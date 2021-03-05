1. Президент США Джо Байден продлил на один год срок действия санкций, введенных против россии за попытку аннексии Крыма и Севастополя. Речь идет об ограничениях, которые применялись администрациями Дональда Трампа и Барака Обамы

2. Понаехавшему военному комиссару Качарову Константину сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 УК Украины). Рашист занимается незаконным призывом в армию, преследует отказников и вовлекает детей в путлерюгенд

3. Предателю Украины, бывшему “мэру" Евпатории Андрею Филонову оккупанты почти в два раза ужесточили приговор. Теперь коллаборанту придется сидеть 6 лет и 6 месяцев — вместо 3 лет и 8 месяцев, присужденных ему в октябре 2020 года. Перешел дорогу Гоблину и оккупантам

4. Впервые наблюдаю снижение разведчика-беспилотника до столь малой высоты, с обычных 16+ тысяч до 700 метров (если это не какой-то глюк отображения). Тестирует работу ПВО оккупантов в нижней зоне? А примерно через час с небольшим уже самолёт оптико-радиотехнического наблюдения оккупантов облетел Крым почти по периметру

5. Окупований Крим, м. Саки. Місцевий путлєр’югенд освятив своєю присутністю мешканець чистилища “Миротворець", “командувач" полку “народного ополчення", депутат держдуми мразії Михайло Шеремет. Він високо оцінив бойовий вишкіл малюків-штурмовиків

6. Российский банк Тинькофф по телефону хотел предложить ватоголовому Талипову свои услуги, но когда оператор услышала, что Талипов находится в Крыму, то сказала, что такого в россии нет и бросила трубку. Талипов традиционно начал пованивать: “Звонок. -Александр Валериевич? -Да! -Добрый день! Это представитель банка ТинькоФФ, я хотела бы… Перебиваю её, -Я согласен! Замялась, продолжает. — У нас карта платиновая… -Высылайте, можно просто золотую. -У платиновой карты ряд преимуществ, там кэшбек… Перебиваю, -А можно две? -А Вы в каком городе находитесь? -Я в россии! -Замечательно, карту можем после оформления выслать по почте или забрать в отделении ближайшего банка! -Я хотел бы забрать в банке! -Отлично, какой город? -Феодосия. -Секундочку, я уточню адрес банка в этом городе. Хм, этот город в россии? У меня нет его в базе. -Конечно, в россии, вот телефон российский, паспорт. -Постойте, это же в Крыму? -Ну да, Крым же это россия? -К сожалению, у нас нет представительств банка в Крыму. -А не хотели бы вы их здесь открыть? У нас более 2 млн человек, потенциальных клиентов банка. У нас солнце, море, пляжи… Обрыв, пи пи пи пи"

7. Нет, это не съемки порнофильма, это понаехавшая ватоголовая самка бабуина верещит при виде летающих самолетов оккупантов над захваченным Севастополем. Вы и правда думаете, что МЫ ПОЗВОЛИМ ЭТОМУ ГРАЖДАНСТВО УКРАИНСКОЕ ДАТЬ? Даже не думайте! Просьба убрать детей от экрана

8. Песков заявил, что в Кремле “зададут вопросы руководству Крыма" по поводу уничтожения Форосского парка. Но жители Крыма, особенно ватные, уже не верят в эти сказки: “Знаем, как они реагируют! Так же, как на продажу наших советских, народных винзаводов?", “Сделают, что хотят теперь. Выловленную рыбу не кормят, они плевать на нас хотели", “Запугают недовольных, уволят много болтающих и отделаются отписками фед. центру. Мы же при феодализме живем. Бояре, холопы, опричники", “Меня поражает цинизм руководства Крыма. Чиновники приезжают, обещают какие-то блага жителям Фороса. Аксёнов заявляет, что держит ситуацию под контролем. Крымские журналисты получили команду рассказывать, что крымчанам будет вход в уникальный парк бесплатно, и сыпать на крымчан репортажи о благих намерениях застройщиков. И в то же время силовые структуры начинают проверку активистов. Звонки с различных министерств в организации с профилактическими беседами, где работают защитники парка", “Отцепитесь от Аксенова. Воровство ТАКОГО масштаба — не ЕГО УРОВЕНЬ! Это трофеи ваша гавань собирает — на нее и кидайтесь", “Крым убивают, но мы молчим, как терпилы, а как иначе — ведь либо к Навальному припишут, либо к Госдепу, а потом экстремист и в клетку. Страшно", “Это днищенское дно", “Вы разве не замечаете, что все, что творится в рф в последние годы — это и есть дно днищенское? Один только позор с обнулением поставил точку в любых сомнениях насчет целей правителей", “Застроят. Это же в Украине лохи ничего не делали и содержали огромный парк за счет одного корпуса и дешевых номеров. Теперь все станет прибыльным, но без парка. Как хотели", “Ещё несколько лет, и от Крыма ничего не останется. Всё вырубят, всё высушат, всё застроят, а там, где не вырубят, свои заборы поставят. Отсчёт пошёл", “Не будет скоро Крыма, только географическое обозначение!", “По итогам управления за семь лет приходишь к неутешительным выводам", “Нам давно (с 2014 года было сказано), что Крым "наш"! А теперь-то чего возмущаться? Не логично", “Да уж… В словосочетании "Крым наш" осталось уточнить ЧЕЙ, ибо точно не жителей Крыма", “Крым успел запрыгнуть на Титаник. Оркестр играет отлично, и официанты разносят бухло. Что ещё надо?", “Это позор, и я ещё раз убеждаюсь, что Крым целенаправленно уничтожают", “Крымский сегмент интернета скоро сравняется с небратьями по отношению к россии"

9. Понаехавший нацист Горный, комментируя уничтожение Крыма его страной, впервые заявил, что, цитата, “жалеет, что Крым вернулся в россию"

10. Жители оккупированного Крыма позвонили на Эхо Москвы, чтобы рассказать о процветании в теме “какой Крым лучше — украинский или российский": “Голосование в 14 году, как вы знаете, это была чистая профанация, никто не ходил голосовать, я вам как местный житель говорю. Это просто беспредел. Разворовывается все до таких степеней!", “Безусловно, безусловно, украинский! Крым сейчас после, деликатно говоря, присоединения, обрушивается в самый заскорузлый, застойный совок", “Вопрос — лучше или хуже стало жить? Архи стало плохо жить! Вы даже себе не представляете! Связано с тем, что миграционные процессы связаны с наличием рабочих мест. А рабочих мест нет! Предприятия закрыты! Порты закрыты стоят! Рыбный пор закрыт полностью, 100%! Торговый порт — практически полностью, на выживание!"

P.S. “Украинские чиновники — младенцы в сравнении с теми, что нагло разворовывают Крым и Севастополь сейчас. Такое впечатление, что они ждали этого момента все 23 года! Как в чёрную пятницу ринулись хватать всё".

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