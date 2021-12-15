1. Украинские военные проводят учения с участием противотанковых артиллерийских и инженерных подразделений, несущих боевую службу на административной границе между временно оккупированным россией Крымом и материковой частью Украины

2. Приятно в севастопольских группах встречать людей, которые не боятся публиковать украинскую символику и соответствующий контент

3. Задержанного накануне после обыска и увезенного в неизвестном направлении 23-летнего крымского татарина Куртумера Чалгозова оккупанты отпустили. Его допрашивали по сфабрикованному “делу о диверсии на газопроводе”. Напомню, в несуществующей “диверсии” на газопроводе в селе Перевальное 23 августа 2021 года оккупанты обвиняют Азиза Ахтемова, его двоюродного брата Асана Ахтемова и заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла. Все они арестованы

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4. Оккупанты приговорили жителя Крыма к двум годам условного срока и “судебному запрету на публикацию материалов в интернете”. Рашисты обвинили 38-летнего мужчину в “распространении материалов экстремистской направленности”. Утверждают, что, “согласно результатам исследования, материалы содержат лингвистические и психологические признаки побуждения к осуществлению насильственных действий в отношении представителей одной из национальностей”. Это так рашисты реагируют, когда о них правду пишут

5. В оккупированном Крыму начали судить бывшего первого заместителя постоянного представителя президента в АРК Изета Гданова за участие в крымскотатарском батальоне. Дело ведет активнейшая участница репрессивной машины оккупантов, коллаборантка в мантии Ольга Кузнецова, на кровавых руках которой уже немало покалеченных судеб

6. Суд в Одессе разрешил задержать украинского военного, который изменил присяге и перешел на сторону агрессора в 2014 году. Речь идет о Литвиненко Вадиме, который был начальником отделения по работе с личным составом военной части № А4416 (Севастополь)

7. Форос. Никогда такого не было, и вот опять. Новое обращение от ватников к Аксенову подъехало: “Мы устали уже! Восьмой год начинает идти, ничего не меняется! С нами на диалог не идут! Все застопорилось и путь решения с нами не найден! Мы требуем, чтобы это все уже, в конце концов, закончилось! Чтобы мы смогли завершить оформление своих земельных участков, потому что по закону мы не потеряли это право! Собственники земельных участков тоже хотят строиться и жить на своей земле! Нас 184!”. Ватники кивают в сторону уничтожения Форосского парка, который активно застраивается со всеми разрешениями, и грозятся записывать новые обращения! Смело-то как. Не то шо при бандерах!

8. Когда умственная ущербность зашкаливает, то сначала бежишь на оккупендум, а потом восьмой год кряду не можешь понять, что для тех, кому продался, ты — никто, и звать тебя — никак

9. Не хотелось вас огорчать, но Меганому все. 800 га трофеев говень уничтожит методом варварской застройки: “Это по вопросу экологии водоохранной территории: стоит бетонный заводик, сваи забивают на приличную глубину. Наверное, тавридкам все можно”, “Одного понять не могу, почему все это *великолепие* нельзя отстроить в другом месте? Почему нужно уничтожить Меганом и окрестности?”, “Обычные путинские временщики. Ворье и дегенераты. Скорее всего, назначение объекта еще и военное (прим — строит Министерство обороны оккупантов)”, “Товарищи, в Судаке нет очистных. Срать в море будете”, “Мне кажется, эту стройку затеяли больные на голову люди”, “(Из Москвы рашистка пишет) Правильно делают, что строят!”

10. Оккупант Развожаев обвинил частный сектор в “неправильном развитии Севастополя” и обосновал этим то, что оккупанты будут активно застраивать новые территории, в том числе виноградники, чтобы вместить сотни тысяч новых понаехов в рамках кремлевской программы замещения неблагонадежного населения

11. “ДНР и ЛНР обеспечат Крым пшеницей”, — сообщили оккупанты. А наше крымское зерно, как нацисты, расшиты продолжают вывозить… в Сирию. Ранее Гоблин грозился, что Крым накормит всю россию, но что-то пошло не так ). Центр журналистских расследований предполагает, что зерно ОРДЛО через порты Крыма может поставляться на незаконный экспорт, как это происходит с зерном, собранным в Крыму

12. Оккупанты заявили, что средняя зарплата в Крыму выросла до 34 тысяч 181 рубля. Жители Крыма бросились искать: “Стесняюсь спросить, в каком Крыму такая зарплата? В Крыму зарплата 13-15 тысяч. Ну а цены — космические”, “Причем эти же 13-15 тысяч мы получали в 2014 году — только это было $300, а не $200, как сейчас, и цены были ниже в три раза”, “15 — это даже и не везде. У многих меньше”

13. И мост опять не помог: “Пока люди спорят между собой на тему прививок, цены в магазинах уже такие, что скоро будем наслаждаться супом из крапивы и листьев лопуха”

14. Васильевка сегодня. Кладбище троллейбусов. Посмотрите на раскопки после июньского потопа

15. Оккупанты в Ялте провели “Антинаркотический рейд”. И это, пожалуй, самая сильная пропаганда наркотиков, которую мы когда-либо видели

P.S. Дрожащая от страха крыса совсем обнаглела: путин поговорил с президентами Франции и Финляндии и по итогу переговоров потребовал “безотлагательного” и “незамедлительного” начала международных переговоров для выработки “юридически зафиксированных гарантий” безопасности россии, что включает, кроме прочего, непринятие Украины в НАТО. Предлагаю дать эти гарантии… на обратной стороне Будапештского меморандума! А потом можете подтереться этими гарантиями, ублюдки рашистские!