1. Политзаключенному бахчисарайского “дела Хизб ут-Тахрир” Эдему Смаилову исполнилось 53 года. Крымчанин третий год находится в заключении: “Сегодня Эдем агъа исполняется 53 года. Все мы помним, как после его ареста, на следующий день дочери поздравляли отца с пятидесятилетием. Они — под стенами суда, а он — уже по ту сторону решетки… Вчера в Бахчисарае состоялся дуа (молитва) в связи с очередной годовщиной ареста Эдема Смаилова и Сервера Мустафаева, арестованных в один день. Поддержать их семьи, проявить солидарность и помолиться приехали люди из разных уголков Крыма. Так как эти люди — политзаключенные, не являются преступниками”, — говорится в сообщении Крымской солидарности

2. Обнюхавшаяся кокса Захарова заявила, что “Турция использует крымских татар в геополитической игре”. Так рашисты отреагировали на заявление Турции к годовщине геноцида крымскотатарского народа, в котором указано, что Турция продолжит поддерживать крымских татар и “пытаться устранять их притеснения после аннексии Крыма”

3. Два ихтамнета на россии задвухсотились. А два ихтамнета в Крыму — наложили кирпичей: “В пятницу в 18:50 на аэродроме Саки в Крыму при подготовке к вылету с земли произошло катапультирование летчиков из Су-30СМ. Оба летчика живы. Техник самолета получил ожоги”

4. Знакомые “победоносцы” вспоминали 9 мая. И тут выдают: “Скоро другой праздник — 22 июня”. Я офигел и переспросил, действительно ли они считают 22 июня праздником? И таки да — “он же связан с будущей победой”. Сука, что у них в головах, как они с этим живут, слов нет!

5. Такой турист щедрый был в Крыму на майские, что все соцсети были закиданы ноем, как их зебра развела на 100 рэ… Это новый заезд турЫстов, похоже: “В выходные на набережной (Ялты) отп@здили зебру, кенгуру и ослика за то, что они требовали с гостей города тыщу рублей за фото. Ищем очевидцев. Фото и видео приветствуются. Анонимно”

6. Севастополь. Белокаменный. Героически-легендарный… Плохо было до оккупации, “не понимали” их особенный характер! Теперь вам нормально, гардемарины? ТАК вам хотелось? По хведеральному? Посмотрите, во что понаехи превратили улицы города

7. Есть категория крымской упоротой ваты, которая считает, что во всех бедах Крыма виноват Гоблин. Ватники, видите ли, на оккупендум бегали, в россиюшку вступали, а подлый Аксенов им всю росиюшку-то и перепортил! Плохой, плохой Аксенов! Вы посмотрите, придурки ватные, на любой замостовой Мухосранск! Рай неземной! И тока в Крыму — ПАТАМУЧТА Аксенов… Шо у вас в башке, неуважаемые?

8. Теперь и в Севастополе. Интеграция в родную говень: “ОСТОРОЖНО СКАМЕЙКА ПОКРАШЕН”. В Симферополе тем временем кто-то из понаехов ищет на работу “фармацеФта”

9. Ватоголовые воют из-за дерибана Крыма рашистами. Причем такими темпами дерибанят, распродают и уничтожают, что наша вата не успевает записывать. Воют, грустят, всплакивают и констатируют, что Крым крымчанам больше не принадлежит. Ватники, которые радостно встречали оккупантов, теперь боятся, что скоро с молотка пустят главные исторические и архитектурные достопримечательности полуострова. Прочтите: “(Коллаборант Талипов скулит) Смотрел заседание Госсовета Крыма, и как-то очень быстро Константинов решил проголосовать пакетом за 17 решений, одно из которых — очередная продажа объектов. На продажу будут выставлены объекты в Воронцовском парке, он является памятником садово-паркового искусства! Кроме того, в Ялте огромная гостиница с апартаментами и ряд зданий к ней. В Симферополе куча зданий и объектов, среди которых — бывшее здание садика и школы. Какая-то база в Бахчисарае с артезианскими скважинами. В обосновании решения указывается: реализация продажи не потребует дополнительных затрат. Ну, действительно, какие затраты, только доходы от продажи имущества Крыма”, “Маргиналы управляют Крымом”, “Крым нам уже не принадлежит! Лакомые куски давным-давно между собой разделили!”, “А сам Воронцовский дворец он еще продать не хочет? Это какой-то кошмар, уже все решили продать, чтобы ничего не осталось другим”, “Массандру продали — нацдостояние. И Воронцовский продадут”, “Какие отвратительные хапуги управляют Крымом! Мерзавцы распродали наши санатории, больницы, школы. Неужели, принимая решения о распродаже нашей истории, депутаты не думают, что перед потомками покрывают свои имена позором!”, “Это потому что путин не знает!!!”, “Такими темпами от Крыма скоро ничего не останется! Все распродадут!”, “Владельцы санаториев на территории парков-памятников садово-паркового искусства повсеместно закрывают входы в парки, ведут бесконтрольную застройку этих парков, уничтожают уникальные деревья и ландшафт этих уникальных парков”, “Трагедия Крыма”, “Специалисты говорят, что таких темпов распродажи объектов в Крыму не было уже лет 25”, “Прочитала сегодня, что почти все известные здравницы Южного берега Крыма теперь принадлежат Аркадию Ротенбергу. Например, Дюльбер или Ай-Петри. А еще санаторий Мисхор. Его строило строительное управление моего дедушки. Все мое детство прошло на "пляже с русалочкой" санатория Мисхор. Был мой Мисхор, а стал Ротенбергов. Вот за это прямо лично обидно”

P.S. Еще одно сообщение ватника из последнего пункта дайджеста вынесу в постскриптум: “Даже глисты-паразиты могут жить в организме десятилетиями, так как они понимают, что, убив организм, умрут сами. Эти паразиты просто пожирают все органы и выпивают все соки”.

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