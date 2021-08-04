Новости Крымнаша. Рано или поздно Крым придется вернуть, и это будет последняя российская сделка по поводу его судьбы

КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Общество / Мнения
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Новости Крымнаша. Рано или поздно Крым придется вернуть, и это будет последняя российская сделка по поводу его судьбы

1. В сентябре 2014 года оккупанты в Крыму задержали Валентина Выговского, обвинили его в “шпионаже в пользу Украины”, вывезли в Москву и провели “судебный процесс” в закрытом режиме, взяв с адвоката Ильи Новикова подписку о неразглашении. Московский областной суд в Красногорске 15 декабря 2015 года вынес украинцу приговор по статье 276 Уголовного кодекса россии (шпионаж) и назначил наказание в виде 11 лет колонии строгого режима. 3 августа 2021 года, Валентину Выговскому исполнилось 38 лет. Это его седьмой день рождения в застенках Кремля.

Новости Крымнаша. Рано или поздно Крым придется вернуть, и это будет последняя российская сделка по поводу его судьбы
Новости Крымнаша. Рано или поздно Крым придется вернуть, и это будет последняя российская сделка по поводу его судьбы
Новости Крымнаша. Рано или поздно Крым придется вернуть, и это будет последняя российская сделка по поводу его судьбы

2. Что такое кремлёвский новояз рашистов? Как следует из стенда боевого пути 45-й бригады специального назначения ВДВ ВС рф, участие в боевых действиях на территории Украины в составе оккупационных войск — это “прикрытие госграницы рф”, а захват Крыма — “операция по возвращению”.

Новости Крымнаша. Рано или поздно Крым придется вернуть, и это будет последняя российская сделка по поводу его судьбы
Новости Крымнаша. Рано или поздно Крым придется вернуть, и это будет последняя российская сделка по поводу его судьбы

3. Текие дервишей — суфийские обители — были практически в каждом городе и даже в крупных селах. Иногда их еще называли мусульманскими монастырями. В Крыму их было более 20, однако до нашего времени сохранилось лишь одно текие — в Евпатории. Посмотрите очередной сюжет об “исконной русскости Крыма”.

4. В июле Крымская правозащитная группа зафиксировала 17 новых уголовных дел в отношении жителей Крыма по ст. 328 УК оккупантов (Уклонение от службы в Вооруженных силах рф). Кроме того, было вынесено 12 новых приговоров по этой статье. Всего на конец июля КПГ зафиксировала 244 уголовных дел за уклонение от службы в ВС рф, которые переданы на рассмотрение в “суды” Крыма. По 222 из них уже вынесен приговор, еще 22 находятся на стадии рассмотрения.

5. В Прокуратуре АРК и Севастополя сообщили, что Херсонский городской суд отправил под домашний арест крымского предпринимателя, подозреваемого в оказании помощи в перевозке призывников из Крыма для службы в российской армии. Пособнику оккупантов также запретили выезд с материковой Украины на полуостров. Чиновник на правах анонимности сообщил, что в аэропорту “Херсон” задержан гражданин Украины Павел Захарченко.

Новости Крымнаша. Рано или поздно Крым придется вернуть, и это будет последняя российская сделка по поводу его судьбы

6. Лише двоє кримських “суддів” та одна “депутатка”, які перейшли на службу до окупаційної влади на півострові, отримали обвинувальні вироки в спеціальних судових провадженнях, які вступили у законну силу, тобто пройшли етап апеляційного оскарження.

7. Запасы воды в крымских водохранилищах в начале августа составили 132,4 млн куб. метров воды или 53,6% от проектного объема, сообщили оккупанты.

8. Кача. Немецкая балка. Жуткая жуть… Эти “террасы” для парковки проколупали варвары орды, когда грунт на свою трассу смерти (с)Таврида вывозили.

Новости Крымнаша. Рано или поздно Крым придется вернуть, и это будет последняя российская сделка по поводу его судьбы

9. В Крыму все условия понаехам создают: “Сегодня на сессии ЯГС (прим — “ялтинского горсовета”) утвердили превращение детской больницы в общежитие для понаехов! Идея принадлежит Янине Петровне”, “(Понаехавшая пишет) Тихо офигеваю, когда от крымчан, особенно с побережья, слышу наименование “понаехи” в адрес приезжих людей. Я, конечно, ни в коем случае не сторонник закрытия детских больниц, но ваще-то от количества “понаехов” зависит в том числе благополучие и уровень жизни ваш и этих детей. Посему, понимая, что сейчас закидают меня гнилыми помидорами, но вы бы, уважаемые, фильтровали бы спитчи свои, а то приходит мысль, что больничку-то в психиатрическую перепрофилировать нужно. Ибо есть на нее острый спрос”, “От понаехов зависит сейчас только одно: Крым превратился в зону рассадника Covid-19 и хамства тех, кто считает, что крымчане жаждут вашего приезда. О рекреации слышали?”

Новости Крымнаша. Рано или поздно Крым придется вернуть, и это будет последняя российская сделка по поводу его судьбы
Новости Крымнаша. Рано или поздно Крым придется вернуть, и это будет последняя российская сделка по поводу его судьбы

10. За сутки в оккупированном россией Крыму выявили 539 новых случаев заболевания COVID-19, в том числе 171 в Севастополе. За сутки скончался 21 человек, что стало новым рекордом смертности для полуострова. Гоблин тем временен радостно отчитался о “рекордных 5 млн туристах за 7 месяцев текущего года”. Продолжаем фестивалить.

11. Из-за стремительного распространения коронавируса в крымском гетто с 5 августа вступают в силу новые правила пересечения административной границы оккупированного россией Крыма с Херсонской областью.

12. Новости процветания медицины в говени: “Красногвардейская поликлиника. Бездействие, беспомощность, бардак в здравоохранении! К врачам не попасть, людей держат на улице, собирая огромную толпу больных и озлобленных людей. Это что, беспомощность нашей системы здравоохранения, и кто за это должен ответить? Есть ли такой бардак где-нибудь еще в Крыму?”, “Везде так. Еще периодически люди между собой дерутся. Симферополь”, “Везде!”, “Везде в Крыму так, увы”, “Не только там, но и в Евпатории так же. Пошла прикрепляться к поликлинике. Там отказали в прикреплении, сказав, что нужен договор аренды жилья. По закону этого не требуется. Просто прихоть главврача, чтобы меньше людей обращались в городскую поликлинику. Так это полбеды. Администратор зала сказала: зачем вам врачи? Если будет плохо, скорая и без прикрепления приедет!!! Вот такие отзывчивые, добрые сотрудники работают в этой сфере”.

Новости Крымнаша. Рано или поздно Крым придется вернуть, и это будет последняя российская сделка по поводу его судьбы
Новости Крымнаша. Рано или поздно Крым придется вернуть, и это будет последняя российская сделка по поводу его судьбы

P.S. “Россия сегодня цинично торгует Крымом и другими регионами, превратив их в объект всевозможных сделок, но если бы они лучше знали историю, то не стали бы так спешить, ибо рано или поздно Крым придется вернуть, и это будет последняя российская сделка по поводу его судьбы”. Прочтите интересное мнение с экскурсом в историю от бывшего узника Кремля Николая Семены.

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Источник:crimeaua1.wordpress.com
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