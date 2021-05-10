1. Ялта. Вечер 8-го мая. Напряжение сделало две глубокие просадки, а потом пропало совсем. Сети не вытягивают майских понаехов (а их припёрлось реально много)? / Света не было как минимум в районах автовокзала, Октябрь, Дерекой, центральный рынок. Появился в 19:43, итого час 15 минут блэкаута. / Как выяснилось, света не было во всей северо-восточной части города (полгорода примерно). Официальная версия — “ой, что-то поломалось”.

2. По случаю Дня Победы во Второй мировой войне оккупанты провели масштабные шабаши милитаристской направленности. В пгт Еды-Кую (Ленино) прошла выставка военной техники и оружия. Рядом с военной техникой были установлены военные палатки, где пришедших на выставку молодых людей вербовали в армию оккупирующей державы в нарушение норм международного гуманитарного права. Листовки с агитацией служить по контракту раздавали дети, одетые в военную форму. В Симферополе также провели выставку военной техники и пропагандировали службу в армии оккупанта. В Севастополе и Керчи провели военные парады. На мероприятиях было много людей без масок. Оккупанты не обеспечили меры безопасности, социальная дистанция не соблюдалась. Крымская правозащитная группа напоминает, что проведение призыва жителей оккупированных территорий в ряды армии оккупирующей державы, а также непрекращающаяся на территории Крыма пропаганда службы в ВС рф нарушают ст. 51 Конвенции ООН о защите гражданского населения во время войны (Четвертой Женевской Конвенции). Более того, пропаганда призыва в армию среди несовершеннолетних детей нарушает также п. 1 ст. 38 Конвенции о правах ребенка.

3. Вербовка — обычное дело в Крыму. Сейчас конец учебного года, во всех школах на стенах висят объявления о наборе курсантов в военные училища путинского рейха. Какие-то другие предложения, наверное, есть, но лично мне их увидеть не удалось. Только служба.

4. Окупований Крим, “легендарний” Ватостополь. За день до “перемоги” місцевий путлєр’югенд влаштував військово-польові збори, де малята-путінята займалися стройовою, бігали-стріляли, кидали гранати, розбирали-збирали автомати, розводили багаття та споруджували укриття.

5. Для прикола смотрю российское ТВ. Основная тема: 1) Программа ленд-лиза — это фигня. И сами бы справились; 2) Т-34 танк крушил “тигры” как семечки; 3) Советы освободили Европу от фашизма! Освободители хреновые! Освободили Крым от кырымлы 18.05.1944 года. Чеченцев — от Ичкерии! Для НКВД это обычная “операция Чечевица”. Вам дальше рассказать о россиянских освободителях? Грузия, Сирия, Украина, Молдова! Дальше продолжать?

6. Ялта. Помимо шалманов с сувенирами/хавкой, на набережной обнаружены колхозная передвижная сцена для агитбригад и развал по торговле фруктами. Праздник уровня совхоза “20 лет без урожая”.

7. Пока жители Ялты тоскуют по круизным лайнерам, которые заходили в порт города до оккупации, рашисты приглашали сегодня вату “посетить боевой корабль”, который пригнали в порт Ялты в честь победобесия.

8. В Севастополе по случаю Дня победы провели парад с участием российских вояк и старшеклассников-юнармейцев. После парада организовали полевую кухню — кашу раздавали в головные уборы и прямо в ладони. На входе всех шмонали через металлодетектор.

9. Севастополь. Что вы наделали, гардемарины? Вы же уничтожили память, променяли ее на это железо. Весь Симферополь приезжал с охапками цветов, и наши дети подбегали к колонне тогда еще (много лет тому) НАСТОЯЩИХ ветеранов, дарили цветы, говорили спасибо. Вы сами уничтожили ДУШУ свою, продали ее.

10. По традиции сразу после парада некоторые керчане поднялись на вершину горы Митридат… а там полная говень — заборы и решетки.

11. Симферополь. Крымские ученые из “КФУ” (до оккупации — престижный ТНУ) выяснили, что лучшая защита в пандемию — не маска, а дИд на палке.

Да и вообще, какой оккупант не любит пройтись центром оккупированной столицы?

12. Форосята победы. Чем больше аквафрешей, тем глубже дно — крымская народная поговорка .

13. Саки. В рамках торжеств бухие турЫсты потырили флаги и пытались победить мусорную урну.

14. Пока в россии и на оккупированных ею территориях победобесили, а бункерный вождь рассказывал про мифических “недобитых нацистов в Украине и Европе”, реальные путинские нацисты нанесли удар из крупнокалиберной артиллерии по мирной Марьинке в Донецкой области. Вот так “русский мир” отмечает 9 мая.

15. Фашисты мерили — краниометрами (при: краниометрия — методика измерения черепа). Рашисты духовность — скрепами. Разницы большей не вижу.

P.S. К сожалению, сегодня мне не удалось отсидеться дома. Пришлось окунуться в атмосферу мракобесия. На улицы выползли стада акающих прямоходящих, многие из которых были увешаны колорадками. Бабы натянули на себя пилотки, а на некоторых были военные платья. Видел много имбецилов с футболками и куртками с надписями “СССР” и “RUSSIA”. У одного молодого парня была надета антиковидная маска красного цвета с серпом и молотом. Собственно, других людей в масках я на улице не видел от слова совсем. Коронавирус давно “побежден”. По дорогам ездила колонна машин с красными тряпками и сриколорами. Посмотрел на номера машин в колонне: немного крымских, остальные — из российских регионов. Повсюду бродили ряженые. Судя по виду некоторых из них, отмечать “победу” они начали пару дней назад. И это я был совсем не в эпицентре бездушного фарса. А потом я увидел пожилого человека с медалями, в старой военной форме. То ли это настоящий ветеран войны, то ли “ребенок войны”. Его под руку вел, видимо, кто-то из родственников. А нелюди, идущие вокруг, просто косились на деда, старались не приближаться и делали вид, что его не существует. В этом вся суть ватного шабаша: настоящие ветераны — лишние на этом “празднике победы”.

Всех порядочных людей поздравляю с Днем победы над нацизмом. Победили тех, победим и этих!

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