Новости Крымнаша. "Огородили, обворовали и заткнули рот!"
1. 40 военных 15-ой бригады ВС рф, которая входит в миротворческие силы ООН, принимали непосредственное участие в роли ихтамнетов в агрессии россии против Украины как в Крыму, так и на оккупированной рашистами части Донбасса. Подробности с фотографиями, видео и именами международных преступников ознакомьтесь в статье сообщества Inform Napalm.
2. В Судаке оккупанты вручили “предупреждение о недопустимости нарушения закона” крымскотатарскому активисту Сейтосману Каралиеву, который активно выступает против репрессий и поддерживает политзаключенных и их семьи. “Я считаю это политическим преследованием из-за моей активной позиции. Я не согласен с действиями со стороны силовых структур, направленными против моего народа”. Больше оккупантам заняться нечем.
3. "Чужих детей не бывает". Крымскотатарские активисты принесли подарки детям крымских политзаключенных в честь Ораза-байрам. Посмотрите, как это было.
"Чужих детей не бывает". Подарки детям крымских политзаключенных в честь Ораза-байрам— Крым.Реалии (@krymrealii) May 14, 2021
Видео – Крымская солидарность pic.twitter.com/01mAJYAbbt
4. Севастопольский священник "УПЦ" МП ФСБ Сергий Халюта, он же – активный участник захвата Крыма россией, награжден оккупантами за “воспитание патриотизма военнослужащих”. Вот такая у оккупантов “украинская православная церковь” в Крыму. Кстати, “УПЦ” МП не перерегистрировались по законам оккупантов – у них киевская регистрация. Боятся потерять имущество и влияние на материковой Украине.
5. Сейм Латвии создал депутатскую группу международной “Крымской платформы” для поддержки Украины в ее усилиях по деоккупации Крыма и восстановлению территориальной целостности в международно признанных границах, сообщила первая заместитель главы МИД Украины Эмине Джеппар.
6. "Вице-премьер Крыма Елена Романовская провела встречу с представителями Ассоциации молодежных правительств из рф, Крыма, Сербии и Китая”, – сообщили оккупанты. За “представителя Китая” на этом шабаше выдали припершуюся в Крым студентку из Казани Лю Цзя, которая призналась пропагандонам, что живет в россии и понятия не имеет, что происходит сейчас в Китае.
7. Оккупанты в Севастополе запланировали новое масштабное строительство на территории музея-заповедника “Херсонес Таврический”. Местные эксперты уже заявили, что это приведет к непоправимым последствиям и уничтожит культурный слой на всем участке, расположенном неподалеку от западного входа в городище. Уничтожают Херсонес под патронатом путина, который и отдал распоряжение о застройке древнего городища.
“Какое право они имеют строить общеобразовательную школу в охранной зоне? Да и вообще, зачем она там нужна? Почему именно там? Эти люди совершенно не понимают, что любое капитальное строительство в этом районе навсегда уничтожит неисследованный культурный слой памятника не регионального и даже не федерального – мирового значения. Единственный выход – полная и безусловная остановка строительства и прекращение уничтожения памятника. Все, другого выхода нет. Я гарантирую, что если попытки уничтожения Херсонеса не прекратятся, мы придем к тому, что ЮНЕСКО просто исключит его из перечня объектов культурного наследия. Мы уже к этому идем”, – воет ватоголовый пособник оккупантов, реставратор Анатолий Туманов, который всеми силами приближал этот день как мог. Коллаборант также добавил, что на сегодняшний день в Херсонесе практически полностью уничтожена научная составляющая деятельности заповедника. Регулярные раскопки сведены к минимуму, поэтому большая территория у западного входа в музей по-прежнему остается неисследованной.
8. "Археологи открывают полевой сезон на Артезиане", – сообщили керченские пропагандоны. Мародеры и варвары съезжаются со всей россии. Напомню, археологическими раскопками на оккупированной территории заниматься запрещено! Понаехи и их пособники — преступники!
9. Севастополь. Кача. Немецкая Балка. Тут варвары грунт выгребли и продолжают выгребать для своей (с)Тавриды (трассы смерти).
Севастополь— RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) May 15, 2021
Кача
Немецкая Балка
тут варвары грунт выгребли и продолжают выгребать для своей (с)Тавриды pic.twitter.com/Cho5j3rHHS
10. Я таких богатых туристов даже в 90-ые не помню. Понаехи ставят палатки прямо на набережной Ялты.
Ялта— RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) May 15, 2021
эконом-туризм pic.twitter.com/NG5NuQD5NW
11. Окупований Крим, колишня дитяча оздоровниця Євпаторія. Колишній морський вокзал рашисти перетворили на “морську школу” для путлєр’югенду, яка отримала ім’я ворога України О. Белавенцева. Для вас, діточки, є тільки таке майбутнє. “Лошарік” і “Курськ” чекають! На абордаж!
Окупований Крим, колишня дитяча оздоровниця Євпаторія, 12/05/2021. Колишний морський вокзал рашисти перетворили на "морську школу" для путлєр'югенду, яка отримала ім'я ворога України О.Белавенцева. Для вас, діточки, є тільки таке майбутнє. "Лошарік" і "Курск" чекають! На абордаж! pic.twitter.com/JKjNA5EuHN— Крымская Жужелица (@crimea2042) May 15, 2021
P.S. Огородили, обворовали и заткнули рот: “В марте 14-го в Симферополе работало огромное количество съемочных групп со всех концов земного шара. Даже из Аргентины были. Снимали захват Крыма в прямом эфире. А редакции расположили в неохраняемых местах, в том числе и в кафе в центре Симферополя. И в один из дней в одну такую временную редакцию вдруг заглянули представители крымских самооборон, и на глазах изумленных журналистов всю их аппаратуру загрузили в свой автобус. И, конечно, уехали, не оставив координат. Уже тогда мне стало понятно, куда все будет двигаться в ближайшее время. В Массандре была уникальная винотека, золотой фонд крымского виноделия. Сохраняли с момента возникновения этого виноделия. Бутылки, скажем, первых крымских мускатов. Даже во времена немецкой оккупации массандровскую винотеку эвакуировали в тыл армии, кажется, куда-то за Волгу. Но сейчас наиболее ценную ее часть вывезли в Москву. И там, чего доброго, уже всю и распили. Был чудесный Форосский парк. Ну, кому он мешал – вполне понятно. Тем, кто решил там немного построиться. И он, в общем, уничтожен. А это уничтожен труд поколений садоводов и уничтожена возможность по этому парку погулять и детям своим показать. Будущим крымчанам. Или же – был в Симферополе кукольный театр. Его снесли. Наверное, все симферопольцы в нем в детстве бывали, а потом еще и своих детей водили. Но очень уж неудачно расположен – прямо в центре города! Я помню, как соратники Януковича дерибанили Крым. На вертолетах летали, выбирая себе бухты под застройку. Крымчане голосовали за них? Да. Но тогда они и протестовать хоть как-то могли”. Прочтите, как российские варвары грабят и уничтожают Крым, при этом крымчане больше ничего не могут сделать, как это было до 2014 года.
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