1. На протяжении 2020 года россия продолжала системно уничтожать свободу слова в Крыму. Действия оккупантов в этом направлении с каждым годом становятся все более жесткими и агрессивными. Для преследования журналистов и блогеров используются “террористические” статьи.

2. В селе Кормовое Первомайского района Крыма в доме гражданской супруги арестованного крымчанина Ивана Яцкина Гульнары Кадыровой оккупанты провели обыск. Оккупанты перед обыском заявили, что “будут искать наркотики”. К счастью, ничего не подбросили. Возможно, это был акт устрашения семьи и давления на политзаключенного Яцкина, который не скрывал своей проукраинской позиции

3. Оккупанты провели обыски и задержали жителей Ялты и Севастополя за, цитата, "оправдание терроризма в социальных сетях". Оккупанты заявили, что устанавливают "возможную причастность задержанных к другим преступлениям". Задержанным грозит до семи лет

4. Военная авиация НАТО (США) провела очередную разведку вдоль черноморского побережья россии, а также вдоль побережья оккупированного россией Крыма и линии соприкосновения на оккупированной россией части Донбасса

5. В Черное море вошли военные корабли США USS Porter и USS Donald Cook, которых сопровождает самолет Boeing P-8 Poseidon. На странице ВМС США в Твиттере отмечается: “Мы здесь, в Черном море, чтобы оказать поддержку Болгарии, Грузии, Турции, Украине и Румынии”

6. Оккупанты продемонстрировали развёртывание дивизиона комплексов “Бастион” Черноморского флота над Балаклавой. НАТО, вздрогни! Испугайся! Ржущие железяки говени

7. Беглому рыгу Януковичу Прокуратура Украины сообщила о подозрении в государственной измене из-за подписания им так называемых “Харьковских соглашений” с россией в 2010 году. Этими соглашениями Янукович продлил нахождение ЧФ рф в Крыму на 25 лет, что позволило россии не только “законно” оставаться в Украине, но и увеличить численность своих войск на полуострове, что в 2014 году обернулось против нас. Надеюсь, в Прокуратуре поименно помнят, кем эти преступные соглашения после подписания Януковичем были ратифицированы в Верховной Раде

8. С 2014 года в российскую армию оккупанты в нарушение международного права и Женевской конвенции ООН призвали более 28 тысяч жителей украинского Крыма

9. Министерство культуры и информационной политики Украины по запросу СБУ запретило въезд в страну еще пяти рашистам. Это Ольга Кормухина, Игорь Саруханов, Ольга Засульская, Денис Клявер и Марк Тишман, которые незаконно шныряли по Крыму и поддерживали российских боевиков на оккупированной россией части Донбасса

10. Рашистский актер Василий Лановой умер от ковида. Украинцам рашист запомнится тем, что незаконно посещал оккупированные россией Крым и Донбасс, где всячески выражал поддержку российским боевикам. В 2014 году Лановой порадовался, что “в Крыму теперь можно не говорить по-украински”. Как будто до этого вонючего имперца кто-то заставлял. Кроме того, Лановой является подписантом письма путину с одобрением военной агрессии против Украины

11. Главный пограничник оккупированного Крыма Сергей Станкевич слег в реанимацию с коронавирусом. В Москву. Он причастен к нападению на корабли ВМС ВСУ и захвату в плен украинских моряков 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива. Бумеранг, лети!

12. Коллаборанта Константина Ерманова сегодня лишили мандата “депутата горсовета Керчи”. Бо сильно гавкучий — “не за такую россию мы в 2014 кровь проливали!”… И пиво… По ссылке почитайте воспоминания Ерманова… Как он в одиночку “освободил Керчь от бЭндеровцев”! Чистосердечное просто. Прокуратуре АРК и делать ничего не надо

13. Жители Крыма, в том числе ватники, активно комментируют продажу оккупантами винзавода “Коктебель” дружкам путина: “Еще 6 лет назад было ясно, что Крыму пздц”, “Клан любителей винца друзей путина в очередной раз "узаконивает" обещанное ему ранее. Родственники Нарышкина выкупили заводик, который уже несколько лет был у них в аренде. Остальные в торгах, как обычно, подставные имитаторы-статисты”, “Дайте угадаю, в каком кооперативе дача у покупателя…”, “Феодалы-федералы забирают все. В семье пригодится”, “Враги народа”, “Меня уже ничего не удивляет после “Массандры”!!!”, “Следующие Воронцовский и Юсуповский дворцы”, “Что творится… Скоро от Крыма останется только название”, “Уверены в себе на все 100. Крыша прочная, никто никогда ни на каком уровне больше эту тему не поднимет. А крымчане повозмущаются и успокоятся”, “Становится ясна основная цель присоединения Крыма к россии”, “Так и Крым продадут”, “Скоро будут рабами торговать”, “А гавань оказалась-то не родная, одни пираты вокруг”, “Задаром!!! 110 лямов рублей — это средняя трешка в Москве”, “Дороговато, могли бы просто подарить”, “Продали по цене квартиры в МСК? 90-е как будто не уходили: и Сэйлем у руля, и прихватизация прет”, “Продам Крым. Недорого. Корешам — скидка. Скоро на Авито”

P.S. ID украинский — заикнись при понаехе, что сделал, и фсьо… сметай лохмотья веничком — рашиста разрывает! Даже загран не так — мол, безвиз, то-сё. Но внутренние законы и требования Украины — тут и тупому лаптю ясно, чьи мы граждане: “Люди в Крыму устали от лжи и беспредела властей, но пока молчат, но количество обновленных украинских паспортов растет с каждым днем, как и количество сожалеющих о своем выборе на референдуме 2014 года. Для местных властей это не секрет, некоторые дальновидные чиновники уже справили своим жинкам и детишкам новенькие украинские загранпаспорта”, — написал понаехавший в Крым нацист Горный в своей очередной статье об уничтожении Крыма россией

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