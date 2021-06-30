1. Оккупанты в Севастополе задержали 22-летнего химика анархистских взглядов Ивана Карташова, на которого повесили обвинение в ненависти к россии и намерении взорвать мост через реку Черная в Инкермане.

2. Оккупанты на 3 месяца продлили арест политзаключенным алуштинского "дела Хизб ут-Тахрир" Руслану Нагаеву, Эльдару Кантимирову, Ленуру Халилову и Руслану Месутову.

3. "Киевский райсуд Симферополя" арестовал до 21 августа крымчанина, которого ФСБ задержала за якобы "действия в интересах разведывательных органов Украины". Речь идет о радиолюбителе из Симферополя Станиславе Стеценко, 1988 года рождения.

4. Крымских политзаключенных Алима Суфьянова и Сейрана Хайрединова оккупанты этапировали в россию. Согласно международному законодательству, это нарушает статью 49 Женевской конвенции, запрещающей под каким-либо видом депортацию жителей оккупированной территории. Нарушением является общая практика этапирования жителей Крыма в россию, что относится и к заключенным, напомнила адвокат Лиля Гемеджи.

5. Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым поздравило крымского адвоката Эмине Авамилеву с предоставлением ей почетного звания "Заслуженный юрист Украины" от президента Украины Владимира Зеленского. Авамилева активно защищает политзаключенных.

6. В суд направлено обвинение в военном преступлении в отношении крымского "военкома", коллаборанта Александра Кабашного — за призыв крымчан в вооруженные силы оккупантов. До оккупации изменник Родины, которому грозит от 8 до 12 лет, служил в в/ч А0156 (Феодосия, Приморский) в должности начальника полигона.

7. Никогда такого не было, и вот опять! Ватники жалуются на всё новые и новые заборы, ограничивающие свободный доступ к пляжам. Так, в Орловке под Севастополем счастливым обладателем собственного куска пляжа за счет крымчан стал оккупант, отец певицы Алсу Ралиф Сафин (видео).

8. Гурзуф. Каждые полчаса по громкоговорителю объявляют, что введён режим ЧС, угроза подтопления и запрет купания в море. Туристы бегут из Большой Ялты. Пляжи выглядят довольно необычно.

9. Кому хуже после потопа — Керчи или Ялте? Мнение брошенных жителей Керчи: "Ой, ну появился же хоть (в Ялте) на пятые сутки! У нас в Керчи мы главу администрации видим только в компании с Аксеновым. Утопаем в канализационных стоках! Под окном озеро дерьма, а по улицам реки его льются", "Да, насчёт канализации тут полная …опа. Я вчера решил не ехать на автобусе, а прошёл 3 остановки по спальному району, и насчитал 5 мест, где бегут ручьи зловонья и стоят большие лужи, и это 10 минут прошёл. Масштаб …опы просто большой".

10. Керчь. Понаехавшие поднимались на гору Митридат, когда увидели траншею поперек дороги. А в ней — кости. "У вас это норма?", — поинтересовались понаехавшие. Да, с момента захвата Крыма россией у нас много чего шокирующего и вопиющего стало нормой.

11. Все это мы бы могли ПРОПУСТИТЬ, если бы твоя говень, Талипов, при твоей помощи не оккупировала Крым: "А что вообще в Крыму происходит? Керчь утопает в грязи, Феодосию безумный трудовик превратил в село, в Евпатории на борьбу с коммунистами брошена глупая девочка от СРовцев, в Симферополе на потоп списывают недостатки благоустройства, которое должны были сделать ещё в декабре 2020, Ялта продолжает затапливаться, в Оленёвке реализовывается крупная земельная афера под кураторством бывшего вице-премьера Крыма, а партия Родина под руководством Кнырика готовится стать спойлером Единой россии, а так, на носу выборы! Здравствуйте дорогие друзья, всё это вы могли пропустить, но я вышел досрочно из бана, встречайте!", — написал предатель.

12. У знакомых родственнику сделали три теста на ковид. Все отрицательные. Рентген. А там почти 100% поражение лёгких. Вот тебе и кацаптест. Сегодня узнал, что только в Феодосии после российской прививки умерло два человека. Один к вечеру после укола. Другой — на следующий день. И это только то, что узнал я. А сколько еще случаев, о которых я не знаю? Тем временем количество новых больных в Крыму стремительно растет. Основной источник распространения заразы — понаехавшие рашисты.

13. Евпатория. аФтар научного труда про исконность — понаех из Иванова. Даже не знаю, что добавить… Оно знать не знает, что, в отличие от Иваново, до НЕГО с его говенью, в Крыму было все нормально: "Все-таки Крым наш, русский. И русская поговорка *заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет* работает на 100%. РНКБ банк. Очередь на улице. Внутри — социальная дистанция. 2 часа стояния на улице".

14. Оккупанты решили раздерибанить очередной крымский винзавод. С типа аукциона продадут имущество госпредприятия "Крымский винодельческий завод", расположенного в Джанкойском районе.

15. Евпатория. Свекловый вопрос и мост ВЫВЕЗЕНИЯ: "Вчера была на рынке, разговорились с продавцом за цену на свеклу. Сказал, что всю крымскую вывезли на материк (прим — в россию), а теперь нам везут с материка, и думать о снижении цены на нее пока не приходится. Поэтому в ближайшее время борщ будет недоступен многим, как осетрина".

16. Ватоголовые в Севастополе считают, что назначенный путиным Развожаев их предал, и "больше не имеет никакого морального права ходить по севастопольской земле". По мнению ватников, "предавший раз, предаст не единожды!!!". И не поспоришь. В зеркало давно смотрелись, предатели?

17. Сегодня наши играют. Соседи предупреждены. Кот гладит флаг Украины. Я почти готов.

P.S. Вашего в Крыму больше нет: "Да хоть орите, разве не ясно, что теперь жители Крыма — всего лишь придаток к товару! Сколько пляжей, зеленых гор, лесов открыли по требованию жителей Крыма??? Собаки лают, а караван идет! Как там говорили? Крымнаш. А вот уточнить, чей именно, забыли".

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