Новости Крымнаша. "Очередная волна грязной плесени захлестнула Крым"

КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Общество / Мнения
6,0 т.
Новости Крымнаша. 'Очередная волна грязной плесени захлестнула Крым'

1. Российские оккупанты преследуют граждан Украины в Крыму по статье 5.26 КоАП рф (“незаконная миссионерская деятельность”). Детальней прочтите в годовом отчете Крымской правозащитной группы.

2. В НАТО объяснили цель спецоперации в Черном море: “Черное море является стратегически важным для НАТО. Три союзника: Болгария, Румыния и Турция — прибрежные страны, а Грузия и Украина являются близкими партнерами. В ответ на неправовую и незаконную аннексию Крыма россией у Украины, а также продолжение милитаризации Черного моря, Альянс увеличил оборонительное присутствие в регионе и продолжает решительно поддерживать безопасность в Черном море. НАТО также укрепляет поддержку Грузии и Украины, среди прочего путем обучения сил прибрежной охраны и путем обмена информацией”.

3. Выходные — не время для отдыха. Оккупанты в круглосуточном режиме готовят детей на роль шпили-вили и заблудиться.

Новости Крымнаша. "Очередная волна грязной плесени захлестнула Крым"
Новости Крымнаша. "Очередная волна грязной плесени захлестнула Крым"
Новости Крымнаша. "Очередная волна грязной плесени захлестнула Крым"
Новости Крымнаша. "Очередная волна грязной плесени захлестнула Крым"

В родной говени ихтамдети без военной формы и зарядки не сделают… а то вдруг война, а они не в форме!

Новости Крымнаша. "Очередная волна грязной плесени захлестнула Крым"
Новости Крымнаша. "Очередная волна грязной плесени захлестнула Крым"
Новости Крымнаша. "Очередная волна грязной плесени захлестнула Крым"

4. Оккупанты вчера вечером согнали полицаев в центр Севастополя. Рашисты боялись, что митинговать за Навального снова выйдет пара десятков понаехов. Сегодня в Севастополе также перекрыт центр. Согнано много полицаев, кизяков и прочего милитари сброда. Бутербродных понаехов не видно. Очевидцы сообщили: “Весь центр забит сотрудниками внутренних и "наружных" органов, буквально под каждым кустом! Явно власти испугались. Выгнали столько, будто собрались противостоять тысячам”. А вообще, вся эта бутербродная история очень чужда Крыму, т.к. мы — территория Украина.

Новости Крымнаша. "Очередная волна грязной плесени захлестнула Крым"
Новости Крымнаша. "Очередная волна грязной плесени захлестнула Крым"
Новости Крымнаша. "Очередная волна грязной плесени захлестнула Крым"
Новости Крымнаша. "Очередная волна грязной плесени захлестнула Крым"

5. Оккупанты вчера вечером замуровали забором центральную площадь Симферополя. Также на площади замечена спецтехника: микроавтобус с двумя большими видеокамерами на крыше. Ждали понаехов, которые хотят строить в захваченном Крыму “не такую россию”. Но как рашисты ни старались впихнуть Навального в Крым, на площадь в Симферополе сегодня никто не пришел, кроме полицаев и всякого сброда типа кизяков, которые по кустам останавливали прохожих и проверяли документы. Кроме того, в центре был отключен стационарный и мобильный интернет, не работали банкоматы, перекрыта часть улиц.

Новости Крымнаша. "Очередная волна грязной плесени захлестнула Крым"

6. Оккупанты отключили в Симферополе вебкамеры на центральной площади. Ну нафига это делать? Чтобы штаб Навального мог брехать про “всероссийскую акцию” в Крыму? Понаехи закончились. За бутерброд только полицаи вышли. Хватит нам его “продавать”.

Новости Крымнаша. "Очередная волна грязной плесени захлестнула Крым"

7. Вся разница в том, шо один имеет дворец, а другой мечтает! Соблюдаем законы те, какие нам нравятся? Плюем на международные, на украинские плюем? Так вот, НЕТ никакой разницы между путиным и Навальным. Царь Моль или Царь Бутер – никакой. Хитрый план: санкции в обмен на ничего. Русские имперские хитруны, обозначающие на своих штабных картах Крым “территорией россии.

Новости Крымнаша. "Очередная волна грязной плесени захлестнула Крым"

8. От тепер московіти можуть дружно взятися за руки та скандувати: “Беркут, Беркут!”, як вони це робили у 2014 році.

9. Быть силовиками в рф могут только конченые свиньи. Тем более росгвардия. Гвардия дебилов п*здит дебилов…

10. Рабские вымираты. 2021 год…

Новости Крымнаша. "Очередная волна грязной плесени захлестнула Крым"

11. Мне одному пох на то, что происходит в мордоре??? Наватный идёт нах со всеми своими “сторонниками”!!! Желаю вам, рабсеяне, быть пизж*нными и униженными! Вы получаете то, что заслуживаете за Крым и Донбасс. Я не обижен на весь свет! Тут “враг моего врага — мой друг” не работает!!! Ваши “лидеры” одинаковые! Я не испытываю к вам, рабсиянам, никаких чувств, кроме отвращения!

12. Это практически то же самое, как в концлагере заключенные бы требовали и добивались не уничтожения этого концлагеря, а чтобы в концлагере меньше воровали! Только вдумайтесь в это! Заключенные требуют, чтобы начальство концлагеря не воровало, чтобы на эти деньги вертухаи вместо постройки своих дач пускали бы их на укрепление стен, на пулеметы, на строительство новых концлагерей и т.п. То есть, заключенные борются не за свою свободу, а за то, чтобы их, их детей и соседей более качественно п*здили. Ну, а там время от времени, может быть, и какая-никакая плюшка от вертухаев перепадёт. Вот вся суть “протестов” на россии. Украинцы! Не верьте и не обращайте никакого внимания на этих пони с ёршиками. Сколько бы они там ни ходили и ни кричали, они ничего не изменят — потому что у них изначально бредовые требования. Беларусь и Хабаровск вам в пример. Они могут хоть бесконечно ходить по улицам, результатом будет только то, что их всех перепишут, особо буйных оштрафуют, заведут дела и пересажают. Революционной ситуации на россии нет. Там подавляющее большинство обожает своего фюрера и не хочет ничего менять.

13. На севастопольском форуме в теме про курсы валют ватники обсуждают не курсы валют, а плесень: “В Зазеркалье? Привыкли там жить, среди батонов золотых?”, “Тут, кстати, крошки от этого батона (в районе мыса Айя) плавно перетекли в карманы новых хозяев жизни. Можете сходить пощупать, если получится. Вы ведь не в Зазеркалье, не?”, “Не. Говорят, Матвиенко это обломилось. Но то, что там на побережье дикое количество техники работало — в курсе. Смоет. Как и всегда всю грязь из Крыма смывало. Одно жалко — руины останутся”, “Это по-любому”, “НИЗАБУДИМ-НИПРАСТИМ!”, “Всегда всю грязь из Крыма смывало”.

Новости Крымнаша. "Очередная волна грязной плесени захлестнула Крым"
Новости Крымнаша. "Очередная волна грязной плесени захлестнула Крым"

P.S. На сообщение “всегда всю грязь из Крыма смывало” на севастопольском ватофоруме был дан ответ, которым завершу сегодняшний выпуск: “Что имеете ввиду? Депортацию живших тут много веков православных христиан — полную, до последнего человека в 1778? Под командованием Суворова. Или исход из Крыма Русской Армии и мирного населения в 1920 во время красной чумы и террора? Или, может, это депортация в 1944 году крымских татар, армян, болгар и греков со своей земли? Грязь как раз сюда наносит все время. Плесень всякую. Просто очередная волна”.

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Источник:crimeaua1.wordpress.com
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