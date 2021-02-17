1. Оккупанты в Симферополе посадили в СИЗО Рузиля Яппарова, а его супругу Нину (Латифу) Малахову, которую на “суд” доставили с новорожденным ребенком, отправили под домашний арест. Семью привезли в Крым из Татарстана, обвиняют в “финансировании терроризма”. Им грозит пожизненное заключение. По мнению адвоката Лили Гемеджи, “дело сфабриковано и направлено на устрашение тех, кто занимается добровольными пожертвованиями”. “Очень просто делается: берут любого человека, везут его в другой регион, где якобы проводится следствие, и это железобетонное основание для избрания меры пресечения в следственном изоляторе и, конечно же, особо тяжкая статья”, — добавил адвокат Эдем Семедляев. Поддержать задержанных вчера и сегодня к зданию судилище приходили десятки человек. Напомню, 14 февраля оккупанты в Крыму задержали медика и волонтера Решидову Лилю Юнусовну, которая проходит пока еще “свидетелем” в деле о “финансировании терроризма”. Крымская татарка занимается активной помощью нуждающимся, в том числе детям

2. Верховная Рада Украины обратилась в международные институты с призывом осудить оккупацию Крыма россией и нарушения прав человека на полуострове, а также “усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-оккупанта до полного прекращения им вооруженной агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины”

3. Министры обороны стран НАТО обсудят расширение финансирования военной деятельности на восточном фланге альянса во время видеоконференции 17-18 февраля. Окажут помощь и странам-партнерам. Китай и россия названы глобальными проблемами. Путин снова всех переиграл

4. Разведчики RC-135 у берегов оккупированного россией Крыма — нередкие гости, но именно французов ранее видеть не доводилось

5. Бюджет оккупированного Крыма в 2020 году получил 6,683 млрд рублей от незаконной “приватизации” имущества, принадлежащего Украине. Все эти сделки не имеют юридической силы, и после деоккупации предприятия вернутся законным собственникам

6. В Крыму выявили загрязнение воды и грунта залива Сиваш тяжелыми металлами, в том числе ртутью. Вероятно, источником загрязнения являются заводы на севере Крыма, подконтрольные оккупантам. На заводах отказались комментировать очередную экологическую катастрофу

7. Снова покращилось. “В связи с низкими запасами воды в Изобильненском водохранилище, 17, 18 и 19 февраля 2021 года в тестовом режиме вводится график подачи воды: утром с 05:00 до 10:00, вечером с 17:00 до 22:00” — сообщили оккупанты в Алуште

8. “Система пополнения водоносных слоев необратимо разрушается; отбирая пресную воду, ее замещают минерализованной и соленой; воды нет и не будет, подача по графику сохранится; вопрос остановки предприятий на севере Крыма — вопрос времени”: из-за уничтожения Крыма вследствие бездумной и массовой выкачки подземных вод воет и понаехавший из Москвы оккупант бутербродного типа Владимир Гарначук, который мечтает построить “прекрасную россию будущего” на захваченной украинской территории. Прочтите его сообщение

9. В оккупированном россией Крыму выявили 125 новых случаев коронавирусной инфекции — это почти все, кого обследовали (+6 смертей). В Севастополе — 78 (+4 смерти). Количество зараженных увеличилось до 45 788 человек, в том числе 11 140 в Севастополе. Умерло 1 333 человека, в том числе 453 — в Севастополе

10. Россия на первом месте по числу жертв коронавируса на душу населения в мире — 480 000 смертей, а не 57 000, о которых заявляют официально. Правда всплыла после обнародования статистики избыточной смертности. То есть, умножаем все официальные цифры в 6,5 раз, в том числе по Крыму. Россияне и жители оккупированного Крыма дорого платят за “стабильность”. Напомню, официально в Крыму коронавирус унес жизни 1333 человек. С учетом статистики избыточной смертности реальное количество жертв путинского режима в Крыму на фоне пандемии — почти 9 000 человек. Многие из этих людей были бы живы, если бы не оккупация. Зато какой сезон был, да, ватники?

11. Нон-стоп сюр: “Кадеты МБОУ "Ливадийская СШ" под руководством казаков-наставников "Станица Донская" посетили музей боевой славы, на базе Ялтинской местной общественной организации ветеранов боевых действий “Афганистан”, — сообщили оккупанты

12. Молния! Важнейшая новость от керченских пропагандонов: “Керчанин встал на колени перед ВАЗом. Чудо отечественного автопрома поломалось посреди дороги напротив пожарной части. Водителю пришлось преклонить колени перед автомобилем. А у вас такое бывало?”

P.S. “Графики подачи воды ужесточаются, качество воды ухудшается. Жители Каменки, Белого и некоторых других массивов на окраине Симферополя жалуются, что вода вообще начала пропадать на несколько дней. С этой недели люди, проживающие в центре города, тоже обнаружили, что теперь и их в обеденное время отключают от водоснабжения. Хотя до последнего времени центр Симферополя был постоянно с водой. Идет поиск подземных вод прямо в городе. Так, несколько месяцев воду добывали у русла Малого Салгира в Гагаринском парке Симферополя, выкачав там месторождение. Затем технику перевели на другое место, а здесь осталось только ограждение из глухого забора. Теперь перешли на добычу подземных вод в сквере у железнодорожного вокзала. Все это очень напоминает лихорадочные действия в стиле "нам бы день продержаться, нам бы ночь простоять". Читаешь информацию о состоянии водных объектов Крыма, словно военную сводку — то одно водохранилище лишилось полезного объема воды, то другое, то одна речка пересохла, то другая. И тут же информация, что очередной населенный пункт перевели на почасовую подачу воды. Многие знакомые грустно шутят, мол, это уже те самые "камни с неба" или худшее только начинается?”.

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