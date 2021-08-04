1. В сентябре 2014 года оккупанты в Крыму задержали Валентина Выговского, обвинили его в “шпионаже в пользу Украины”, вывезли в Москву и провели “судебный процесс” в закрытом режиме, взяв с адвоката Ильи Новикова подписку о неразглашении. Московский областной суд в Красногорске 15 декабря 2015 года вынес украинцу приговор по статье 276 Уголовного кодекса россии (шпионаж) и назначил наказание в виде 11 лет колонии строгого режима. 3 августа 2021 года, Валентину Выговскому исполнилось 38 лет. Это его седьмой день рождения в застенках Кремля.

2. Что такое кремлёвский новояз рашистов? Как следует из стенда боевого пути 45-й бригады специального назначения ВДВ ВС рф, участие в боевых действиях на территории Украины в составе оккупационных войск — это “прикрытие госграницы рф”, а захват Крыма — “операция по возвращению”.

3. Текие дервишей — суфийские обители — были практически в каждом городе и даже в крупных селах. Иногда их еще называли мусульманскими монастырями. В Крыму их было более 20, однако до нашего времени сохранилось лишь одно текие — в Евпатории. Посмотрите очередной сюжет об “исконной русскости Крыма”.

4. В июле Крымская правозащитная группа зафиксировала 17 новых уголовных дел в отношении жителей Крыма по ст. 328 УК оккупантов (Уклонение от службы в Вооруженных силах рф). Кроме того, было вынесено 12 новых приговоров по этой статье. Всего на конец июля КПГ зафиксировала 244 уголовных дел за уклонение от службы в ВС рф, которые переданы на рассмотрение в “суды” Крыма. По 222 из них уже вынесен приговор, еще 22 находятся на стадии рассмотрения.

5. В Прокуратуре АРК и Севастополя сообщили, что Херсонский городской суд отправил под домашний арест крымского предпринимателя, подозреваемого в оказании помощи в перевозке призывников из Крыма для службы в российской армии. Пособнику оккупантов также запретили выезд с материковой Украины на полуостров. Чиновник на правах анонимности сообщил, что в аэропорту “Херсон” задержан гражданин Украины Павел Захарченко.

6. Лише двоє кримських “суддів” та одна “депутатка”, які перейшли на службу до окупаційної влади на півострові, отримали обвинувальні вироки в спеціальних судових провадженнях, які вступили у законну силу, тобто пройшли етап апеляційного оскарження.

7. Запасы воды в крымских водохранилищах в начале августа составили 132,4 млн куб. метров воды или 53,6% от проектного объема, сообщили оккупанты.

8. Кача. Немецкая балка. Жуткая жуть… Эти “террасы” для парковки проколупали варвары орды, когда грунт на свою трассу смерти (с)Таврида вывозили.

9. В Крыму все условия понаехам создают: “Сегодня на сессии ЯГС (прим — “ялтинского горсовета”) утвердили превращение детской больницы в общежитие для понаехов! Идея принадлежит Янине Петровне”, “(Понаехавшая пишет) Тихо офигеваю, когда от крымчан, особенно с побережья, слышу наименование “понаехи” в адрес приезжих людей. Я, конечно, ни в коем случае не сторонник закрытия детских больниц, но ваще-то от количества “понаехов” зависит в том числе благополучие и уровень жизни ваш и этих детей. Посему, понимая, что сейчас закидают меня гнилыми помидорами, но вы бы, уважаемые, фильтровали бы спитчи свои, а то приходит мысль, что больничку-то в психиатрическую перепрофилировать нужно. Ибо есть на нее острый спрос”, “От понаехов зависит сейчас только одно: Крым превратился в зону рассадника Covid-19 и хамства тех, кто считает, что крымчане жаждут вашего приезда. О рекреации слышали?”

10. За сутки в оккупированном россией Крыму выявили 539 новых случаев заболевания COVID-19, в том числе 171 в Севастополе. За сутки скончался 21 человек, что стало новым рекордом смертности для полуострова. Гоблин тем временен радостно отчитался о “рекордных 5 млн туристах за 7 месяцев текущего года”. Продолжаем фестивалить.

11. Из-за стремительного распространения коронавируса в крымском гетто с 5 августа вступают в силу новые правила пересечения административной границы оккупированного россией Крыма с Херсонской областью.

12. Новости процветания медицины в говени: “Красногвардейская поликлиника. Бездействие, беспомощность, бардак в здравоохранении! К врачам не попасть, людей держат на улице, собирая огромную толпу больных и озлобленных людей. Это что, беспомощность нашей системы здравоохранения, и кто за это должен ответить? Есть ли такой бардак где-нибудь еще в Крыму?”, “Везде так. Еще периодически люди между собой дерутся. Симферополь”, “Везде!”, “Везде в Крыму так, увы”, “Не только там, но и в Евпатории так же. Пошла прикрепляться к поликлинике. Там отказали в прикреплении, сказав, что нужен договор аренды жилья. По закону этого не требуется. Просто прихоть главврача, чтобы меньше людей обращались в городскую поликлинику. Так это полбеды. Администратор зала сказала: зачем вам врачи? Если будет плохо, скорая и без прикрепления приедет!!! Вот такие отзывчивые, добрые сотрудники работают в этой сфере”.

P.S. “Россия сегодня цинично торгует Крымом и другими регионами, превратив их в объект всевозможных сделок, но если бы они лучше знали историю, то не стали бы так спешить, ибо рано или поздно Крым придется вернуть, и это будет последняя российская сделка по поводу его судьбы”. Прочтите интересное мнение с экскурсом в историю от бывшего узника Кремля Николая Семены.

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