1. “Україна Єдина”, “Крим – Україна”: наши крымчане опубликовали вот такие фотографии из оккупированных россией Севастополя и Ялты, чтобы поздравить Украину с Днем Соборности, который мы отмечали 22 января!

2. Виртуальный "Ланцюг Соборності” достиг своей цели. Десятки тысяч украинцев, в том числе жители оккупированного россией Крыма, участвовали в онлайн-акции, чтобы взяться “за руки” от Киева до Симферополя в День Соборности Украины.

3. Оккупанты вынесли предостережения о запрете митингов и вручили их четырем крымскотатарским активистам: Азизу Карахалилову, Арсену Якубову, а также координатору “Крымской солидарности” Мустафе Сейдалиеву и корреспонденту “Крымской солидарности” Эмину Рустемову. “Вы, наверное, смотрите то, что по стране (прим – в россии) творится. Разные митинги, скопления большого количества людей запрещены, одиночные пикеты разрешены”, — привел слова оккупанта Эмин Рустемов. Оккупанты настолько не понимают внутренних процессов в Крыму, что накануне российских митингов за Навального принесли бумажки с “предостережениями” КРЫМСКИМ ТАТАРАМ.

4. Классные руководители ряда симферопольских школ по приказу сверху требовали от родителей 23 января отчитываться каждые два часа о том, что их ребенок “под присмотром” взрослых. Также в родительских чатах крымских школ активно распространялись призывы к родителям контролировать детей и не допустить их участия в митинге в поддержку рашиста Навального. К распространению этих призывов подключились пропагандоны и ватные активисты. На своих страницах они сообщали, что школьники Крыма массово отпрашиваются у родителей погулять или сходить с друзьями в кино на то время, когда назначен митинг в поддержку Навального. Это все является чушью и попыткой Кремля через Навального втянуть Крым во внутрироссийскую политическую повестку.

5. Во всех крымских пабликах ботва и продажные ватные активисты последние несколько дней заваливали группы сообщениями о том, что в Крыму дети массово хотят митинговать за Навального.

6. Некоторые ватоголовые, отрабатывая кремлевскую повестку, так далеко пошли, что стали писать, что в крымском вузе – “КФУ” – “процветают либеральные, агрессивно украинские, навальненские настроения, которые подогреваются преподавателями”. Проукраинские — да! Навальненские — конечно же, нет! Весь протестный крымский потенциал оккупанты хотят задействовать для интеграции Крыма во ВНУТРЕННИЕ дела рф.

7. Тяжелая наркота пошла. Кремль так п*реср*л того, что кто-то может выйти на митинг, что решил спустить методички о том, что Навальный якобы будет участвовать в “Крымской платформе” в Киеве, где будет обсуждаться деоккупация Крыма.

8. Севастополь. На площади Нахимова, где оккупанты, наделав в штаны, вдруг устроили “выставку коммунальной техники”, наблюдалось большое количество ментов, а также пропагандонов, которые брали у кого-то интервью, и несколько сторонников Навального, вероятно, из числа понаехавших, с плакатами. Были задержанные.

9. В режиме реального времени убедиться в том, что ВНУТРЕННЕЕ дело россии нас не парит, можно по вебкамерам. Симферополь, вебка работает — разбираем йолку. ОМОНЫ-Беркуты отсутствуют — никого не ждут. Может, понаехи выйдут. Ну, нехай хороводы поводят, пока йолка еще есть. Вдруг не ясно кому — “команда Навального” нарушает законодательство Украины и международные законы, призывая крымчан на митинги. Крым не есть территория рф, крымчане — граждане Украины. Митинги российской оппозиции, как и власти (один хрен) — ВНУТРЕННЕЕ ДЕЛО ГРАЖДАН РОССИИ.

10. Ближе к 14:00 на огражденную заборами площадь Ленина в Симферополе оккупанты стянули коммунальную технику, а также согнали полицаев, “самооборону”, кизяков и пропагандонов. Нескольким десяткам понаехам не удалось помитинговать за бутерброд. Вебкамеру на площади оккупанты отключили.

Протестующие против

Симферополь

Видео Крыминформа

Вебку отключили,дурачье) pic.twitter.com/GEAaHcDMf7 — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) January 23, 2021

11. Вчера у малого должен был быть экзамен в универе (ну так себе экзамен — по компьютеру, как говорят, онлайн). Но нет, его перенесли на сегодня — чтобы сидели и никуда не ходили. Хотя я ребенку сказал, что Навальный — не тот человек, за которого надо ходить. Учись и вали отсюда подальше. В россии тем временем протестующие встали на колени перед ОМОНом, который потом их же и задержал. Но были и попытки оказать сопротивление.

12. Блин, шо рф, шо Беларусь! Шо за протесты? Вышли, прутся куда-то… Куда, зачем — хз. Что можно добиться простой ходьбой туда-сюда? И совершенно спокойно смотрят, как менты крутят даже детей.

13. У меня на окне кормушка. Насыпал зерна. Вот там противостояние — так противостояние. Аж перья летят. Хоровод водить некогда.

‼️Площадь Ленина, 12:00. Свободу Алексею Навальному Сергею Фургалу и другим политзаключённым!



Не оставайтесь в стороне, иначе завтра мы проснёмся в стране, окончательно погрязшей в коррупции, репрессиях и политических убийствах.



Наш прямой эфир: https://t.co/w17EPlYvPc pic.twitter.com/5NcQNb7DBu — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) January 23, 2021

14. Россияне, кричите на митинге: “Разом нас багато! Нас не подолати!”. Тогда мусора решат, что вы бандеровцы, и разбегутся.

15. Это не наша война! Наша война — за освобождение Крыма!

16. Теперь-то стало доходить, что “майданутые” — это когда совесть есть, а сил терпеть несправедливость — нет????? И мужество.

P.S. Отличие сегодняшних митингов от остальных заключается в том, что в этот раз Кремль попытался впихнуть невпихуемое — Навального в Крым, о чем свидетельствует истерика продажных ватных “общественников” и им сочувствующих, а также пропагандонов и ботов на крымских пабликах и в “СМИ”. Но Крым — не россия, а крымчане — граждане Украины. Поэтому спецоперация Кремля под кодовым названием “Сторонники Навального в Крыму” провалилась. Безусловно, замаравшие свои руки сотрудничеством с оккупантами будут, вцепившись всеми зубами, держаться за тушку путина. Остальные жители Крыма традиционно разделились на два лагеря: те, кому плевать на все; и те, кому плевать на россию и ее политиков всех сортов, включая импотентную “оппозицию”, которую Кремль использует для выпуска пара недовольной части российского общества, некоторые представители которого понаехали в украинский Крым.

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