1. 24 августа, в День Независимости Украины, в оккупированном нацистами Севастополе возложили цветы у памятника Тарасу Шевченко. Букеты составили из желтых и синих цветов, обвязали лентами в цветах украинского флага

2. Жители Крыма продолжают делиться в соцсетях фотографиями своих квартир, украшенных украинской символикой и флагами в честь 30-ой годовщины Независимости Украины! Некоторые крымчане обнаруживают свои фотографии в дайджесте “новостей Крымнаша”. Всем нашим людям огромный привет!

3. Евпатория. Старый город. Средневековая часть, которая раньше была крепостью Гезлёв. “Исконно русский Крым”, ага. Посмотрите

4. Парламентарии Польши, Латвии, Чехии, Грузии, а также делегаты от Испании и Албании посетили КПВВ “Каланчак” на административной границе Крыма с материковой частью Украины. Во время своего визита они совместно с членами постоянной украинской делегации в ПАСЕ подписали украинские флаги для передачи их в “музей истории оккупации Крыма” в будущем

5. У Австрии нет “ни желания, ни намерения” направлять делегацию в Крым. Об этом сказал министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в ответ на приглашение главы МИДа оккупантов Сергея Лаврова

6. Евпаторийское нытье: “И который год дохлый порт приморского города… без единого российского корабля. Еще я заметил, что исчезла рыба у берегов Евпатории, исчезли пляжи, исчезла набережная, исчезли доступные цены, исчезли крымские фрукты на рынках. Много чего исчезло. Наверное, волшебные камни с неба виноваты”

7. В Ялте! Земский учитель! 19 век, лучина, ликбез, народовольцы… ЯЛТА! По сути, в связи с диким наплывом понаехов с понаехятами классы переполнены. Учителя, как и врачи, сбежали от такого счастья за три копейки куда глаза глядят. Медицина мертва, образование тоже. А вы представляете, какое дерьмо эти “земские” будут в головы наших детей впихивать? Из краев с сортиром и знахарками, приехавшие за мильоном рублей? Учителей после деоккупации надо будет заменить на 90%. А достойные 10%, не замазавшиеся в дерьме говени, школы возглавят. А пока — “да что за Африку нам устраивают!” — возмущенно кричат жители города.

8. Едет дохтор на село… Жители самого гламурного города говени — Ялты — охреневают от счастья: к ним из Масквы гастролирующие бригады докторов иногда будут приезжать: “Младшему внуку исполнился годик. В это время проводится плановый осмотр узкими специалистами. В Ялтинской детской поликлинике нас записали только к окулисту и хирургу. А остальные где?”, “Едет доктор на село… А остальные врачи где? Раньше хоть на 3 года после института оставались, а сейчас диплом получил, и никому ничего не должен”, “А что дает такой прием? Контакт — один, ни к чему не обязывает, никакой ответственности. Поговорили — отправили к врачу по месту жительства, но считается, что помощь оказана. Первый год люди ломились в очереди. На второй год — уже никого не было. Люди поняли…”, “Почти всех местных медиков ушли”, “Что с детским стационаром? Верните городу полноценную детскую больницу!!!”, “21 век, а у нас выездной доктор и аппарат флюорографии. Вот это прорыв — так прорыв”, “Так их народ гонит в дверь, а они через окно”, “Дожили. Терапевтов нет — из Москвы присылают на выручку”, “В Ялте — как в отдельный кишлак! Ну, приедут, проведут первичный прием, а кто лечить будет?”

9. Керчь. Оцените квест для смертельно больных в Крыму. А отсутствие “приза” в виде жизненно необходимых лекарств в финале придает пикантности любой медицинской истории в гетто.

10. Оккупанты продолжают гадить в Севастопольской бухте. Наш севастополец прокомментировал увиденное так: “Ничего не меняется — пожизненно грязная бухта от российского флота. Всегда в ЧФ рф заявляли, что это не они, а круизные лайнеры, но с 2014 года лайнеров нет, а мусор и нефтяные пятна — есть и будут”

11. Оккупанты гоняют истребители над головами купающихся на пляжах Севастополя людей. Скрепная вата рада

12. Керчь. Отдыхайки хоронят медуз на пляже, закапывая их в песок… ЗАЧЕМ? “Дикари. Сидите дома, ловите своих жаб в озерах”, “Больные на голову люди, солнце в голову ударило. Предлагаю нам выйти с лопатами и закопать всех отдыхающих, которые мешают нашему отдыху”, — пишут местные жители

13. Я тут крымским писунам путину в традиционном жанре говени про “бояре плохие, царь хороший” весточку принесла: “За большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Крым и активную общественно-политическую деятельность наградить орденом Александра Невского Владимира Константинова”, — говорится в указе путина

14. Криворукие оккупанты на дороге вместо слова “ДЕТИ” нанесли с помощью трафарета слово “ТИДЕ”. Жители Крыма, которые знают украинский язык, простебали рашистов: “Это не ошибка. Это украинский язык. Переводится как ТЫ ГДЕ?”, “Крим чекає Неньку!!”, “Ти де? На другой стороне — тута”, “Вопрос забыли нарисовать. По-украински ти де (ты где?)”, “Ти де, а я на морі… Крымчане, думаю, вспомнят”, “Ти де? Я де? Я на морі”

P.S. Понаехи прут в Крым, а потом записывают слезливые видео о том, что здесь из-за санкций ничего нет, в том числе российских компаний. Один из комментариев под видео весьма оптимистичный: “Зато скоро здесь будет АЗС ОККО, KLO, ANP, а также Приватбанк, Укрсоцбанк, тот же Макдональдс, операторы Киевстар, МТС, ЛАЙФ, те же Apple Pay (UA), Алиэкспресс, Рошен, а еще АШАН, Эпицентр, Розетка с очень вкусными и натуральными продуктами и качественными товарами. Еще различные и грандиозные международные фестивали и концерты с применением супер технологий, ну и, конечно, в портах — огромные зарубежные лайнеры, авиарейсы в различные страны мира, денежные зарубежные клиенты, а еще вливания различных инвестиций и денег, а также безвизовый режим в любую страну мира, типа сел в свою машину и поехал, полетел, поплыл по внутреннему паспорту без проблем. Больше свободы и так далее. А пока настоящего развития в Крыму нет, кроме понтов и уничтожения уникальной природы”

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