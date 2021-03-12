1. Авиация стран-членов НАТО провела учения одновременно над Балтийским и Черным морями. Как сообщила пресс-служба альянса, подобные военные учения гарантируют, что союзные силы останутся готовыми к совместным действиям и выполнению основной миссии — сдерживать агрессию, предотвращать конфликты, сохранять мир. Кроме того, вчера вторая противоминная группа кораблей НАТО SNMCMG2 зашла в одесский порт, а также состоялась встреча главнокомандующего Сухопутных войск ВС Украины полковника Александра Сырского с главнокомандующим Сухопутных войск ВС НАТО генерал-лейтенантом Роджером Клутье

2. Оккупанты решили через международный суд требовать воду для Крыма. Константинов в стопяцотый раз распорядился подсчитать убытки и снять с квадрокоптера, в каком “ужасном состоянии” находится канал в Крыму. Кроме того, хотят взыскать с Украины ущерб за “энергоблокаду и транспортную”, а также за экологическую катастрофу в Армянске. Все заявления сделаны исключительно для ватных ушей, как вы понимаете. Кстати, а кто за годы оккупации довел канал в Крыму до “ужасного состояния”? Тоже Украина?

3. Посмотрите, как выглядит 19-этажное здание в п. Парковое, которое оккупанты начали сносить в угоду Газпрому и прочей путинской “элите”. Напомню, здание — ЖИЛОЕ, все вещи жильцов были вынесены из взломанных квартир и разворованы оккупантами

4. На трассе смерти “Таврида” в районе Бахчисарая замечена колонну военной техники оккупантов. Кроме того, на двух перекрестках в Севастополе были замечены патрули военно-транспортной инспекции рейха, а на рейде выполнял маневры один из крупных кораблей ЧФ

5. Оккупанты жалуются, что Украина и международное сообщество запрещают крымским футболистам играть в российских и европейских чемпионатах, из-за чего спорт деградирует и превратился в дворовые игры. “У нас есть желание, но нас никуда не берут. Украинцы четко говорят, что это их территория и федерация, поэтому запрещают нам играть в рф”. Ах, какие полезные санкции. “А помните, как оргазмировали крымские спортсмены? Придет расия, завалит униформой, настроит стадионов, спортзалов, а шелковые ленты от золотых медалей ажно в шею будут вдавливаться! И вот пришла, обколотая допингом, с белым флагом на соревнованиях, но крымчанам даже туда нельзя”, — прокомментировала крымчанка

6. “ — Алё! Это прачечная? — Х*ячечная!”: в ходе совещания оккупационного “правительства” Крыма, которое транслировалось на зомбоящике, выступление Гоблина было прервано матом т.н. “министра культуры” Арины Новосельской: “Ну ё… твою мать, поставили как обезьяне!”, — выкрикнула коллаборантка во включенный микрофон. Гоблин потребовал разобраться с инцидентом, а Новосельская, когда поняла, что ее мат был услышан, стала дико извиняться (аж пять раз), наложив тонну кирпичей. За годы оккупации Новосельская была награждена оккупантами множеством грамот и медалей, в том числе медалью за захват Крыма

7. Уничтожаемый оккупантами Форосский парк продолжает обрастать заборами

8. Оккупанты в Крыму отдадут военным еще один санаторий, на базе которого будут растить мясо на убой

9. Окупований Крим, смт Єди-Кую (Леніне). Путлєр’югенд зі щолкінської школи здійснив паломництво до заповіднику совка, де вклонився пам’ятному прикордонному стовпу. А “ветерани” “союзу прикордонників Криму” вчинили інтервенції в школи, де прочитали лекції про “героїзм”

10. Окупований Крим, “легендарний” Ватостополь. Місцевий путлєр’югенд взяв участь в конкурсі “Глибина-2021” для “міжнародних армійських ігор”. Малята-путінята продемонстрували техніку бою та прийоми зі зброєю. А як стати добривом для буряків не продемонстрували. І дарма

11. Ялту сегодня припорошило мартовским снегом, но это не помешало понаехавшим лаптям позагорать на пляжУ стали Краснодар (28.75 %), Санкт-Петербург (18.75 %) и Севастополь (13.75 %)”, сообщили оккупанты. Понаехавшая прокомментировала: “Мы вынуждены временно жить в Севастополе, не нравится. Красиво, да. Но люди злые. Все чем-то недовольны. А бедный город, где живем, там и с***м! И все говорят "понаехи"… Может, прежде чем говорить, надо стать культурней и спокойнее самому”. А кто же вас вынудил? Жадность? Подлость? Беспринципность? Скотство? Ну, в смысле, скрепы ваши залесные?

13. Прокомментировали опрос из предыдущего пункта дайджеста и севастопольские ватники: “После многих оборон Севастополя ненависть в крови у местных — долго потом город восстанавливать от *приезжих*…”, “Люди в Севастополе озлоблены не по своей вине. С приходом россии вроде бы и делаются дороги, больницы и т.д., но застраиваются прибрежные зоны, вырубаются реликтовые можжевельники, мусора прибавилось на улицах, цены на продукты такие, как будто в Москве живем с московскими зарплатами, пробки постоянные, мошенников стало столько, что ужас! Такого раньше не было. Не говорю, что при Украине рай был, но как-то было поспокойнее, что ли. Поэтому и обозлились на приезжих”, “Озлоблены, и в этом есть миллион причин. У нас зарплаты очень маленькие по сравнению с ценами на жилье и еду. Сейчас многие будут говорить — найдите себе оплачиваемую работу. Приехали именно ПОНАЕХИ, а всех местных сдвинули с места или вообще уволили. Сколько грязи стало, у нас никогда такого не было! Море забрали, природу забрали, леса вырубили. Так обидно. Нам потихоньку перекрывают кислород, а люди все едут и едут сюда! У людей уже доверия не будет, что когда-то что-то изменится к лучшему!”

P.S. Во время очередной встречи ватников с оккупантами в Форосе одна из присутствующих местных жительниц заявила: “Почему Крым уничтожают?! Люди уже говорят, зачем нам эта россия! С приходом россии начался такой дерибан! Тогда к нам прислушивались, а сейчас?!”. Рядом присутствующие упоротые ватницы бросились на правдорубку и начали ей доказывать, что “такое было и при Украине”, что, безусловно, является ложью, ведь парк активно уничтожать начали сейчас, что и вызвало бурю негодования. При этом оккупант ответил местной жительнице: “Если кого-то не устраивает жизнь в россии, я готов ему оплатить дорогу в один конец на Украину”. А почему ты, тварь понаехавшая, не оплатил до 2014 года дорогу в россию тем, кто хотел жить в мордоре?! Вопрос риторический. А особо упоротым ватникам хочется пожелать только одного: дави их, б…ть (с)

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