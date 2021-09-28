1. На очередном судилище над гражданским журналистом Владиславом Есипенко оккупанты допросили подставных понятых: “Оба понятых выглядели подготовленными к допросу, использовали юридическую терминологию и четко рассказывали об обстоятельствах, при которых они присутствовали”

2. В конце августа, перед началом учебного года, в херсонских отделах ЗАГСа был аншлаг — многие крымчане приехали оформить свидетельства о рождении своим детям. К херсонскому офису КрымSOS обратилась семья с 4 малышами разного возраста — всем были нужны документы.

3. Если бы чеченцы россии не выбили глаз охраннику АЗС в Евпатории, то это сделали бы солдаты НАТО! Но это не точно… “В отношении зачинщика разборки со стрельбой в Евпатории, 31-летнего чеченца, возбуждены уголовные дела”. Жители Крыма комментируют: “Максимум условку нарисуют. А так вааще по-тихому отпустят, мы и не узнаем. Да еще потерпевших извиняться заставят!!!! И еще чехов нагонят побольше, чтобы боялись и молчали в тряпочку. А еще крымчане должны радоваться и хлопать в ладоши от счастья, что теперь прямой рейс есть ДАГЕСТАН-СИМФЕРОПОЛЬ. И надо еще один сделать: ГРОЗНЫЙ-СИМФЕРОПОЛЬ, ведь мы все его так ждем”, “Зато не солдаты НАТО вместе с правосеками”

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4. Курортный Джанкой. А посмотрите на забор школы-гимназии №6, где вся эта физкультура с оружием происходит. С колючечкой. То, шо надо деткам

5. Севастополь. Стрельба в школах говени точно-точно не связана с культом войны, которым с яслей рашисты калечат детские души! То все интернет!

6. Оккупанты в Ялте создали некую “Станицу Донскую”, где активно окизлячивают детей и приучают их к войне

7. Оккупанты в Симферополе отметили “День туризма”. На шабаш согнали детей в военной форме. Других туристов у них для нас нет. Собственно, кроме вояк, на “празднике туризма” больше никого и не было

8. Подростка в Крыму оккупанты задержали за угрозу расстрела в школе. Кстати, школы в Вологде. Видимо, и подросток — дитя залетных понаехов. В Крыму все больше скреп и все больше пропаганды войны и убийства среди детей. Очередные расстрелы не за горами

9. Как вы уже знаете, Верховный “суд” россии запретил разводить на садовых участках сельскохозяйственных животных и птиц, в том числе кур. Ватники в Крыму возмущены и связывают эту меру с окончанием “выборов” в Госдуру: “На даче можно держать кошек, собак и крокодилов (никто не запрещал), а курицу нельзя!”, “Червей, наверное, ещё можно. Пока можно”, “Яйко, кура, млеко — давай сюда или штраф”, “Друзья! Прошёл только один день после выборов, и вот такое… Как вам это нравится? Голосовали? Получайте!!!”, “Передышка окончена, начинаем приседания! Бешеный принтер включился. Они же победили, да и простые люди продолжают строчить письма Терешковой”, “Личное хозяйство не в чести! Как услышала — шок! Ну что же, "уважаемые голосители", фальсификаторы, получите своё и "великую благодарность", кормитесь выброшенными голосами, переписанными протоколами и не скулите, что власть плохая. Увы, вы её достойны. То ли ещё будет!”, “Все законы не для людей, уже и птички помешали небожителям. Бедные старики, скоро и овощи запретят выращивать, дождались перемен”, “Это что, делается для голода? И какой мы проходим год? 33 или 37?”, “Бред, курочек держат пенсионеры, и дай Бог пусть выращивают живность, иначе за 9-11 тыс. руб. загнуться можно. Это хватает на аптеку и на ЖКХ, и, может быть, в лучшем случае на китайские трусы, т.к. своего ничего не производим”, “Это еще только ягодки! Ждем продолжения еще пять лет!”, “Скоро за воздух платить начнём!!! Продолжаем голосовать!!!”, “Это уже полный беспредел”

10. Ватники обсуждают пособников оккупантов и их пролет мимо Госдуры: “А шо так бортанули лидеров крымской весны — няшу с Бельбеком, Чалого? Неужели потому, что осень в Крыму, и их сбросили как листья?”, “У всех героев весны самое веселое все еще впереди”, “Та да, герои донецкой весны уже проросли, поди”

11. Алупка. Именно так говень использует жалобы для уничтожить, закрыть. Реформировать, короче: “Уважаемые жители Алупки!!! Перестаньте писать жалобы именно в нашу поликлинику!!! Вместо работы оставшиеся врачи сидят и пишут ответы своему руководству!!! Ну не виноваты они, что их поставили в такие условия, что зарплаты — копейки! Пишите не в поликлинику, а руководству ФМБА Ялты!!! Это они к нам пришли и уничтожили всю медицину! Это из-за них уходят хорошие врачи и медсестры! Это из-за них некому работать и нас лечить! Ваши жалобы не приведут ни к чему хорошему! Уйдут последние врачи, которые сейчас работают как на фронте”

12. Окрестности Ливадийского дворца!!! Видимо, это новый арт-объект для крымчан в виде сплошного пятиметрового забора. Пошли вон-хаус. Жители Крыма комментируют: “Может, это добровольная тюрьма?”, “Это тюрьма для нас. Дли них — свобода и беззаконие”, “Ну, это ненадолго. До деоккупации, не дольше”

13. Лагерь строгого режима. На месте самозахваченного Артеком гурзуфского городского пляжа, при попытке “зайти с моря” были атакованы катером росгвардии! Трындец…

14. Продаю старье на Авито. Если звонят переехи (с этим типичным, дебильным акцентом) обязательно долб@ёбы полные…

P.S. Завершу выпуск сообщением нашей крымчанки: “Наснилося, що ми нарешті прогнали рашистів з окупованих територій, війна скінчилася, була весна, квітучі каштани, великий парад наших військових, мій тато був одним з них — молодий та веселий…”. А какие сны видите вы?

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