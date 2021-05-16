1. 40 военных 15-ой бригады ВС рф, которая входит в миротворческие силы ООН, принимали непосредственное участие в роли ихтамнетов в агрессии россии против Украины как в Крыму, так и на оккупированной рашистами части Донбасса. Подробности с фотографиями, видео и именами международных преступников ознакомьтесь в статье сообщества Inform Napalm.

2. В Судаке оккупанты вручили “предупреждение о недопустимости нарушения закона” крымскотатарскому активисту Сейтосману Каралиеву, который активно выступает против репрессий и поддерживает политзаключенных и их семьи. “Я считаю это политическим преследованием из-за моей активной позиции. Я не согласен с действиями со стороны силовых структур, направленными против моего народа”. Больше оккупантам заняться нечем.

3. "Чужих детей не бывает". Крымскотатарские активисты принесли подарки детям крымских политзаключенных в честь Ораза-байрам. Посмотрите, как это было.

"Чужих детей не бывает". Подарки детям крымских политзаключенных в честь Ораза-байрам



Видео – Крымская солидарность pic.twitter.com/01mAJYAbbt — Крым.Реалии (@krymrealii) May 14, 2021

4. Севастопольский священник "УПЦ" МП ФСБ Сергий Халюта, он же – активный участник захвата Крыма россией, награжден оккупантами за “воспитание патриотизма военнослужащих”. Вот такая у оккупантов “украинская православная церковь” в Крыму. Кстати, “УПЦ” МП не перерегистрировались по законам оккупантов – у них киевская регистрация. Боятся потерять имущество и влияние на материковой Украине.

5. Сейм Латвии создал депутатскую группу международной “Крымской платформы” для поддержки Украины в ее усилиях по деоккупации Крыма и восстановлению территориальной целостности в международно признанных границах, сообщила первая заместитель главы МИД Украины Эмине Джеппар.

6. "Вице-премьер Крыма Елена Романовская провела встречу с представителями Ассоциации молодежных правительств из рф, Крыма, Сербии и Китая”, – сообщили оккупанты. За “представителя Китая” на этом шабаше выдали припершуюся в Крым студентку из Казани Лю Цзя, которая призналась пропагандонам, что живет в россии и понятия не имеет, что происходит сейчас в Китае.

7. Оккупанты в Севастополе запланировали новое масштабное строительство на территории музея-заповедника “Херсонес Таврический”. Местные эксперты уже заявили, что это приведет к непоправимым последствиям и уничтожит культурный слой на всем участке, расположенном неподалеку от западного входа в городище. Уничтожают Херсонес под патронатом путина, который и отдал распоряжение о застройке древнего городища.

“Какое право они имеют строить общеобразовательную школу в охранной зоне? Да и вообще, зачем она там нужна? Почему именно там? Эти люди совершенно не понимают, что любое капитальное строительство в этом районе навсегда уничтожит неисследованный культурный слой памятника не регионального и даже не федерального – мирового значения. Единственный выход – полная и безусловная остановка строительства и прекращение уничтожения памятника. Все, другого выхода нет. Я гарантирую, что если попытки уничтожения Херсонеса не прекратятся, мы придем к тому, что ЮНЕСКО просто исключит его из перечня объектов культурного наследия. Мы уже к этому идем”, – воет ватоголовый пособник оккупантов, реставратор Анатолий Туманов, который всеми силами приближал этот день как мог. Коллаборант также добавил, что на сегодняшний день в Херсонесе практически полностью уничтожена научная составляющая деятельности заповедника. Регулярные раскопки сведены к минимуму, поэтому большая территория у западного входа в музей по-прежнему остается неисследованной.

8. "Археологи открывают полевой сезон на Артезиане", – сообщили керченские пропагандоны. Мародеры и варвары съезжаются со всей россии. Напомню, археологическими раскопками на оккупированной территории заниматься запрещено! Понаехи и их пособники — преступники!

9. Севастополь. Кача. Немецкая Балка. Тут варвары грунт выгребли и продолжают выгребать для своей (с)Тавриды (трассы смерти).

Севастополь

Кача

Немецкая Балка

тут варвары грунт выгребли и продолжают выгребать для своей (с)Тавриды pic.twitter.com/Cho5j3rHHS — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) May 15, 2021

10. Я таких богатых туристов даже в 90-ые не помню. Понаехи ставят палатки прямо на набережной Ялты.

11. Окупований Крим, колишня дитяча оздоровниця Євпаторія. Колишній морський вокзал рашисти перетворили на “морську школу” для путлєр’югенду, яка отримала ім’я ворога України О. Белавенцева. Для вас, діточки, є тільки таке майбутнє. “Лошарік” і “Курськ” чекають! На абордаж!

Окупований Крим, колишня дитяча оздоровниця Євпаторія, 12/05/2021. Колишний морський вокзал рашисти перетворили на "морську школу" для путлєр'югенду, яка отримала ім'я ворога України О.Белавенцева. Для вас, діточки, є тільки таке майбутнє. "Лошарік" і "Курск" чекають! На абордаж! pic.twitter.com/JKjNA5EuHN — Крымская Жужелица (@crimea2042) May 15, 2021

P.S. Огородили, обворовали и заткнули рот: “В марте 14-го в Симферополе работало огромное количество съемочных групп со всех концов земного шара. Даже из Аргентины были. Снимали захват Крыма в прямом эфире. А редакции расположили в неохраняемых местах, в том числе и в кафе в центре Симферополя. И в один из дней в одну такую временную редакцию вдруг заглянули представители крымских самооборон, и на глазах изумленных журналистов всю их аппаратуру загрузили в свой автобус. И, конечно, уехали, не оставив координат. Уже тогда мне стало понятно, куда все будет двигаться в ближайшее время. В Массандре была уникальная винотека, золотой фонд крымского виноделия. Сохраняли с момента возникновения этого виноделия. Бутылки, скажем, первых крымских мускатов. Даже во времена немецкой оккупации массандровскую винотеку эвакуировали в тыл армии, кажется, куда-то за Волгу. Но сейчас наиболее ценную ее часть вывезли в Москву. И там, чего доброго, уже всю и распили. Был чудесный Форосский парк. Ну, кому он мешал – вполне понятно. Тем, кто решил там немного построиться. И он, в общем, уничтожен. А это уничтожен труд поколений садоводов и уничтожена возможность по этому парку погулять и детям своим показать. Будущим крымчанам. Или же – был в Симферополе кукольный театр. Его снесли. Наверное, все симферопольцы в нем в детстве бывали, а потом еще и своих детей водили. Но очень уж неудачно расположен – прямо в центре города! Я помню, как соратники Януковича дерибанили Крым. На вертолетах летали, выбирая себе бухты под застройку. Крымчане голосовали за них? Да. Но тогда они и протестовать хоть как-то могли”. Прочтите, как российские варвары грабят и уничтожают Крым, при этом крымчане больше ничего не могут сделать, как это было до 2014 года.

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