посуду и т.п. Если ЭТО не гуманитарная катастрофа, устроенная оккупантом, не выполняющим Женевскую конвенцию, то я не знаю, что тогда еще нужно, чтобы ХАЙ поднять на весь СовБез ООН

7. Гоблин предложил жителям Крыма и понаехам делать фотографии новых “визитных карточек” Крыма и публиковать их в соцсетях к 7-й годовщине оккупации полуострова россией под хэштегом #ПутинКрымРоссияНавсегда. Можно начать с синей бочки — новой визитной карточки Крыма в оккупации

8. Очередной прорыв: Крым, по статистике оккупантов, вошел в пятерку регионов с самой сложной ВИЧ-обстановкой. Напомню, после начала оккупации многие ВИЧ-инфицированные были вынуждены уехать на материковую Украину, чтобы продолжить получать терапию, которую не предоставляют оккупанты. Многие из тех, кто остался, уже умерли. Резкий всплеск заболеваемости начался после хлынувшего потока понаехавших, что подтвердили сами оккупанты

9. Не ной, юный ихтамнет! Празднуй день наемника и отпускника! “Приняли участие в митинге ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества”, — сообщили оккупанты в Саках

10. Окупований Крим, колишня дитяча оздоровниця Євпаторія, 14/02/2021. Чудовий вихідний видався у секти місцевого путлєр’югенду під назвою “Євпаторійський десант”: на свіжому снігу малюкам-штурмовикам вдалося провести тренування по поверненню Аляски до “рідної гавані”. Хайль путлєр!

11. Окупований Крим, 14/02/2021. Кізяки “станиці” зі споконвічно російською назвою “Мангуп-Кале” визнали духовним наставником та окормітелем “батюшку” РПЦ ФСБ, “протоієрея” Дмитра Кроткова, мешканця чистилища “Миротворець”. Яка країна-окупант, такі й “батюшки”

12. На расии нет никаких перспектив и нет будущего! Уйдёт путин и ЕР, они выберут коммуняк красномордых, и ещё больше углубятся в недры той жопы, в которой уже живут!

13. “Путин — самый большой вор всех времён и народов. Россиян ненавидят за то, что они не только допустили, но и гордятся всем этим. Нормальных людей в россии катастрофически мало, чтобы направить страну в цивилизованное русло” — так крымчанин прокомментировал следующую новость: “Ополченец” ограбил и сжег стариков в Луганске, уехал в Воронеж и там убил учительницу. На нее было совершено нападение, она получила не менее восьми ударов ножом в голову, шею и грудь, и скончалась на месте. Воронежские журналисты сообщили, что Селютин был “ополченцем ЛНР”. При задержании у него нашли разрешение т.н. “Новороссии” на ношение автомата АК-47”

P.S. Если убийцу учительницы в Воронеже на данный момент задержали, то хочется напомнить, что многие из тех, кто под покровительством и по приказу россии пытал и убивал украинцев, сегодня имеют высокие должности в оккупированном Крыму, как например, боевик Вадим Погодин, который пытал пленных украинских военнослужащих и лично четырьмя выстрелами в голову убил школьника Степана Чубенко только за то, что тот любил Украину. Вместе с Погодиным Степана пытали и убивали Юрий Москалев и Максим Сухомлинов — все они заочно приговорены украинским судом к пожизненному сроку, но от наказания их укрывает россия. Вот такой “русский мир” строят оккупанты на нашей территории. И я соглашусь с евпаторийцем, который написал, что россиян ненавидят за то, что они не только допустили, но и в подавляющем большинстве гордятся всем этим ужасом.

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