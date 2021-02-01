1. Российские оккупанты преследуют граждан Украины в Крыму по статье 5.26 КоАП рф (“незаконная миссионерская деятельность”). Детальней прочтите в годовом отчете Крымской правозащитной группы.

2. В НАТО объяснили цель спецоперации в Черном море: “Черное море является стратегически важным для НАТО. Три союзника: Болгария, Румыния и Турция — прибрежные страны, а Грузия и Украина являются близкими партнерами. В ответ на неправовую и незаконную аннексию Крыма россией у Украины, а также продолжение милитаризации Черного моря, Альянс увеличил оборонительное присутствие в регионе и продолжает решительно поддерживать безопасность в Черном море. НАТО также укрепляет поддержку Грузии и Украины, среди прочего путем обучения сил прибрежной охраны и путем обмена информацией”.

3. Выходные — не время для отдыха. Оккупанты в круглосуточном режиме готовят детей на роль шпили-вили и заблудиться.

В родной говени ихтамдети без военной формы и зарядки не сделают… а то вдруг война, а они не в форме!

4. Оккупанты вчера вечером согнали полицаев в центр Севастополя. Рашисты боялись, что митинговать за Навального снова выйдет пара десятков понаехов. Сегодня в Севастополе также перекрыт центр. Согнано много полицаев, кизяков и прочего милитари сброда. Бутербродных понаехов не видно. Очевидцы сообщили: “Весь центр забит сотрудниками внутренних и "наружных" органов, буквально под каждым кустом! Явно власти испугались. Выгнали столько, будто собрались противостоять тысячам”. А вообще, вся эта бутербродная история очень чужда Крыму, т.к. мы — территория Украина.

5. Оккупанты вчера вечером замуровали забором центральную площадь Симферополя. Также на площади замечена спецтехника: микроавтобус с двумя большими видеокамерами на крыше. Ждали понаехов, которые хотят строить в захваченном Крыму “не такую россию”. Но как рашисты ни старались впихнуть Навального в Крым, на площадь в Симферополе сегодня никто не пришел, кроме полицаев и всякого сброда типа кизяков, которые по кустам останавливали прохожих и проверяли документы. Кроме того, в центре был отключен стационарный и мобильный интернет, не работали банкоматы, перекрыта часть улиц.

6. Оккупанты отключили в Симферополе вебкамеры на центральной площади. Ну нафига это делать? Чтобы штаб Навального мог брехать про “всероссийскую акцию” в Крыму? Понаехи закончились. За бутерброд только полицаи вышли. Хватит нам его “продавать”.

7. Вся разница в том, шо один имеет дворец, а другой мечтает! Соблюдаем законы те, какие нам нравятся? Плюем на международные, на украинские плюем? Так вот, НЕТ никакой разницы между путиным и Навальным. Царь Моль или Царь Бутер – никакой. Хитрый план: санкции в обмен на ничего. Русские имперские хитруны, обозначающие на своих штабных картах Крым “территорией россии.

8. От тепер московіти можуть дружно взятися за руки та скандувати: “Беркут, Беркут!”, як вони це робили у 2014 році.

9. Быть силовиками в рф могут только конченые свиньи. Тем более росгвардия. Гвардия дебилов п*здит дебилов…

10. Рабские вымираты. 2021 год…

11. Мне одному пох на то, что происходит в мордоре??? Наватный идёт нах со всеми своими “сторонниками”!!! Желаю вам, рабсеяне, быть пизж*нными и униженными! Вы получаете то, что заслуживаете за Крым и Донбасс. Я не обижен на весь свет! Тут “враг моего врага — мой друг” не работает!!! Ваши “лидеры” одинаковые! Я не испытываю к вам, рабсиянам, никаких чувств, кроме отвращения!

12. Это практически то же самое, как в концлагере заключенные бы требовали и добивались не уничтожения этого концлагеря, а чтобы в концлагере меньше воровали! Только вдумайтесь в это! Заключенные требуют, чтобы начальство концлагеря не воровало, чтобы на эти деньги вертухаи вместо постройки своих дач пускали бы их на укрепление стен, на пулеметы, на строительство новых концлагерей и т.п. То есть, заключенные борются не за свою свободу, а за то, чтобы их, их детей и соседей более качественно п*здили. Ну, а там время от времени, может быть, и какая-никакая плюшка от вертухаев перепадёт. Вот вся суть “протестов” на россии. Украинцы! Не верьте и не обращайте никакого внимания на этих пони с ёршиками. Сколько бы они там ни ходили и ни кричали, они ничего не изменят — потому что у них изначально бредовые требования. Беларусь и Хабаровск вам в пример. Они могут хоть бесконечно ходить по улицам, результатом будет только то, что их всех перепишут, особо буйных оштрафуют, заведут дела и пересажают. Революционной ситуации на россии нет. Там подавляющее большинство обожает своего фюрера и не хочет ничего менять.

13. На севастопольском форуме в теме про курсы валют ватники обсуждают не курсы валют, а плесень: “В Зазеркалье? Привыкли там жить, среди батонов золотых?”, “Тут, кстати, крошки от этого батона (в районе мыса Айя) плавно перетекли в карманы новых хозяев жизни. Можете сходить пощупать, если получится. Вы ведь не в Зазеркалье, не?”, “Не. Говорят, Матвиенко это обломилось. Но то, что там на побережье дикое количество техники работало — в курсе. Смоет. Как и всегда всю грязь из Крыма смывало. Одно жалко — руины останутся”, “Это по-любому”, “НИЗАБУДИМ-НИПРАСТИМ!”, “Всегда всю грязь из Крыма смывало”.

P.S. На сообщение “всегда всю грязь из Крыма смывало” на севастопольском ватофоруме был дан ответ, которым завершу сегодняшний выпуск: “Что имеете ввиду? Депортацию живших тут много веков православных христиан — полную, до последнего человека в 1778? Под командованием Суворова. Или исход из Крыма Русской Армии и мирного населения в 1920 во время красной чумы и террора? Или, может, это депортация в 1944 году крымских татар, армян, болгар и греков со своей земли? Грязь как раз сюда наносит все время. Плесень всякую. Просто очередная волна”.

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