1. В ночь на 27 февраля 2014 года (в 4:20 утра) вооруженные российские оккупанты с сорванными нашивками захватили здания Верховного Совета и Совета Министров Крыма в Симферополе. На дорогах полуострова появилось много военной техники рашистов

2. В захвате административных зданий Крыма участвовали российские военные, переодетые в форму Беркута. Они же совершали преступления и на Майдане

3. Вот вам воля народа Крыма — “Вооруженные до зубов! В масках!”, — сообщали ватные очевидцы о захвате админзданий. Еще раз — это военная операция рф, захват Крыма силами спецбойцов и армии рф. Все эти ватоголовые клоуны-крикуны не знали и не понимали, что работают на прикрытие захвата (оккупации) Крыма. Думали, что вопят как обычно — для вони и шума

4. “До последнего была надежда”. Прочтите о протестных акциях крымчан в 2014 году против российской оккупации полуострова. К сожалению, не все из тех, кто не побоялся публично выступить против оккупации, остался в живых. Некоторые найдены убитыми, некоторые пропали без вести h

5. Секретарь СНБО Алексей Данилов вечером 26 февраля сообщил, что Украина вводит санкции против 10 человек из высшего офицерского состава, которые причастны к оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей россией.

6. “Соединенные Штаты не признаЮт и никогда не признАют предполагаемую аннексию полуострова россией, и мы будем вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям россии. В эту мрачную годовщину мы подтверждаем простую истину: Крым — это Украина”, — заявил президент США Джо Байден. Безоговорочную поддержку Украине выразили также Япония, Германия, Великобритания, Эстония, Литва, Латвия, Швеция, Чехия, Бельгия и многие другие страны, а также международные и европейские институции

7. Захарова, хлебнув бояры, занюхав кокаином, заявила, что крымские татары в Крыму не притесняются, не подвергаются репрессиям и обыскам. Есть такая профессия — врать каждый раз, когда открываешь рот

8. На очередном судилище в Ростове-на-Дону Олег Приходько выступил с последним словом. Сказал, что “он обычный христианин и кузнец, который не согласен с вхождением Крыма в состав россии, о чем всегда открыто и публично заявлял. Это его мнение и стало причиной пристального внимания со стороны спецслужб”, — передал слова политузника адвокат Назим Шейхмамбетов

9. Крізь зуби вата видушує з себе, що очисні споруди в Криму будувала Україна. В атлічіє от… “Выше по течению в крупных сёлах типа ПГТ имеются очистные, построенные в укровремена на выделенные западными спонсорами деньги. Но всё равно психологически не очень приятно осознавать, что смытое с унитазов, хоть и очищенное на КОС и на водозаборе, будет течь из кранов на кухне”

10. “Протест крымчан активизировал застройку Форосского парка. Накануне сотни людей вышли на защиту заповедника, а сегодня строительство набрало новые обороты”, — сообщили пропагандоны. Ватники бузят, что их не слышат, а также жалуются, что по телевизору не показывают их вой и беспредел оккупантов. Оккупанты с барского плеча разрешили вате чуть-чуть походить и побузить вдоль забора, за которым идет уничтожение парка

11. Действующие виноградники “Золотой балки” оккупанты признали пригодными для застройки. Проект редевелопмента сельскохозяйственной земли под вип-поселок с видом на Балаклавскую бухту для понаехов займет более 18 гектаров

12. У Ленура Усманова аж ДВЕ медальки от говени! А он тоже ноет: “Скоро мы можем остаться без парков и доступа к пляжам”. Неблагодарный

13. Окупований Крим, Бахчисарай. У навчально-виховному комплексі “Шкільна академія” до секти путлєр’югенду було прийнято 63 учні. Малята-путінята поклялися вірно служити рейху, після чого кожен отримав берет і сектантську книжку. Вишенькою на торті стала виставка зброї. Хайль путлєр!

14. Окупований Крим, Керч. У школі загального режиму №15 для малят-путінят провели стройовий смотр зі стройовими піснями. До журі покликали представників кізяцтва та “народного ополчення”. Ви здивовані? А не варто: до казармових порядків потрібно привчати з дитинства

15. Ожидаемо. 7 лет в родной говени многие крымчане будут праздновать сильно немытыми… Это сообщение из Ялты: “Сложности с купанием: водонагреватель при плохом давлении воды не работает. Когда появляется вода, включает — успеваем нагреть, а помыться и принять душ не успеваем. Моемся частями: утром голову, вечером — все остальное. Задолбало!”

16. Історичний вигляд ісконної Бахчисарайщіни діє на настрій завжди позитивно… бо ісконність так жеж і видно)

P.S. Ровно 7 лет назад началось открытое военное вторжение, которое россия до сих пор обильно одаривает терминами: “референдум”, “свободное волеизъявление” и “спасение русскоязычных”. Своих военных 7 лет назад Кремль трусливо называл “спонтанно возникшей самообороной”, которой путин публично приказал “встать за спинами женщин и детей”. Позже ихтамнеты в Крыму были признаны Кремлем российскими военными, а российские военные на оккупированной части Донбасса по-прежнему остаются “ихтамнетами”, чтобы всякму отребью было удобней волать о “гражданской войне”. Россия — абсолютное ЗЛО. Они пришли, чтобы в прямом смысле слова убивать нас, запугивать, сажать и депортировать несогласных, а также любого, кто посмеет выразить недовольство оккупационным режимом. Я глубоко убежден, что в Крыму все началось — в Крыму все и закончится. И россия тоже закончится в Крыму… Наш праздник еще впереди!

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