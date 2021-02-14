1. В киевском аэропорту “Борисполь” украинские пограничники не пропустили в Украину российскую танцовщицу, которая в 2018 году незаконно посещала оккупированный Крым. Это президент Лиги профессионалов восточного танца россии Елена Рамазанова, которая сначала соврала украинским пограничникам, заявив о том, что последний раз была в Крыму “очень давно, в 14-ом году”, но после предъявленных фактов созналась, что в 2018 году выступала в Крыму, в который поехала “по глупости”. Рашистка депортирована с трехлетним запретом на въезд в Украину

2. Одесский театр готовит перевод театральной постановки об оккупации Крыма на английском языке, чтобы устроить премьеру в Берлине, откуда начнется европейское турне спектакля — на очереди Польша и Франция. “Используя культурную дипломатию как часть "мягкой силы" авторы намерены через европейские показы спектакля "Футуристическая опера — 2014" постоянно напоминать европейцам о том, что война продолжается "не где-нибудь", не "далеко", а рядом — в Европе”, — говорится в описании проекта

3. В оккупированном россией Крыму пересохла река с “исконно русским” названием Сарысу, протекавшая через город Белогорск. Сарысу является левым притоком реки Биюк-Карасу, правый приток которой — река Танасу — пересохла еще в сентябре 2020 года. “Хорошо знаю эту речку. В 1990 году именно у этой реки, рядом с Белогорском, крымские татары разбили свои палатки и начали строить один из самых крупных массивов компактного проживания крымских татар, который и получил название, созвучное названию реки — Сары-Су, что переводится как "желтая вода". Всякой видел эту речку — и полноводной, и маловодной, но не припомню, чтобы она высыхала, что называется, наглухо. Это еще одно свидетельство усугубляющейся проблемы вододефицита в Крыму. Надежды на зимние осадки не оправдались”

4. Жители Крыма публикуют фотографии одних и тех же мест, которые сделаны до российской оккупации и сейчас. Никак не могут нарадоваться гигантскому забору в Оливе (на трассе Севастополь-Ялта), где находится один из “дворцов путина”

5. Ну, казалось бы… Солхат… вы же и на карте не найдете его, лапти! Но нет — нашли и уничтожили все, до чего дотянулись: “Сердце разрывается смотреть, как все уничтожается. Старый Крым раньше утопал в зелени, а сейчас трудно узнать родной город. Что творится? Просто вредительство какое-то, иначе не назовешь”

6. Исторические здания (корпусы бывшего санатория “Киев”) и парк в центре оккупированной Ялты могут пойти под снос. Крымчане в соцсетях активно комментируют намерения российских варваров: “Всё разрушается, вся красота, всё искусство архитектуры… Позор”, “Снести историческое здание и построить уродливую высотку, уму непостижимо”, “Задолбали уродские высотки, никакого уважения к истории города, просто безликие многоэтажки — это же так убого, да и почему мы должны это терпеть? Какие-то карманы набивают, закрывают вид на море, что в итоге получают жители? Ничего хорошего — красивые исторические здания рушат, застраивают все что только можно, местные в таких зданиях не живут”, “Убивают Ялту”, “Новостроев в Ялте столько, что скоро сползем все в море. Отсюда и дефицит воды придумывают, и еще Бог знает что. Не смейте трогать старую Ялту!”, “Жуть, как будто баба-яга зашла и орудует, как будто нету теперь здравого смысла”, “К сожалению… Реальность… Очень, очень жаль… Пусть я буду не права, но возмущаться бесполезно. Этой власти не нужен исторический Крым. Нужна наша земля”, “Не нажрутся никогда”, “Новой власти пофиг на памятники истории, у них своя история, еще такого беспредела, как сейчас, никогда не было”, “Такого бессовестного грабежа Крым не знал до 2014”, “А потом возьмутся и за наши дома, участки, когда всё свободное застроят”, “Народ всё съест, даже если полдома отберут и разрушат, будут молчать! ЭФФЕКТ ВЫУЧЕННОЙ БЕСПОМОЩНОСТИ. Боже, дай нам сил”, “Страшно за детей и внуков. Им тут жить, выживать”

7. В течение двух лет оккупанты в Севастополе заставят перейти всех бюджетников на российское ПО, подконтрольное ФСБ. Рашисты говорят, что “госучреждения уже пользуются российскими поисковиками, электронной почтой и антивирусами, однако большинство рабочих мест еще оснащены офисными программами зарубежного производства”. А там и до чебурнета недалеко

8. Лапти крадут, воруют и мошенничают часто не потому, что нужда, а потому что скрепа: “Есть оформленная ипотека в Севастополе, и квартиру конфисковывает банк-кредитор. Сможем ли мы купить новую квартиру в ипотеку в Ялте, например, если не закрыли прошлую ипотеку, но есть деньги на первый взнос 10%? Анонимно”, — написал понаех

9. Кримська резервація, колишня дитяча оздоровниця Євпаторія, 10/02/2021. Замість школи місцевий путлєр’югенд поїхав на екскурсію. Але не в якусь обридлу всім Долину привидів або печери, а… на ангарський полігон. Тому що справжня краса для малюка-бойовика — це танки та автомати

10. Ну що, зимно вам? Ось гляньте, як Судак вхурделило зимою 1910-1911 р. #Qırım #CrimeaIsUkraine

P.S. Рашистка Елена Рамазанова, которую украинские пограничники не впустили в Украину за незаконное посещение оккупированного Крыма, заявила, что ездила на полуостров “по глупости”. Вот так, пройдет какое-то время, закончится война и оккупация наших территорий, а рашисты в посткрымнашистском похмелье будут рассказывать, что нивинаватыи они, мол, и Крым по глупости оккупировали, и Донбасс — тоже по глупости, и украинских воинов с мирными жителями по глупости пытали и убивали, и из россии Градами наши земли поливали — тоже по глупости. Подумаешь, каких-то там пару десятков тысяч “хохлов” убили… города, села, предприятия уничтожили… миллионы людей беженцами сделали… но ведь по глупости. И не будет у них ни раскаяния, ни чувства вины за содеянные преступления. А будут еще большая ненависть к окружающему миру и жажда реванша. И у нас будет какое-то время, пока этот монстр снова не отъестся за счет вливаний Запада, чтобы успеть укрепить нашу оборону настолько, чтобы это тварье, окрепнув, вновь не полезло к нам со своими тухлыми сказками о спасении и братстве. Мы не имеем права повторять ошибок прошлого и должны четко понимать и учить наших детей и внуков тому, что россия навсегда останется для нас врагом номер один.

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