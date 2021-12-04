1. Оккупанты в Симферополе оштрафовали крымскотатарского активиста Ролана Османова на 15 тыс. рублей за собрание под зданием ФСБ 4 сентября: “Судья Галина Хулапова признала его виновным в нарушении ограничений режима повышенной готовности и назначила наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. На заседание не были допущены слушатели, также судья отказала в вызове лица, которое составило административный протокол, ведении протокола судебного заседания и осуществлении фотофиксации судебного заседания”

2. Россия усиливает милитаризацию островов Курильской гряды. Чем Япония может ответить? В очередном расследовании InformNapalm также даны факты, связанные с российской оккупацией украинского полуострова Крым и агрессией россии на востоке Украины

3. Российские оккупанты в Крыму начали очередные военно-террористические учения с подразделениями морской пехоты на полигонах Черноморского флота. Кроме того, российские оккупационные войска на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей также увеличили свою активность

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4. Оккупанты в Ялте провели очередной дидываивательный шабаш, на который стащили детей с оружием в руках и в военной форме

5. Ялта. Совместные патрули кизячества с ментами выглядят как — менты боятся ходить без кизяков, а кизяки — без ментов

6. На Кабо-Верде снег выпал? Анекдотический “посол” какой-то… Поклонская опубликовала очередное фото из заснеженного Крыма и написала пост, в котором поблагодарила сбежавшего в россию вслед за Януковичем одного из самых коррумпированных прокуроров Украины Виктора Пшонку, который, по словам Поклонской, многому ее научил, за что она ему безгранично благодарна

7. Саранча: больше всего недвижимости за пределами Башкирии жители этого российского региона приобрели во временно оккупированном Крыму, сообщили башкирские пропагандоны. Всего за десять месяцев этого года жители Башкирии оформили в собственность более 2,8 тыс. объектов за ее пределами

8. Все граждане рф, которые приехали жить в Крым после марта 2014 года, подлежат выдворению. Об этом сообщил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, бывший узник Кремля Ильми Умеров. Умеров отметил, что после деоккупации украинского полуострова россияне должны сами покинуть территорию Крыма, в противном случае их выдворением должен заняться суд: “Если сказать одной фразой, то все, кто приехал в Крым из россии после марта 2014 года, должны быть выдворены из Крыма. Нарушать законы и приезжать на чужую землю несправедливо. Сначала они должны сами уехать, а те, кто не пожелает этого, то будут выдворены по решению судов”

9. Если крымчане вакцинировались российским “Спутником” от COVID-19, это не будет противопоказанием к вакцинации Pfizer, CoronaVac или к другим признанным вакцинам. Об этом сообщила Наталья Жабитская, врач Каланчакского центра предоставления первичной медико-санитарной помощи. Кроме прививки от COVID-19, на административной границе с Крымом можно оформить декларацию с врачом

10. Крым — остров референдумов: “1 декабря 1991 года Крым и Севастополь проголосовали за независимую Украину. Честно говоря, я считаю, что проголосовали тогда крымчане из-за того, что в Украине сытнее было. Ну, как некоторые в 2014 посчитали, что теперь сытнее в рф”, “И в 2021 все поняли, во что вляпались”, “Не все поняли, многие сами себе признаться боятся”, “Только не некоторые, а большинство, и продолжают верить”, “Ну, если 35% явки — это большинство, то тогда да!”, “35% участников *референдума* и 99% зрителей зомби-ТВ, радующихся *пришедшему счастью*…”, “Та до сих пор не поняли”.

P.S. Еще одно сообщение из последнего пункта дайджеста вынесу в постскриптум: “Ну этих *некоторых* было и так не так уж и много, а сегодня стало вдвое меньше! Многие из них издохли, так и не дождавшись *высоких российских зарплат и пенсий*. Ведь в основной своей массе это было старое дурачье, рвавшееся в рфию, перепутав ее с совдепией”.