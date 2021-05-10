Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"

КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Общество / Мнения
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4,5 т.
Новости Крымнаша. 'Победили тех, победим и этих!'

1. Ялта. Вечер 8-го мая. Напряжение сделало две глубокие просадки, а потом пропало совсем. Сети не вытягивают майских понаехов (а их припёрлось реально много)? / Света не было как минимум в районах автовокзала, Октябрь, Дерекой, центральный рынок. Появился в 19:43, итого час 15 минут блэкаута. / Как выяснилось, света не было во всей северо-восточной части города (полгорода примерно). Официальная версия — “ой, что-то поломалось”.

2. По случаю Дня Победы во Второй мировой войне оккупанты провели масштабные шабаши милитаристской направленности. В пгт Еды-Кую (Ленино) прошла выставка военной техники и оружия. Рядом с военной техникой были установлены военные палатки, где пришедших на выставку молодых людей вербовали в армию оккупирующей державы в нарушение норм международного гуманитарного права. Листовки с агитацией служить по контракту раздавали дети, одетые в военную форму. В Симферополе также провели выставку военной техники и пропагандировали службу в армии оккупанта. В Севастополе и Керчи провели военные парады. На мероприятиях было много людей без масок. Оккупанты не обеспечили меры безопасности, социальная дистанция не соблюдалась. Крымская правозащитная группа напоминает, что проведение призыва жителей оккупированных территорий в ряды армии оккупирующей державы, а также непрекращающаяся на территории Крыма пропаганда службы в ВС рф нарушают ст. 51 Конвенции ООН о защите гражданского населения во время войны (Четвертой Женевской Конвенции). Более того, пропаганда призыва в армию среди несовершеннолетних детей нарушает также п. 1 ст. 38 Конвенции о правах ребенка.

Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"
Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"
Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"
Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"
Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"
Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"
Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"
Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"
Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"
Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"
Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"
Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"
Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"
Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"
Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"
Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"
Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"

3. Вербовка — обычное дело в Крыму. Сейчас конец учебного года, во всех школах на стенах висят объявления о наборе курсантов в военные училища путинского рейха. Какие-то другие предложения, наверное, есть, но лично мне их увидеть не удалось. Только служба.

4. Окупований Крим, “легендарний” Ватостополь. За день до “перемоги” місцевий путлєр’югенд влаштував військово-польові збори, де малята-путінята займалися стройовою, бігали-стріляли, кидали гранати, розбирали-збирали автомати, розводили багаття та споруджували укриття.

Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"
Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"
Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"
Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"

5. Для прикола смотрю российское ТВ. Основная тема: 1) Программа ленд-лиза — это фигня. И сами бы справились; 2) Т-34 танк крушил “тигры” как семечки; 3) Советы освободили Европу от фашизма! Освободители хреновые! Освободили Крым от кырымлы 18.05.1944 года. Чеченцев — от Ичкерии! Для НКВД это обычная “операция Чечевица”. Вам дальше рассказать о россиянских освободителях? Грузия, Сирия, Украина, Молдова! Дальше продолжать?

6. Ялта. Помимо шалманов с сувенирами/хавкой, на набережной обнаружены колхозная передвижная сцена для агитбригад и развал по торговле фруктами. Праздник уровня совхоза “20 лет без урожая”.

Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"
Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"
Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"
Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"
Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"

7. Пока жители Ялты тоскуют по круизным лайнерам, которые заходили в порт города до оккупации, рашисты приглашали сегодня вату “посетить боевой корабль”, который пригнали в порт Ялты в честь победобесия.

Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"

8. В Севастополе по случаю Дня победы провели парад с участием российских вояк и старшеклассников-юнармейцев. После парада организовали полевую кухню — кашу раздавали в головные уборы и прямо в ладони. На входе всех шмонали через металлодетектор.

Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"
Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"
Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"
Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"

9. Севастополь. Что вы наделали, гардемарины? Вы же уничтожили память, променяли ее на это железо. Весь Симферополь приезжал с охапками цветов, и наши дети подбегали к колонне тогда еще (много лет тому) НАСТОЯЩИХ ветеранов, дарили цветы, говорили спасибо. Вы сами уничтожили ДУШУ свою, продали ее.

Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"
Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"
Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"
Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"

10. По традиции сразу после парада некоторые керчане поднялись на вершину горы Митридат… а там полная говень — заборы и решетки.

Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"
Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"
Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"

11. Симферополь. Крымские ученые из “КФУ” (до оккупации — престижный ТНУ) выяснили, что лучшая защита в пандемию — не маска, а дИд на палке.

Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"
Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"
Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"
Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"

Да и вообще, какой оккупант не любит пройтись центром оккупированной столицы?

Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"
Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"
Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"
Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"

12. Форосята победы. Чем больше аквафрешей, тем глубже дно — крымская народная поговорка .

Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"
Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"

13. Саки. В рамках торжеств бухие турЫсты потырили флаги и пытались победить мусорную урну.

Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"
Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"
Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"

14. Пока в россии и на оккупированных ею территориях победобесили, а бункерный вождь рассказывал про мифических “недобитых нацистов в Украине и Европе”, реальные путинские нацисты нанесли удар из крупнокалиберной артиллерии по мирной Марьинке в Донецкой области. Вот так “русский мир” отмечает 9 мая.

Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"
Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"
Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"
Новости Крымнаша. "Победили тех, победим и этих!"

15. Фашисты мерили — краниометрами (при: краниометрия — методика измерения черепа). Рашисты духовность — скрепами. Разницы большей не вижу.

P.S. К сожалению, сегодня мне не удалось отсидеться дома. Пришлось окунуться в атмосферу мракобесия. На улицы выползли стада акающих прямоходящих, многие из которых были увешаны колорадками. Бабы натянули на себя пилотки, а на некоторых были военные платья. Видел много имбецилов с футболками и куртками с надписями “СССР” и “RUSSIA”. У одного молодого парня была надета антиковидная маска красного цвета с серпом и молотом. Собственно, других людей в масках я на улице не видел от слова совсем. Коронавирус давно “побежден”. По дорогам ездила колонна машин с красными тряпками и сриколорами. Посмотрел на номера машин в колонне: немного крымских, остальные — из российских регионов. Повсюду бродили ряженые. Судя по виду некоторых из них, отмечать “победу” они начали пару дней назад. И это я был совсем не в эпицентре бездушного фарса. А потом я увидел пожилого человека с медалями, в старой военной форме. То ли это настоящий ветеран войны, то ли “ребенок войны”. Его под руку вел, видимо, кто-то из родственников. А нелюди, идущие вокруг, просто косились на деда, старались не приближаться и делали вид, что его не существует. В этом вся суть ватного шабаша: настоящие ветераны — лишние на этом “празднике победы”.

Всех порядочных людей поздравляю с Днем победы над нацизмом. Победили тех, победим и этих!

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Источник:crimeaua1.wordpress.com
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