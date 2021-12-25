1. Согласно опросу, проведенному Киевским международным институтом социологии, большинство украинцев в случае проведения референдума поддержало бы вступление Украины в НАТО (59,2%) и ЕС (67,1%). Вот чего добилась рашка вторжением в Украину.

2. Российские оккупанты отработали переброску истребителей на военные аэродромы в Крыму.

3. У дома Наримана Аметова в Старом Крыму собралось не менее 400 человек. Люди пришли поддержать его и его семью. 17 декабря мужчина пережил пытки электрическим током в подвале, куда его привезли сотрудники ФСБ. Люди пишут заявления в “органы”, обещают семье защиту и поддержку.

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4. Адвокат Николай Полозов опубликовал заявление политзаключенного Наримана Джеляла: “Восьмой год оккупации Крыма россией. Владислав Есипенко, которого я недавно наконец-то встретил в тюрьме; Раиф Февзиев, которого абсолютно безосновательно обвинили в терроризме; Асан Ахтемов, который прошел через пытки… Каждый политзаключенный продолжает борьбу за свою и нашу общую свободу. Конечно, мы рады узнать, что Верховная Рада Украины начала работу над законом о политзаключенных. Призываю народных депутатов как можно скорее доработать этот документ и принять его в итоговой редакции. Хочу поблагодарить всех причастных к разработке законопроекта, кто поддержал его и продолжит работать над ним. Личная благодарность президенту Украины Владимиру Зеленскому, который продолжает работу по защите и освобождению украинских узников Кремля”.

5. “Свободу політв’язням”. Банер із таким написом 23 грудня запустили з Херсонщини у бік тимчасово окупованого Кримського півострова. Присвятили це Міжнародному дню захисту прав людини.

6. Как минимум 60 юридических лиц во временно оккупированных Крыму и Севастополе, оформленных как Общества с ограниченной ответственностью (ООО), в этом году закрыли информацию об учредителях или директорах. Причиной является защита от рисков западных санкций, которые, как утверждал путин, очень полезны. Видимо, не для всех.

7. Новым заместителем главы оккупационной администрации Симферополя рашисты назначили понаехавшую из Пензы Олесю Королеву. Под ее кураторством будут дерибанить и уничтожать архитектуру города.

8. На новых банковских картах российского недобанка в Крыму — РНКБ — исчез Крымский мост. Може, впав, а може, і ракета українська влучила. В*тники иронизируют: “От того, что на картах будет нарисован мост, денег не прибавится”, “Да, действительно, куда дели мост?”, “Поигрались и хватит”, “Наверное, на Украине и в ЕС карты печатают”, “Наверное, крымчане уже не хотят этот мост, по нему тоже корона к нам ползет!”

9. Ялта. Скоро все пешеходные тротуары и дороги превратятся в направления из заборов. Оккупанты обносят заборами абсолютно все.

10. Гауляйтер Севастополя — поставленный путиным оккупант Развожаев — как истинный понаех, кричит криком, шо в городе невиданный НИКОГДА РАНЕЕ снегопад — поэтому и случились транспортный коллапс, веерные отключения света и прочие прелести говени. Это ложь! В 2005-ом, например, и покруче снега было. Просто тогда гауляйтера не было. Как и понаехов, и говени вашей. Ну, и катастрофы тоже. А теперь посмотрите, как оккупанты в Севастополе героически сражаются со снегом и льдом на дорогах.

11. Пока Развожаев заверяет, что город почищен от снега, его подчиненные, понаехавшие из замостовых краев, говорят, что улицы и дворы не чищены, потому что наши дворники не знают, что такое снег, а потому не могут его правильно и быстро убирать. Им приходится проходить, цитата, “боевое крещение”. Посмотрите феерическое видео с Натальей Павленко — начальницей службы по работе с обращениями ООО “УК Центр”.

12. Ялту сегодня снова накрыло снегопадом. Общественный транспорт остановился, скорые на вызовы не приезжают, травматология переполнена. Но, по отчетам оккупантов, город успешно очищается.

13. Жители засыпанного снегом Бахчисарая ищут почищенные оккупантами улицы и дороги, о чем те браво отчитались в соцсетях .

P.S. Пограничники в киевском аэропорту не пустили в Украину рашистскую мондель Элину Бурлакову, которая неоднократно посещала временно оккупированный россией Крым. Рашистка теперь воет, что надо было все свои преступления из инсты удалять: “Это была плохая идея. Узнали по фоткам в инсте Крым и вызвали на допрос. Итог: если захотите поехать в Украину, удаляйте все фотки в инсте с Крымом, или говорите, что у вас нет инсты. На время слово "Крым" должно стать для вас незнакомым, мол, вы и не знаете, что это такое”, — написала рашиста и опубликовала фото рояля, подписав его: “Сейчас сыграю гимн россии”.

Думаю, что после деоккупации Крыма рашисты в один миг постараются забыть о Крыме и сделать вид, что никогда и не знали, что это такое. Но вот только про Крым, как и про все другие ваши кровавые преступления, мы будем помнить всегда!