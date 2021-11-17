1. В Беларусь, как вы знаете, российские оккупанты перебрасывали десантников 76-й дивизии ВС рф, двое из которых разбились насмерть. Установлены данные погибшего т.н. “офицера”. Это Руслан Смирнов из 76-й дивизии Вооруженных сил россии (в/ч 07264) в Пскове, подразделения которой принимали участие в агрессии против Грузии, операции по захвату украинского Крыма и в боевых действиях на востоке Украины.

2. Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины присоединились к многонациональному учению ВМС Турецкой Республики “Догу Акдениз — 2021”. Участие в подобных международных учениях позволяет повысить навыки по планированию, организации и проведению военно-морских операций по стандартам НАТО и процедурам планирования и координации материально-технического обеспечения при развертывании сил и военно-морских операций.

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3. В Крыму бухой военный-контрактник Павел Свидерский жестоко избил сторожа баптистской церкви, из-за чего тот спустя пять месяцев скончался. Оккупационный “прокурор” перед приговором убрал из обвинения религиозную почву, что привело к изменению квалификации преступления и смягчению наказания. Причиной смерти была признана острая язва желудка с кровотечением. Побои, полученные после драки, официально не были приписаны оккупантами к причине смерти. Правозащитники говорят о выборочном правосудии, которое более лояльно к российским военным, но жестоко по отношению к оккупированному населению. Ихтамнет получил всего лишь 3,5 года заключения… ЗА УБИЙСТВО! В то время как крымчане получают по 10-20 лет за украинский флаг, за религиозные убеждения, за гражданскую журналистику и т.д.

4. Оккупанты в Крыму возобновляют судилище против арестованного фрилансера Крым.Реалии (проект Радіо Свобода) Владислава Есипенко. Месячный перерыв в сфабрикованном процессе был обусловлен тем, что т.н. “судья” уходил в отпуск. Теперь будут рассматривать дело “по существу”

5. В Нью-Йорке прошла правозащитная акция “Пустой стул” в поддержку украинского журналиста Владислава Есипенко, а также других граждан Украины, заключенных в россии и временно оккупированном Крыму. Аналогичная акция состоялась в Киеве.

6. Через історію п’яти дітей ми намагаємося показати трагедію 197 дітей, батьків яких посадили до в’язниць — Ескендер Барієв з Кримськотатарського Ресурсного Центру про прем’єру стрічки “Поверніть мого тата” для дипломатів 22 листопада.

7. Кремлевская шестерка и смотрящий за Крымом Марат Хуснуллин заявил, что под Азовским морем найдена питьевая вода, как и приказывал путин. Гоблин тем временем продолжает перечить официальной линии партии и настаивает на том, что Крым спасут только опреснительные установки.

8. “Артек”. Прикольно. Тут видно, что построено Украиной (школа) и что НАДУТО говенью… Ну, и якісь кокошники внутри.

9. Говень охорашивает Форосский парк какими-то новоделами, а ватникам мерещится НАТОвская колючая проволока: “Это Форосский парк? Жесть! Вот уроды, хуже дизайна я еще не видел. А они согласовывают со своими заказчиками? Что-то даже не верится, что так можно придумать и сделать”, “Все кругом в бетоне и натовской колючей проволоке. Проволокой все вокруг закрыто”

10. За минувшие сутки в оккупированном россией Крыму было зафиксировано 1206 новых случаев заболевания коронавирусом. 27 пациентов скончались

11. Очень упоротые ялтинские ватники записали видеообращение к путину, в котором пожаловались на антиковидные ограничения. Себя называют “антифашистским фронтом” и теми — только не смейтесь — “кто не дал превратить Крым в бандеровское захолустье”. Я чуть живот от смеха не надорвал, глядя на этих “освободителей”. Еще сравнивают россию с нацистской Германией и возмущаются, что из-за санкций, которые ввели российские компании, отказываясь работать на полуострове, “крымчане так и не стали полноправными россиянами”.

12. Ватоголовый Андрей Утесов из Ялты в предвкушении неслыханных покращень: “Тихо и незаметно в "Городе счастья" прошло важное событие. Сегодня, 15 ноября, в школах Ялты отстранили от работы учителей, не пожелавших получать "коды". Без сохранения зарплаты, стажа, льгот, страховки. Легко и непринуждённо отодвинули в сторону Конституцию, Трудовой кодекс, честь и совесть. Сказать, что забрали последний кусок хлеба у одной самой малооплачиваемой категории граждан, нельзя. Ибо зарплата в 16 тысяч — это не "кусок хлеба", а чёрствый сухарь. Но и сухарей не положено тому, кто пытается сопротивляться нарушению его конституционных прав, и сохранить элементарные принципы гражданина и человека. "Поздравляю" всех нас с началом конца. Лихие 90-е покажутся лёгкой прогулкой?”.

P.S. А какой прикольный этот воющий Андрей Утесов из Ялты — настоящий потомок палачей и вертухаев, поназавезенных в Крым во время советской оккупации. Такие теперь громче всех орут, что они — местные, кричат про исконную русскость и радуются, что Крым, по их словам, не превратился в бандеровское захолустье. После деоккупации Украина не должна совершать ошибок прошлого. Все завезенные матрешко-лаптевые балалаечники должны будут в максимально сжатые сроки убраться в свои мухосрански…