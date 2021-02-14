Новости Крымнаша. Россия навсегда останется для нас врагом номер один

КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Общество / Мнения
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Новости Крымнаша. Россия навсегда останется для нас врагом номер один

1. В киевском аэропорту “Борисполь” украинские пограничники не пропустили в Украину российскую танцовщицу, которая в 2018 году незаконно посещала оккупированный Крым. Это президент Лиги профессионалов восточного танца россии Елена Рамазанова, которая сначала соврала украинским пограничникам, заявив о том, что последний раз была в Крыму “очень давно, в 14-ом году”, но после предъявленных фактов созналась, что в 2018 году выступала в Крыму, в который поехала “по глупости”. Рашистка депортирована с трехлетним запретом на въезд в Украину

2. Одесский театр готовит перевод театральной постановки об оккупации Крыма на английском языке, чтобы устроить премьеру в Берлине, откуда начнется европейское турне спектакля — на очереди Польша и Франция. “Используя культурную дипломатию как часть "мягкой силы" авторы намерены через европейские показы спектакля "Футуристическая опера — 2014" постоянно напоминать европейцам о том, что война продолжается "не где-нибудь", не "далеко", а рядом — в Европе”, — говорится в описании проекта

3. В оккупированном россией Крыму пересохла река с “исконно русским” названием Сарысу, протекавшая через город Белогорск. Сарысу является левым притоком реки Биюк-Карасу, правый приток которой — река Танасу — пересохла еще в сентябре 2020 года. “Хорошо знаю эту речку. В 1990 году именно у этой реки, рядом с Белогорском, крымские татары разбили свои палатки и начали строить один из самых крупных массивов компактного проживания крымских татар, который и получил название, созвучное названию реки — Сары-Су, что переводится как "желтая вода". Всякой видел эту речку — и полноводной, и маловодной, но не припомню, чтобы она высыхала, что называется, наглухо. Это еще одно свидетельство усугубляющейся проблемы вододефицита в Крыму. Надежды на зимние осадки не оправдались”

Новости Крымнаша. Россия навсегда останется для нас врагом номер один

4. Жители Крыма публикуют фотографии одних и тех же мест, которые сделаны до российской оккупации и сейчас. Никак не могут нарадоваться гигантскому забору в Оливе (на трассе Севастополь-Ялта), где находится один из “дворцов путина”

Новости Крымнаша. Россия навсегда останется для нас врагом номер один

Новости Крымнаша. Россия навсегда останется для нас врагом номер один

5. Ну, казалось бы… Солхат… вы же и на карте не найдете его, лапти! Но нет — нашли и уничтожили все, до чего дотянулись: “Сердце разрывается смотреть, как все уничтожается. Старый Крым раньше утопал в зелени, а сейчас трудно узнать родной город. Что творится? Просто вредительство какое-то, иначе не назовешь”

6. Исторические здания (корпусы бывшего санатория “Киев”) и парк в центре оккупированной Ялты могут пойти под снос. Крымчане в соцсетях активно комментируют намерения российских варваров: “Всё разрушается, вся красота, всё искусство архитектуры… Позор”, “Снести историческое здание и построить уродливую высотку, уму непостижимо”, “Задолбали уродские высотки, никакого уважения к истории города, просто безликие многоэтажки — это же так убого, да и почему мы должны это терпеть? Какие-то карманы набивают, закрывают вид на море, что в итоге получают жители? Ничего хорошего — красивые исторические здания рушат, застраивают все что только можно, местные в таких зданиях не живут”, “Убивают Ялту”, “Новостроев в Ялте столько, что скоро сползем все в море. Отсюда и дефицит воды придумывают, и еще Бог знает что. Не смейте трогать старую Ялту!”, “Жуть, как будто баба-яга зашла и орудует, как будто нету теперь здравого смысла”, “К сожалению… Реальность… Очень, очень жаль… Пусть я буду не права, но возмущаться бесполезно. Этой власти не нужен исторический Крым. Нужна наша земля”, “Не нажрутся никогда”, “Новой власти пофиг на памятники истории, у них своя история, еще такого беспредела, как сейчас, никогда не было”, “Такого бессовестного грабежа Крым не знал до 2014”, “А потом возьмутся и за наши дома, участки, когда всё свободное застроят”, “Народ всё съест, даже если полдома отберут и разрушат, будут молчать! ЭФФЕКТ ВЫУЧЕННОЙ БЕСПОМОЩНОСТИ. Боже, дай нам сил”, “Страшно за детей и внуков. Им тут жить, выживать

7. В течение двух лет оккупанты в Севастополе заставят перейти всех бюджетников на российское ПО, подконтрольное ФСБ. Рашисты говорят, что “госучреждения уже пользуются российскими поисковиками, электронной почтой и антивирусами, однако большинство рабочих мест еще оснащены офисными программами зарубежного производства”. А там и до чебурнета недалеко

8. Лапти крадут, воруют и мошенничают часто не потому, что нужда, а потому что скрепа: “Есть оформленная ипотека в Севастополе, и квартиру конфисковывает банк-кредитор. Сможем ли мы купить новую квартиру в ипотеку в Ялте, например, если не закрыли прошлую ипотеку, но есть деньги на первый взнос 10%? Анонимно”, — написал понаех

9. Кримська резервація, колишня дитяча оздоровниця Євпаторія, 10/02/2021. Замість школи місцевий путлєр’югенд поїхав на екскурсію. Але не в якусь обридлу всім Долину привидів або печери, а… на ангарський полігон. Тому що справжня краса для малюка-бойовика — це танки та автомати

Новости Крымнаша. Россия навсегда останется для нас врагом номер один

10. Ну що, зимно вам? Ось гляньте, як Судак вхурделило зимою 1910-1911 р. #Qırım #CrimeaIsUkraine

Новости Крымнаша. Россия навсегда останется для нас врагом номер один

Новости Крымнаша. Россия навсегда останется для нас врагом номер один

P.S. Рашистка Елена Рамазанова, которую украинские пограничники не впустили в Украину за незаконное посещение оккупированного Крыма, заявила, что ездила на полуостров “по глупости”. Вот так, пройдет какое-то время, закончится война и оккупация наших территорий, а рашисты в посткрымнашистском похмелье будут рассказывать, что нивинаватыи они, мол, и Крым по глупости оккупировали, и Донбасс — тоже по глупости, и украинских воинов с мирными жителями по глупости пытали и убивали, и из россии Градами наши земли поливали — тоже по глупости. Подумаешь, каких-то там пару десятков тысяч “хохлов” убили… города, села, предприятия уничтожили… миллионы людей беженцами сделали… но ведь по глупости. И не будет у них ни раскаяния, ни чувства вины за содеянные преступления. А будут еще большая ненависть к окружающему миру и жажда реванша. И у нас будет какое-то время, пока этот монстр снова не отъестся за счет вливаний Запада, чтобы успеть укрепить нашу оборону настолько, чтобы это тварье, окрепнув, вновь не полезло к нам со своими тухлыми сказками о спасении и братстве. Мы не имеем права повторять ошибок прошлого и должны четко понимать и учить наших детей и внуков тому, что россия навсегда останется для нас врагом номер один.

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Источник:Блог КРЫМского бандеровца
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