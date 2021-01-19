1. Саммит “Крымской платформы”, в котором запланировано участие лидеров иностранных государств, состоится 23 августа 2021 года. После саммита должен появиться скоординированный международный инструментарий для деоккупации Крыма и защиты прав украинцев в Крыму

2. Крымская правозащитная группа подготовила очередной Мониторинговый обзор ситуации с правами человека в оккупированном россией Крыму за декабрь 2020 года.

3. Жители Симферополя массово жалуются на зловонный запах, исходящий от водопроводной воды, которую дают по часам. В связи с этим оккупанты решили “увеличить количество хлора при подаче жидкости населению”. Говорят, что это только на пользу

4. Жители Симферополя не согласны с оккупантами, заявившими едва ли не о целительных свойствах воды из-под крана, и публикуют шокирующие фото того, что оккупанты называют водой: “Опять воду из канализации дают. Издевательство. Симферополь. Москольцо”, “То ли еще будет ой-ой-ой. Зато многоэтажки растут как грибы”, “В Старом городе вообще вода йодом пахнет, и на вкус такая же!!! А когда чайник кипятишь, вообще в доме йодом несёт!!! Что это за нафиг?”, “Это просто йодированная вода, а если отстоится, то чистый йод!!! В аптеку ходить не надо”, “Интересно, а у наших чиновниках такая же вода из крана?”, “Хоть такая идет”, “И что с ней делать? Мыться в этом? Пить? Сантехнику и быттехнику убивать?”, “Камни падают — воду баламутят”, “Им какао на халяву, а они жалуются”, “Губит людей не пиво, губит людей вода”, “Еще годик, и не надо будет поворачивать кран, потому что ее вообще не будет! Браво, политики, не покладающие рук 6 лет! Надо не мосты строить, а проблему с водой решать, а они все флагами машут! Недоразвитые сволочи!”, “Просто ужас! Теперь чё, мы будем в какашках купаться?!”, “На Кечкеметской тоже жесть!!!”

5. Несмотря на обильные снегопады, глава оккупационной администрации Ялты Янина Павленко заявила, что надеется на чудо — вероятно, на крестный ход РПЦ: “Не сильно увеличиваются объемы воды в водохранилищах. Это вызывает сильные опасения у нас и тревогу. Мы надеемся, что снег будет таять в горах, и это даст нам дополнительные притоки. Живем в ожидании чуда”

6. “В связи с графиками подачи воды возникают такие случаи, что жители многоквартирных жилых домов (в Симферополе и Ялте) пользуются водой из системы отопления для технических нужд”, — жалуются оккупанты, по словам которых, в этом году отбор воды из батарей существенно вырос

7. В оккупированном россией Крыму выявили 253 новых случая коронавирусной инфекции (+8 смертей). В Севастополе — 95 (+5 смертей). Количество зараженных увеличилось до 38 178 человек, в том числе 8 416 в Севастополе. Умерло 992 человека, в том числе 324 — в Севастополе

8. Вы не поверите. Я только что видел в Феодосии ЛЫЖНИКОВ. У нас санки — одни на пятиэтажку. А тут — лыжи. В общем, лапти конкретно перебираются… с лыжами.

9. Для оккупантов снег зимой стал неожиданностью, поэтому они решили вообще забить на расчистку дорог. Все основные трассы, включая вонючую трассу смерти “Таврида”, со вчерашнего дня выглядят так: куча аварий, замерзшие люди, многочасовые ожидания помощи. Все крымские паблики забиты воем

10. Пока жители Крыма, в том числе многочисленные понаехи, мерзнут и стоят в многокилометровых пробках из-за не расчищенных от снега и льда дорог, на полигонах Крыма оккупанты развернули пункты обогрева для ихтмнетов. Вся инфраструктура захваченного полуострова работает на военную базу рашистов

11. “В любую погоду у нас проходят тренировки: в снег, в дождь, хоть землетрясение. Так что, всегда патриоты занимаются”, — заявил оккупант и опубликовал видео и фотографии, как детей в Евпатории готовят к войне

12. Не до снега в эти дни и ихтамдетям в Севастопол. В милитари шабаши оккупанты вовлекают даже очень маленьких детей, включая девочек

P.S. Крымские диалоги завершают сегодняшний выпуск: “-При Украине было лучше… -Купила хорошего качества, как при Украине… -Такого при Украине не было… — Ну, так это только при Украине было… Это обрывки фраз из телефонных разговоров или разговоров пешеходов. И такое слышно часто. Представляете, как жители ненавидят эту власть? И эти разговоры распространяются. А они очень заразны. И до понаехов доходят подобного рода рассказы”, “А вы знаете, что лапте-турЫсты в Ялте весело хохочут, когда видят магнитики из настоящих фото Ялты до 2014 года: с огромными, прекрасными лайнерами в порту? Думают, это такой фотоЖоп”

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