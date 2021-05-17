1. "Весной 2014 года одной из задач, которую Кремль ставил перед своими силовиками и наместниками в Крыму, было полное подавление инакомыслия на полуострове. Казалось, что задача успешно выполнена, но это только на первый взгляд. Как оказалось, инакомыслие в Крыму есть, и голос его становится лишь сильнее. Чего только стоит развитие общественного объединения "Крымская солидарность"! Активисты этого объединения есть во всех регионах Крыма. Сегодня практически ни один обыск в Крыму не проходит не замеченным активистами, которые не просто наблюдают и мониторят, а активно помогают столкнувшимся с преследованиями в Крыму, выезжают на место событий, ведут стримы и делают репортажи, помогают арестованным и словом, и делом. Благодаря активности "Крымской солидарности" мир узнает о многочисленных фактах преследования и подавления инакомыслия в Крыму. Борьба продолжается, фактор инакомыслия в Крыму усиливается. Кто победит в этой борьбе? Тот, на чьей стороне сила или правда? Время покажет". Прочтите мнение крымчанки о том, как оккупанты борются с инакомыслием.

2. Оккупанты старательно и планомерно превращают всех крымских ватников в бандеровцев, поскольку смотреть на оккупантов и поддерживать их — невозможно. Идёт насильственная украинизация крымской в*ты оккупантами.

3. В акватории Черного моря появился патрульный корабль Британии "Trent", построенный в прошлом году. "Черноморский флот получил команду наблюдать за действиями непрошеного гостя", — написали севастопольские пропаг*ндоны.

4. Продолжаются облёты для настройки аэронавигационного оборудования оккупантов в аэропортах Крыма. Используется немецкое оборудование. Без этих действий аэропорты не могли бы безопасно работать. Но, похоже, всем поф*г.

5. Вы думаете, что победобесие уже прошло? Нет! В рейхе оно никогда не заканчивается! Оккупанты продолжают выгонять школьников, в том числе первоклашек, на военные марши. Я другой такой страны не знаю, где так вольно, смирно и кругом! Хайль путлер!

6. Жабо-гадючья история из Керчи. Виктор Сажин — коллаборант, который зашел в Керченский "горсовет" вместо изгнанного оккупантами за длинный язык коллаборанта Константина Ерманова. Сажин — тоже гавкучий, ждал не такую россию. ФСБ несколько дней таскала ватника на беседы. Сейчас связи с ним нет, а раскаяние за жесткую критику в адрес Гоблина на странице в Фейсбуке есть. Ватоголовые единомышленники Сажина считают, что его запугали, как и других гавкучих ватных "общественников". Не исключено, шо Сажин помогал Талипову домогаться карликов, а Горному получать квартиры от Лукичева! Ай да Гоблин! Зачистил всех воняющих любителей НЕ ТАКОЙ РОССИИ, гавкающих на него, мол, бояре плохие типа. И да, говень ВСЕГДА такая, предатели!

7. Посмотрите с высоты, как оккупанты застраивают уничтожаемый Форосский парк.

8. Севастополь завшивел в "зато мы на родине": "Кто знает, почему в городе не косят траву? НИКОГДА не было такого, чтобы на День Победы город был таким неухоженным. Уже и праздники прошли, скоро лето, травы выше колена, в траве полно клещей". Комментарии: "Я знаю! Потому что гавань!", "Клещей на самом деле много, с собаки только и успеваем снимать. ПЕРВЫЙ РАЗ ТАКОЕ", "Да, в этом году город, как заброшенное село, выглядит, с бурьяном по пояс. Высохнет через неделю-другую и начнут гореть", "На город наплевать. Нахимовский район вообще весь зарос травой".

9. Обосс*нные углы, фасады многоквартирных домов, кусты… Дремучее Средневековье! Собаки ведут себя приличнее. Наблюдала картину: Севастополь, супермаркет "Добрострой". На территории БЕСПЛАТНЫЙ туалет, и в метрах пяти от него — клумба с розами и какими-то хвойными деревьями. Дед и внук, у которого острая необходимость облегчиться. Уважаемые знатоки, внимание, вопрос: куда они направляются? К той самой несчастной клумбе, а не к свободному мужскому туалету в паре шагов! Без зазрения совести дед принимается приспускать с ребенка штаны, еще и просит стоявшую там женщину отойти, чтобы не мешала им. Женщина по делу возмущается, мол, что за дикость?! Мужик в скрепной манере огрызается: "Этожеребенок! А вам мешает, что ли?". Да, мешает! Потому что таких вот "(с)сущих ангелов" разных возрастов по городу и по Крыму — огромное стадо!

10. Понаехи, не притворяйтесь нами. Носите гордо звание — мародер! Все одно вы на нас не похожи, и мы ЧУЕМ вас от моста. На севастопольском паблике обсудили детей-вандалов. Местные сразу поняли, что это понаехи, а понаехи возмущаются и не понимают, почему все сразу на них спихивают: "Автор просто провокатор! На ребенке написано, что он приезжий?", "Понаехов сразу видно по манере одеваться и манере разговаривать! Так что ваше *откуда узнали* мимо!", "Согласен, просто чуешь, что чужак, и все. Даже и чипировать их не надо", "А еще общаться на весь транспорт или улицу, ну кто еще не слышал", "А когда на весь лес — это вообще пздц. Помню так на озере материкяне из Питера выражали свой восторг. Ска, ходишь отдохнуть на природу, в тишину, и даже там, в самые закоулки проберутся, шо тараканы".

11. То ли словацкие "партизаны", то ли просто закос под "гейропу". Нет, чтобы "Крендельник", "Щи да каша" или для бесед по душам — "Трындельник". Нет, трдельник им подавай, видите ли: понаехи продолжают открывать в Крыму заведения с понятными только им названиями.

12. Дела у "Вольтмарта" (сеть магазинов электроники и бытовой техники) идут настолько хорошо, что на стене их магазина в Ялте до сих пор висит баннер об акции более чем годичной давности..

P.S. "Керчь. Сегодня поездил по городу, и что скажу: это лица людей — в транспорте, на рынке, в магазинах… такой озлобленности, сколько живу, никогда не видел, и море новых акцентов — Кавказ, оканья и аканья, но и эти не рады жизни. Какой вывод? Россия — страна, которая не может принести счастье, одно унылое разочарование".

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