1. В этот день, 7 марта 2014 года, российские оккупанты захватили село Чонгар в Херсонской области. Когда в конце 2014 года оккупанты оттуда бежали, то разграбили все на своем пути, в том числе вырвали унитазы и розетки. Также в этот день на озере Донузлав орки заблокировали 7 украинских кораблей, затопив 2 своих старых судна. Вот такой вот был оккупендум и "волеизъявление".

2. Севастопольские и российские пропагандоны констатировали, что "флешмоб Аксенова "#ПутинКрымРоссияНавсегда" провалился: крымчане не поддержали путина в соцсетях, люди выживают в современной россии и им уже не до "крымской весны". Зато вата свои воющие флешмобы проводит по всему Крыму.

3. Водохранилища мелеют, вода уходит: журналисты Крым.Реалии продолжают следить за географией вододефицита, в условиях которого живут жители оккупированного россией Крыма. На полуострове стремительно мелеют водохранилища, питающие крупные города. Как следствие – их жители испытывают проблемы с доступом к качественной пресной воде. Повлияли ли на состояние водохранилищ зимние осадки, на которые надеялись многие, узнайте в материале по ссылке, а также прочтите удручающие прогнозы местных жителей.

4. "Умереть в россии": жители оккупированной Евпатории жалуются на секту ФСБ РПЦ, которая построила во дворе их дома часовню, в которой практически ежедневно отпевают усопших. Некоторые жильцы не выдержали такого издевательства и покинули не только город, но и Крым.

5. Окупований Крим. Путлєр’югенд зі шкіл с. Красна Зорька (до 1945 – Qaraça Qañğıl) і с. Новоандріївка (до 1923 – Qaşıq Degirmen) здійснив паломництво до авіабази рейху в Гвардійському (до 1945 – Sarabuz). І не з пустими руками: привезли 250 книжок для "визволителів".

6. Окупований Крим, Сімферополь, школа №18. Напередодні 8 березня осередок місцевого путлєр’югенду провів конкурс "А ну-ка, дівчата". Дівчата змагалися в пришиванні погонів, надяганні костюмів хімзахисту та… виготовленні салату. Їсти олів’є в уніформі – дуже сексі. Ням!

7. Очередная ватница из Севастополя констатировала очевидное: "Приехала в Керчь к пожилым родственникам. Полная нелюбовь к городу и пренебрежительное отношение к его жителям. Как может мэр, так относящийся к своим обязанностям, находиться на своем посту? Из всех достижений благоустройства за последнее время особенно выделяется парк, заставленный бессмысленными гранитными, громадными урнами и такими же огромными вазонами для цветов. За годы присоединения к россии город пришел в окончательный упадок: в центре города безобразный рынок а-ля 90-ые, нечищеная речка Мелек-Чесма (ангельский источник), неотремонтированные дороги, особенно внутридомовые. Отопление в домах слабое. В городе нет пляжа. Люди жалуются, что негде купаться. На улице Сморжевского был ранее приличный пляж, сейчас он пришел в упадок, отдан в аренду, но арендаторы не завезли песок, не почистили дно, не привели в порядок скамейки и раздевалки, а поставили платные горки и ларек с пивом. Все! На этом их деятельность завершилась. Просим руководство Крыма обратить внимание на город Керчь.

8. Понаехавший нацист Горный подводит краткие итоги к седьмой годовщине оккупации Крыма россией: "Да что это за хрень такая. Ну вот, сегодня за несколько часов в разговорах со знакомыми в Феодосии опять наслушался. Как говорится, доза позитива на неделю обеспечена((( Если коротко:

1) Во главе Крыма стоят перекрасившиеся бандиты, уничтожающие наше родное место;

2) В Феодосии нет власти, такого никогда раньше не было. Поставили жулика и колхозника, это позорище;

3) Почему путин не видит или ему не докладывают, что Крым разочарован?;

4) Как вы, материковые, достали… Сплошной негатив, и какой уже день. Понимаю ли я моих собеседников? Самое страшное, что да. Можно людям показывать фантики, но если внутри лежит какашка, то ничего тут не сделаешь. Если честно, то я не понимаю, что происходит. Где что-то у людей перещелкнуло? Где та последняя капля? Времена мутные и в них жульё ловит рыбку.

Вопрос – что от нас хотят архитекторы страха нашего времени? Куда нас хотят завести? Вчера до ночи мотался по Крыму. Про уничтожение Форосского парка знают многие, люди возмущены и сильно, даже в удаленных деревнях. Многие слышали про уничтожение Меганома, и это только на поверхности. Люди уже не стесняются говорить о своём разочаровании в выборе на референдуме 2014 года. Увы, это провал Кремля в крымской политике. Вместо заботы о людях, снятии санкций они занимаются безжалостным распилом денег и российского бюджета. Ну вот как так? Кстати, интересно, что люди говорят о Крымском мосте, трассе Таврида и новом аэропорте…. — "Они их построили для себя, нам разрешили пользоваться. При Украине мы хорошо жили и без них".

Гавкающие шавки Совмина за такие строки опять набросятся на меня, что я типа проплаченный Госдепом, а они вот такие честные. На шавок я не обращаю внимание, за бюджетную пайку они должны гавкать и вылизывать гнилые яйца. Но ситуация очень нехорошая, особенно накануне 7-й годовщины Крымской весны и выборов в ГосДуму. Можно все это не замечать, но рано или поздно об*ср*нные трусы начнут вонять, сколько ни прыскай на них одеколоном. Ситуацию прорвёт и будет большой бумс. Кто архитектор этого беспредела, кто полностью дискредитировал идею Крымской весны? Кому этого выгодно и кто бенефициар?".

P.S. "Люди уже не стесняются говорить о своём разочаровании в выборе на референдуме 2014 года", – пишет нацист Горный. Осталось этим "людям" совсем немного: понять, что и выбора у них никакого не было.

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