1. “От запретов до пыток током”. С 2014 года независимые журналисты подвергаются преследованиям россии в оккупированном Крыму. В спецпроекте журналисты Крым.Реалии собрали лишь часть таких историй — о людях, которые сотрудничали с редакцией. По ссылке прочтите жуткие подробности и узнайте, какого это — быть журналистом на захваченном рашистами украинском полуострове.

2. Участник одесского “антимайдана”, россиянин Антон Раевский в своем блоге признавался, что лидеры “антимайдана” ездили в Крым на переговоры с Аксеновым и ждали в Одессе российские войска. “Представители одесского антимайдана и лично лидер "Одесской Дружины" Дмитрий Одинов, который также является руководителем неоязыческой организации русских националистов "Славянское Единство", еще в марте (2014) ездили в Крым и встречались с Аксеновым. Велись переговоры о дальнейших действиях одесского антимайдана. Аксенов лично давал гарантии и обещал, что так называемые "зеленые человечки" скоро должны будут войти в Одессу. Данная информация стала мне известна со слов нашего руководителя боевого крыла "Одесской Дружины" Сергея Долженкова по прозвищу "Капитан Какао". Мы поверили. Мы, как и все русские люди Одессы, верили, что российские войска войдут в Одессу и повторится крымский сценарий”. Но оккупанты захлебнулись в Луганске и Донецке, и близко не дойдя до Одессы. Так начиналась “храшданская” война.

3. Всем нормальным людям известно, что события 2 мая 2014 года в Одессе были устроены россией, которая скрывает главных фигурантов и виновных в гибели людей, при этом оккупанты театрально требуют от Украины наказать виновных, которые получили российское гражданство или изначально являлись гражданами россии. Но оккупанты не только не привлекли их к ответственности, но и дали им разные должности как в россии, так и в оккупированном ею Крыму.

4. Ай-Петри. Трофеи говени: “На Ай-Петри, прямо в самом центре заповедника, под прикрытием газопровода строят целое шоссе. Вырублены тысячи деревьев, изуродована земля и карст. И началось это именно тогда, когда граждан под предлогом защиты от короны посадили под домашний арест, закрыв леса и парки для посещения. Под шумок заповедникам поменяли статус, приватизировали, распродали кусками под застройку. Задумайтесь, почему прогуляться по лесу нельзя, а убивать лес и застраивать можно? По слухам, которые никогда не бывают беспочвенными, на Ай-Петри будет ковровая застройка — виллы, дачи, базы ненажираемых. Раздающий — хозяин Мрии. Другими словами, Ай-Петри будет горной Рублевкой в Крыму. Фото и видео прилагаю. Смотреть тяжело на все это”.

5. В Белогорском водохранилище начал снижаться уровень воды. Ранее оккупанты возобновили спуск воды из этого водохранилища на нужды восточного Крыма: “Воды из Белогорского водохранилища спускают больше, чем туда поступает, соответственно, уровень воды в нем стал заметно падать. И это только начало. Летом этот процесс будет происходить гораздо быстрее, а значит, запасы полезного объема воды могут исчерпаться еще быстрее, чем в прошлом году”

6. ГОСТы рф соблюдены: в оккупированной Керчи на детей рухнули новые качели. Пропагандоны также отметили: “Напомним, благоустройство территории Дворца Пионеров вызывает много вопросов у керчан. Их возмущает сарай, который сделан вместо обещанного амфитеатра. Вздутые столы, на которых уже облезла наклеенная шахматная доска-клеенка. И еще десятки недоделок, сделанных на "и так сойдет". А теперь оказалось, что данная территория небезопасна для людей”.

7. Не впевнена, шо це комусь цікаво… Але в Севастополе кулічі вже з’їли і готуються трусити залізяччам. Давно не провітрювали мотлох говені.

8. С паблика Севастополя. Если коротко, то лишнехромосомный народ ненавидит нас за выбор. За то, что мы кому-то нужны и что-то можем. И нам необязательно попадать в путинский рай вместе с ними. У нас есть документы для ЖИЗНИ, а не только аусвайсы для сдохнуть. Мы ГРАЖДАНЕ, хоть и пленные, не ПОДДАННЫЕ: “Интересные споры в Крыму, где старый понаеха пытается что-то объяснить понаеху новому! А если в корень смотреть на данный вопрос, то дело тут не в понаехали, а исключительно только в местном хохлизме! Где у местного псевдо-КВАЗИ патриота всегда припрятанный второй укропаспорт ГРОМАДЯНИНА!”

P.S. Жительница Севастополя Татьяна Шевчук — бывшая украинская военная. В 2007 году, после одиннадцати лет службы в Военно-морских силах Украины, старший матрос и мать троих детей, получила отдельное служебное жилье лично из рук Ющенко: “Это был очень радостный день. Президент Ющенко вручил мне ордер на квартиру”, — с тоской вспоминает Шевчук. Но уже в 2014 году она изменяет присяге, прогибается под оккупантов и начинает служить российскому рейху. В конце 2014 года ватница травмировала спинной и головной мозг, получила перелом основания черепа и шейных позвонков. “Несмотря на то, что у меня в медицинской книжке было написано: "Старший матрос не может выполнять служебные обязанности", — начмед части сказал: "Меня это вообще не интересует, надевайте форму и выходите на построение". Мне стало на службе плохо, вызвали скорую помощь, а на следующий день меня уже забрали с инсультом в госпиталь”, — сетует перебежчица. В 2014 году оккупанты “национализировали” все государственное украинское имущество, в том числе и квартиру Татьяны Шевчук, где она проживает с тремя детьми: “В 2017 году я получила документы, что квартира является собственностью города. Через суд я оформила договор социального найма, поскольку на тот момент Министерство обороны (россии) жильем меня не обеспечило. В января 2019 года власти Севастополя передали весь (многоквартирный) дом в собственность Минобороны россии. Они требуют освободить жилье, говорят, что для меня и моей семьи ни в Севастополе, ни в Крыму жилья нет. Во время перехода (прим — в начале оккупации) говорили: "Не переживайте, вы не будете ничем ущемлены. Вас никто не будет выселять из жилья". Но получается, что мы как люди третьего сорта… После присоединения к россии я продолжила служить в вооруженных силах рф. Наша часть перешла в подчинение "Бельбек" (военного аэродрома). Все руководство пришло из Ростова. Мы считались интегрированными. Нам все время говорили: интегрированные предатели Родины”, — скулит ватница.

Последняя фраза наиболее точно описывает отношение оккупантов к тем, кто предал Украину и начал им служить — интегрированные предатели Родины!

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