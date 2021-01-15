1. Европейский суд по правам человека огласил решение Большой палаты по делу Украины против россии относительно Крыма и перешел к рассмотрению по существу. Суд счел доказанным такие факты нарушений прав человека в Крыму: — жестокое обращение и незаконные задержания; — навязывание российского гражданства жителям полуострова; — преследование и запугивание религиозных лидеров, не принадлежащих к РПЦ, проведение обысков в церквях и мечетях, конфискация их собственности; — пресечение деятельности средств массовой информации; — запрещение проведения публичных собраний и проявлений поддержки, а также запугивания и задержания организаторов демонстраций; — принудительное отчуждение имущества у гражданских лиц и частных предприятий; — притеснение украинского языка в школах и преследование украиноязычных детей в школе; — ограничение свободы передвижения между Крымом и материковой Украиной; — нарушения в отношении крымских татар

2. Сегодняшнее решение ЕСПЧ по межгосударственной жалобе “Украина против рф” является знаковым, написал адвокат Николай Полозов, и добавил: “Во-первых, суд установил, что рф осуществляла эффективный контроль Крыма, то есть, по сути контролировала полуостров, уже начиная с 27 февраля 2014, а не с 18 марта, т.е. после референдума, как на то указывала российская сторона в процессе. Во-вторых, суд отказался признавать Крым неотъемлемой территориальной юрисдикцией рф. В переводе с международно-правового языка на обычный "эффективный контроль над территорией" называется оккупацией”.

3. Интерпол прекратил поиск всех преступников, разыскиваемых оккупантами в Крыму. Вероятно, это связано с тем, что все оккупационные структуры, в том числе, суды, прокуратура, полиция и т.д., в Крыму — незаконны

4. Офис генерального прокурора Украины возбудил уголовное производство против заместителя командующего Черноморским флотом россии за подстрекательство к совершению государственной измены в Крыму и Севастополе в 2014 году

5. Вслед за “Массандрой” и “Новым Светом” рашисты продадут завод марочных вин “Коктебель”. Стартовая цена отжатого украинского предприятия — всего 100 млн руб (37 млн грн). На торги выставят 73 нежилых здания, производственных цеха, бытовки и другие объекты недвижимости завода, а также земельные участки, на которых они расположены. Фейковый аукцион для дружков путина проведут 26 января. Завод был основан в 1879 году. В энотеке предприятия хранится около 250 тысяч бутылок вина, созданных виноделами завода в разные годы

6. Владелец медали за захват Крыма, коллаборант из Керчи Константин Ерманов, который был одним из лидеров созданной россией ОПГ “самооборона Крыма”, извинился за поддержку путинских поправок в конституцию: “На фоне дерибана Массандры, Нового Света и Коктебеля приношу извинения перед своими избирателями за мою поддержку к поправкам к конституции. Я не знал, что нас так цинично обманут, хотя сомнения были, поэтому свою вину я признаю. Я выступал за поправки и очень жалею об этом. У меня нет слов, чтобы описать происходящее в Крыму. Депутат керченского совета Константин Ерманов”

7. Заброшенный Коктебель? Оккупанты брешут и не моргнут! Даже очистные сооружения были готовы на 90%, но которые потом оккупанты растащили и уничтожили! И даже ватники теперь не верят заявлениям оккупантов: “Друзья!!! Что бы это значило??? У кого ни спрошу, никто ответить на это не может!!! Чудеса, да и только!!! Я прожил в Коктебеле 56 лет. Я не знал о том, что Коктебель был заброшен. Вот что пишет министр курортов Волченко: “Волченко отметил, что в период нахождения Крыма в составе Украины Коктебель был заброшен. Однако теперь запланировано его восстановление”. Во как!!!!!”. Начать “восстанавливать Коктебель”, как вы уже догадались, оккупанты решили с дерибана винзавода

8. Департамент здравоохранения оккупантов в Севастополе переехал в новое здание. В основании заключения контракта на аренду здания указали: “Аренда нежилого здания, находящегося на территории иностранного государства, заказчиками, осуществляющими деятельность на территории иностранного государства”. Ватники, увидев это, настрочили жалобу “департаменту аппарата губернатора Севастополя”, но получили точно такой же ответ: территория Севастополя для рашистов — это территория иностранного государства. Вата и пропагандоны истерят

9. Рекорд. В оккупированном россией Крыму выявили 365 новых случаев коронавирусной инфекции (+9 смертей). В Севастополе — 95 (+8 смертей). Количество зараженных увеличилось до 36 579 человек, в том числе 8 034 в Севастополе. Умерло 938 человек, в том числе 302 — в Севастополе

10. Оккупанты призвали жителей Севастополя доносить на тех людей, которые не носят маски в общественном транспорте. Свой донос попросили отправить через смс, Viber или WhatsApp и сопроводить его фото- или видеоматериалами нарушителя масочного режима

11. До 14-го года на каждом углу в Крыму был банк. Сейчас всё на х*р позакрывали. В оставшихся отделениях почти всегда — очереди

P.S. Пропагандонский телеканал “НАШ” вбросил фейк с “Леонидом из Крыма”, который якобы очень хочет переехать на материковую Украину, но не выживет там на украинскую пенсию. В эфире псевдоукраинского телеканала “Леонид” по телефону также заявил, что в Крыму после 2014 года стало “дуже хорошо”. Пропагандоны Антон Довлатов и Ярослава Маслова при этих словах расцвели и растеклись, а также ехидно добавили, что украинцы не сочувствовать крымчанам должны, а завидовать. В экстаз после этого сфабрикованного эфира с “Леонидом из Крыма” пришли и российские пропагандоны, которые опубликовали статьи под громкими заголовками, как, например, этот: “Крымский патриот Украины полюбил россию из-за пенсии. Крымчанин заявил, что хотел бы переехать в соседнее государство, однако не сможет жить на украинскую пенсию”. Кстати, это впервые, когда пропагандоны рашистов о проукраинском крымчанине (пусть и фейковом Леониде) написали как о “крымском патриоте Украины”. Обычно о нас они пишут: экстремисты, бандеровцы, пособники Меджлиса, радикалы и т.д. Но больше возмущает тот факт, что на седьмом году войны антиукраинские помойки спокойно продолжают работать на материковой Украине. Их всем известные владельцы и пропагандоны не несут никакой ответственности за открытую работу на агрессора… А в это время коллаборант из Керчи Константин Ерманов, на котором клейма негде ставить, сокрушается: “Я не знал, что нас так цинично обманут. У меня нет слов, чтобы описать происходящее в Крыму”. Зато у помоек типа телеканала “НАШ” есть много слов — лживых и мерзких, и много “Леонидов из Крыма”. А еще больше тех, кто в такого “Леонида” готов поверить.

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