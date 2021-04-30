1. Сегодня исполняется 103 года со дня создания Военно-морских сил Украины. 29 апреля 1918 года над подавляющим большинством кораблей Черноморского флота в Севастополе взвился сине-желтый флаг, а моряки под овации севастопольцев вышли на патриотическую манифестацию

2. В доме Эрнеста Сейтосманова в селе Тыловое Балаклавского района Севастополя накануне оккупанты провели третий по счету обыск, а после забрали на 6-часовой допрос в ФСБ. “Силовики заломали ему руки, трое схватили за ноги. Один, как рассказал сам Эрнест, держал в удушающем захвате, из-за чего ему стало плохо. Тогда следователь приказал подчиненным отпустить его, сказав, что "он уже белый". Эрнест сослался на 51 статью российской Конституции, согласно которой никто не должен свидетельствовать против себя и своих близких. Отпустили мужчину только тогда, когда он подписал бумаги о неразглашении содержания допроса, рассказал адвокат Эмиль Курбединов”. Эрнест — брат Энвера Сейтосманова из Севастополя, приговоренного к 17 годам строгого режима

3. “США приветствуют новую инициативу Украины "Крымская платформа" и с удовольствием ожидают продолжения сотрудничества с Украиной, а также нашими союзниками и партнерами о прекращении российской оккупации Крымского полуострова и агрессии (россии) на востоке Украины”, — сообщили в Госдепе США

4. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар на заседании Комитета министров Совета Европы презентовала проект решения по ситуации с соблюдением прав человека во временно оккупированном россией Крыму. Также Джеппар проинформировала участников заседания о провокации россией напряжения путем накопления вооруженных сил на границе с Украиной и на оккупированных территориях, а также в акватории Черного моря и в Керченском проливе

5. Оккупанты оштрафовали крымчанина за ругань в адрес полицая в групповом чате Viber водителей Еды-Кую (Ленино). Подобный случай в гетто фиксируется впервые. Теперь штрафуют за оскорбления полицаев оккупационного режима в частных беседах между людьми

6. Вор на воре и вором погоняет: российские оккупанты передали Росгвардии украинские вертолеты, захваченные в Крыму в 2014 году. “Окупанти передали наш Мі-8МТ 43 Жовтий (93968) до Росгвардії. Разом з ним ще 94542, Мі-8МТВ 95353 та 95235, а також Мі-8МТВ-2 95402”

7. Оккупанты вытесняют местных жителей отовсюду: “Из аэропорта вытеснили наших, местных таксистов. Как? Кто? Зашли фирмы с материка (прим — из россии), за мзду. Перед самым сезоном. А местные как? А местным работать не надо”, “А за рулем местные?”, “Зашли конторы со своими водителями и машинами”, “Красота. Крым резиновый”

8. Оккупанты возбуждают уголовное дело в отношении 12 граждан Украины “за блокаду” Крыма, в том числе водную. Виновными оккупанты назвали Андрея Сенченко, Мустафу Джемилева, Рефата Чубарова, Бориса Бабина, Петра Порошенко, Ленура Ислямова, Василия Сташука, Игоря Луценко, Владимира Парасюка, Андрея Путилова, Александра Воробьева и Леонида Кравчука

9. Оккупанты заявили, что воды в Крыму валом, а потому с 1 мая Симферополь переводят на круглосуточную подачу воды и снова начнут давать горячую. При этом водохранилища сейчас не используют — только скважины. Все ради понаехов на лето. Потом будет только хуже. Ялта и Алушта продолжают жить в режиме экономии, но Гоблин обещает, что все будет зашибись

10. Воды нет, но вы держитесь: “В Мисхоре вода из-под крана уже месяц идет под давлением не более 2bar, так теперь ее еще и отключать начали! С чем это связано? Мы перешли на какой-то суперэконом график???”, “Да, давление никакое. В общем-то, как сделали график, либо руки помыть, либо туалет смыть, либо стирку поставить — что-то одно. Но в последнее время хоть была. Худшее в этих отключениях, что ничего не пишут заранее. Просто ты и факт того, что из крана ничего не течет и ты не набрал про запас. Живи, как хочешь! Раньше на дверях подъезда писали об отключениях. Теперь нет ничего”, “Ни сегодня-завтра 8 миллионов приедут, им нужна вода! Вам необязательно!”, “Воды нет, но вы держитесь”

11. Говорят, что в Крыму запретили песню “Несе Галя воду” как экстремистскую и издевательскую

12. “Русло реки Катерлез в Керчи начинает высыхать. Но в отличие от реки Булганак здесь есть живность — водятся змеи и лягушки. Да и состояние чище, чем у реки Мелек-Чесме, которая терпит на себе все городские страдания”, — написали керченские пропагандоны

13. Ватник возмущен: “Когда в Крыму начнут контролировать цены на мясо? Когда такие цены вообще были? Свинина — 400, куриное филе — 300, говядина — 600. Зарплаты не поднимают, а цены растут! Говорили, мост построят и цены будут низкие, не видно! Половина зарплаты уходит только на мясо!”. А вы, наивные, думали, что вам по мосту коров стадами гнать будут?

14. Пока одни ватники на севастопольском форуме просят разрешить купаться на Херсонесе хотя бы до 8:30 утра, другие требуют не соглашаться на подачки, а просить, чтобы было так, как до оккупации, боясь при этом упомянуть Украину и произнести слово “оккупация”: “Хотя бы разрешили, как раньше, до 8:30 купаться, многие пенсионеры и не только были бы счастливы”, “Не стоит соглашаться на меньшее, когда мы все помним, что у нас был полноценный доступ”

15. В Керчи ватники написали “Диктант победы”. Посмотрите, как проходило это победобесие

16. На улицах Крыма снова раздают колорадки. Осторожно, не вступите в это…

P.S. До симферопольского ватника чуток доходить начало: “Я теперь понимаю, что, когда мы присоединялись к россии, ну как бы так, мне российские друзья говорили: не радуйтесь, вы еще в россии не жили”

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