1. В Крыму и Севастополе российские оккупанты приступили к отправке местных призывников с пунктов сбора в части и соединения Вооруженных сил россии, что является военным преступлением.

2. Посмотрите, как у нас туристично теперь: “Хотим обратить внимание на беспредел сотрудников росгвардии!!! Сегодня, 14.10.2021, отдыхая в компании в Скалистом, столкнулись с произволом. Вертолет росгвардии несколько раз низко пролетал над всеми отдыхающими, поднимая пыль, камни, мусор, унося личные вещи в озеро”, — жалуются в*тоголовые, наверняка, из числа понаехавших.

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3. Евросоюз и Украина осудили начавшуюся перепись населения в оккупированном россией Крыму. Отмечается также, что ЕС “продолжит работу над мирным прекращением незаконной аннексии россией полуострова”.

4. Пока оккупанты заявляют, что в Крыму просто рай внеземной с соблюдением прав человека, в*тники из числа прозревших и обиженных массово строчат жалобы в ЕСПЧ. Вот, например, что говорит кизяк Сергей Акимов, владеющий медалью за захват Крыма: “Вообще, по моим сведениям, ЕСПЧ завален исками от крымчан. В основном эти иски касаются отжатого бизнеса и еще разных нарушений. Лично я обратился в ЕСПЧ после того, как прошел все инстанции в россии и просто потерял свое жизненное время, и понял, что в этом государстве никакие законы не работают, когда это касается критики власти. И даже Конституция россии, оказывается, просто книга, которая никакого отношения к жителям этого государства не имеет и никак не защищает их. Поэтому надежда только на ЕСПЧ, пусть россии будет позор на весь цивилизованный мир, хотя эту власть позор мало волнует. Представляет мои интересы человек, который не побоялся пойти против власти, против системы, а таких в Крыму сейчас мало, которые не боятся идти против власти. Это юрист Большедворова Ирина Сергеевна на добровольной основе, также она же представляла мои интересы во всех судах в россии. До нее у меня также были защитники на добровольной основе, но все они под разными предлогами отказались меня защищать. Позже они мне сказали, что на них оказывалось давление”.

5. Пауки в банке: прогнувшиеся под оккупантов коллаборанты и понаехавшие пропагандоны грызутся между собой. Одни других называют “власовцами, завербованными СБУ”. А ситуация довольна проста. Тот, кто критикует оккупантов и пишет о проблемах — это фошысты. А тот, кто присосался к кормушке, бегая на побегушках у русни, — тот правдоруб и скрепоносец. В общем, в этом в*тном зоопарке бывает очень весело. Так, глядишь, к деоккупации и перегрызут друг другу глотки. Нашим правоохранительной и судебной системам будет меньше работы.

6. В посёлке Никита (Большая Ялта) ночью обвалился причал… Зачем вам причал зимой? И летняя навигация закончилась. 7 лет оккупанты не ремонтируют причалы, что особенно актуально после осенне-зимних штормов.

7. С 01.11.21 по 28.02.22 запрещён лов рыбы в портах Ялты и Артека, на набережной Ялты, в Феодосийском заливе, от причала Карадагского заповедника до мыса Толстый, от мыса Меганом до мыса Пещерный. Также запрещено: собирать грибы, орехи, травы, дикорастуще плоды. Валежник все ещё можно!!!

8. В Крыму практически запретили любительскую рыбалку. Строем ходить скоро будем, бл@.

9. Вы не поверите, но в Крыму снова суточный рекорд по количеству новых заболевших коронавирусом.

10. Немного истории Крыма. Армянская крепость (Айоц Берд) в Феодосии. В 14 веке у стен Кафы (Феодосия) образовалось небольшое армянское поселение. Кафа отказывалась принять армян в свои стены и выделить им землю, поэтому они возвели стены по примеру Кафы и создали укрепления и оборонительные постройки.

11. Ого, говень просто с особым цинизмом в форосят плюнула: “Национальная гостиничная премия РГА. Номинация: Лучший проект реконструкции отеля 2021 — ООО Парк Форос”. Пока вата воет, что оккупанты уничтожают парк, оккупанты уничтожителям премии раздают. Тем временем Форосский парк обрастает новыми заборами, а понаехавшие горе-строители превратили некогда тихий и красивый уголок в помойную попойку.

12. Чтобы понаехам было удобней вытеснять нас из Крыма и гадить на полуострове, оккупанты открывают новые зимние рейсы из мордора в Симферополь: речь идет о направлениях из Калуги, Махачкалы, Перми, Тюмени, Сургута и Мурманска. Всё для замещения населения и колонизации.

13. “Куплю квартиру в этом РАОНЕ” — гласит объявление. Вот такие вот “покупалы” прут к нам домой, “раОнить” здесь у нас. Понимаете, какой в основном сброд сюда едет?

14. Живёшь такой, а тут, бац, и твоё рабочее место занято понаехом с Перми, в сад льготники из МО рф и МВД идут вместо твоего ребенка, в школу тоже, да и парковка у дома забита авто с номерами других регионов. Местные становятся дешёвой рабсилой для обслуживания всех этих приехавших: “Звонила в департамент насчет детсада на прошлой неделе. Сказали, что в Гагаринском мест нет, предлагают в Нахимовский. Очень много приезжих. Все занято”, “Дело в том, что это незаконно”, “На закон смотрят, когда выгодно, а так, льготники. Только непонятно, откуда столько”, “Да, в первом (классе) 36 человек, даже несмотря на 6 классов. У нас раздевалка одна на два класса, а на каждое место в раздевалке приходится по три человека”, — жалуются в*тники.

P.S. “Севастополь. Жена гуляет с ребенком в парке. Подсаживается дед на скамейку рядом: “Я с Перми, а вы откуда приехали?”. Они даже не сомневаются, что кругом одни понаехи…”.

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