1. В этот день, 11 мая 1944 года, вышло постановление Государственного комитета обороны СССР № ГОКО-5859 про депортацию крымских татар. И это при том, что, только по официальным данным, более 20 тысяч крымских татар воевали в рядах Красной армии. 4 июля 1944 года НКВД официально проинформировал Сталина о том, что спецоперация "переселения крымских татар" завершена. Но впоследствии выяснилось, что забыли о семьях крымских татар, живших на Арабатской стрелке. Чтобы не навлечь гнев вождя, 20 июля совки выгнали людей из домов, посадили на старый баркас и затопили его в Азовском море. Тех, кто пытался спастись, добили из пулемета. В 1945 и 1946 годах советские оккупанты депортировали еще почти 9000 крымских татар, которые вернулись домой с фронта. Только "на спецпоселении" в Узбекистане насчитывалось, по данным НКВД, 6057 участников войны, многие из которых имели высокие боевые награды. 14 июля 1944 года в Крым переселили 51 тысячу человек, преимущественно россиян. Им предоставили для проживания опустевшие дома крымских татар. Заселение Крыма русскоязычным населением приобрело массовый характер. 30 июня 1945 года оккупанты отменили автономию Крымской АССР и присоединила Крым к Российской СФСР. У кого-то еще есть вопросы про "исконную русскость" Крыма?

2. Оккупанты нагрянули с обыском в дом Рахимова Аюба в селе Заветное Советского района. Супруга находилась одна с детьми в возрасте 11 и 14 лет. Её увезли в гестапо для допроса. Впервые на обыске у крымских татар вижу, чтобы оккупанты притащили с собой кизяков. Видимо, в качестве "понятных". После этого обыска оккупанты нагрянули с обыском в дом в селе Дубки Симферопольского района, где, предположительно, находится Аюб (Наби) Рахимов, в доме которого утром прошёл обыск в селе Заветное

3. До оккупации Крыма россией мы о таком и мечтать не могли: "Расстрел в казанской школе привел к усилению безопасности в Крыму. Для Крыма такие события знакомы — буквально на днях драка в школе привела к поножовщине, а несколько лет назад учащийся керченского колледжа также устроил взрыв и стрельбу, в результате погибло около 50 человек", — написали пропагандоны. Сегодня в Казани ученик расстрелял школьников и учителей, убив минимум 8 человек. Дети выпрыгивали из окон третьего этажа. В классах и коридорах — кровавое месиво и трупы. Надо больше путлерюгендов!

4. Почему по мирным людям Сирии, Украины стрелять Даниэлле можно, а по школьным учителям нельзя? Глупость какая! У Даниэллы есть ружжо! А значит, будет стрелять! Девочка-эксперимент ватоголовай мамашки из Джанкоя с "приветом" в Казань

5. Крымские ватники в ужасе от произошедшего в Казани. Удивляются, почему заборы и тонны "антитеррористических мер", которыми насилуют предпринимателей и госучреждения, не только не помогли, но и являются "имитацией всего в стране для удержания власти и грабежа народа"

6. Россия вложила оружие детям в руки. А оружие должно стрелять. Отравленные милитари угаром дети будут стрелять. Тот, кто не дотерпит до Сирии, будет стрелять в родителей, одноклассников, учителей, друзей… Это побочка естественная

7. Спочатку ви накачуєте дитячі мізки мілітаризмом, рашизмом, ворогами, перемогами, вчите вбивати, а потім розміщуєте фоточки зі свічками в соцмережах. Зачекайте трохи, скоро вони й до ракет доберуться

8. Реставрували-реставрували і бац! Обвалилася стіна набережної Хансараю. Під виглядом реставрації окупанти вигребли усе русло Чурук-Су перед палацем. Знищено археологічні шари часу будівництва Ханського. Це катастрофа. Видно, що екскаватор прокладали нижче фундаментів рідкісної стіни набережної 17-18 сторіччя

9. Ватник в Севастополе по решению оккупантов начал снос собственного здания. Оккупанты признали его самостроем, несмотря на то что даже конституционный суд мордора был на стороне ватника. Увлекательная деталь: в 2017 году ватоголовый нарисовал на здании портрет путина, Крым в цветах триколора с надписью "НАШ ПРЕЗИДЕНТ" и картину II-ой обороны Севастополя. Не помогло! Жена ватника работает медсестрой в инфекционной больнице, и в ряду севастопольских медиков награждена путиным за борьбу с коронавирусом. Путина на доме по просьбе ватоголового рисовали его понаехавшие друзья из Красноярска. Великолепная история про жаб и гадюк

10. Ялта. Праздничная дискотека "Авария" продолжилась и вчера — сначала напряжение прыгало, потом вернулось, затем плавно и сильно просело (как в анекдоте, когда киномеханик медленно вынимает вилку из розетки) — и пропало совсем. / В итоге: свет пропал в 21:18, в 21:58 появился на несколько секунд (аж 2 раза), а нормальная подача возобновилась в 22:01. 43 минуты блэкаута

11. Благодаря ковиду в Крыму майские праздники были так успешны впервые за 8 лет. Благодаря идиотам в предыдущие 7 лет в Крым на майские никто не ездил… Лекарство от ковида когда-нибудь придумают, а от идиотизма — вряд ли

P.S. Только что стало известно о том, что оккупанты застрелили крымского татарина Аюба (Наби) Рахимова, а Гафарова Сейдамета увезли в гестапо: "В районе 14.00 дня к домовладению в микрорайоне Дубки приехала машина ритуальной службы. Соседи видели, как рано утром приехали силовики, затем слышали, как во дворе бегали люди, стрельбу. Из дома вывезли труп человека. Силовики сняли оцепление и покинули место. Мужчина опубликовал видеокадры с места обыска: "Я выходил в эфир по странной ситуации с силовиками, которые оцепили улицу, и с раннего утра до этого времени здесь находился следственный комитет, криминалисты, лаборатория взрывных веществ и так далее. Нас уже пустили в дом. Начнем с двери. Похоже, что ее брали штурмом. Заходим в дом, это недострой. С семьями жить здесь сложно, это невозможно. Не знаю, кто здесь был. Тут большие следы крови. Возможно, его тянули, может сам полз. Посмотрим следы насилия. По стенам как будто раскинуто от чего-то взрывного. Что взорвалось — неизвестно. Как-будто произошел хлопок чего-то, и стеклопакет с одной стороны окна разбит. Следы крови. Хозяина дома забрал следственный комитет, насильно, говорят (ВИДЕО)", — описал произошедшее очевидец событий… В страшное время живем!

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