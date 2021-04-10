Ранее я подняла тему информационных спекуляций российских и коллаборционистских СМИ на гибели удобных им жителей ОРДЛО в материале.

На самом деле, в ОРДЛО на минных полях, снарядах, погибает много людей. ОРДЛО это земля напичканная оружием, пишет Олена Степова для Спротив. Разминирование займет более 50 лет, а добровольная сдача, в это я вообще не верю. Для многих донбасян продажа оружия или сбор военного сырья, стали формой дохода. Ради сбора металла лезут и на позиции, и в склады, и собирают вдоль линии разграничения.

Что же касается минных полей, то давно никто даже из коллаборционистов-террористов, воюющих на стороне оккупационных войск, не знает, где и как именно, да и что именно заминировано. Российские войска не передают данные про минные поля местным, местные настолько крепки силой духа, что окружают свои стоянки минными полями по кругу, наверное, опасаясь удара с тыла, где стоят россияне.

Вот только в статистику, выгодную информационным кураторам случаи "бытового" подрыва не попадают. Это не выгодно. Это раскрывает и тотальное воровство снарядов, и указывает на обнищание населения, пилящих снаряды ножовкой для сдачи в металлолом, и повальное загрязнение ОРДЛО отходами российского военпрома.

А вот гибнущие от безалаберности взрослых дети – самое то. Сколько их, загубленных взрослыми? Один Бог знает. Вот в Лутугино зимой погибло 4 ребенка. Двух списали на волка, мол, утянул ребенка прямо со двора. Правда, на теле не было обнаружено ни укусов, ни следов хищника, все равно списали на огромные волчьи стаи, свободно курсирующие по ОРДЛО. Мамы погибших детей во время их нахождения на улице, были пьяны. Девочкам было по 4 и 6 лет. Из такого пропаганду не слепишь. Поэтому в соцсетях повозмущались, на том и закончилось.

Еще два ребенка погибло от истощения и болезней. Но, это известно лишь о тех детях, о которых хоть кто-то напишет в соцсетях. На самом деле в ОРДЛО погибает и пропадает без вести очень много детей. Они там нужны лишь для выплат и гуманитарки. Родители пьют или наркоманы. Таких асоциальных семей там все больше.

Известны и случаи подрыва несовершеннолетних на минных полях, при разборке снарядов, но это так далеко от линии фронта, что на беспилотник не повесишь, как и на укро-ДРГ. Поэтому к таким семьям не приезжают именитые адвокаты Монтяны, про них не снимают эмпатические ролики "не забудем, не простим".

Дети ОРДЛО – заложники взрослых. Их тупости, дурости, амбиций и воспитания. Но, дети ОРДЛО растут в этой среде, напитываясь ею, как губка, и в них уже та, их, ОРДЛынская мораль, их мир, их видения чести, совести, правды. Подростки ОРДЛО самые активные и востребованные массовщики для патриотическо-триколорадных шоу. Они искренне говорят на камеру про ненависть к Украине.

Они искренне позируют в военной форме. Они искренне верят в то, что они русские люди, их ждут в Москве. ОРДЛО стало давно поставщиком юных тел в РФ. А еще вот, дети всегда нужны для съемок российской пропаганды. Мертвые дети.

И пока не понятно, как попавшая в ОРДЛО, и вернувшаяся оттуда в мирные части Украины, адвокатесса Монтян рыдала за убитым, принесенным дедушкой во двор дома снарядом (миссия ОБСЕ, кстати, подтвердила факт смерти мальчика от взрыва, но не подтвердила ни факт обстрела, ни факт работы беспилотника, взрыв мог причинить и с детонировавший снаряд, если мальчик его пнул ногой), в ОРДЛО успела погибнуть еще куча людей.

На этот раз взрослых. Поэтому пропагандистских видео не будет. Будет прямая речь из соцсетей ОРДЛО. Цитата:

"6 апреля 2021 года на мине подорвались два студента первого курса Славяносербского техникума. Установлено, что пострадавшие – Эдуард Барабаш из Луганска и Михаил Кодинцев из Алчевска. По нашей информации, молодые люди гуляли по тропе вдоль реки Северский Донец, по которой до недавнего времени ходили и местные жители. Известно, что в тех местах расположены позиции 16 БТРО 4 ОМБР 2 АК НМ ЛНР. Остаётся загадкой, как ребята смогли не замечено пройти мимо патрулей и позиций???

Из информации нашего инсайдера стало известно, что в связи с подготовкой к масштабным боевым действиям с Украиной, командование 16 БТРО в лице Сборщикова Юрия Константиновича (он же "Питер") 3 апреля получило указание заминировать все подходы к своим позициям. Не понятно, в связи с чем вояки приняли решение минировать и натоптанные местными жителями тропы, но случилось то, что случилось.

Взрыв произошёл около 18:10 вблизи позиции БТРО "Лагерь". Михаил наступил на мину, после чего ему оторвало ногу и осколками побило грудь. Эдуард "родился в рубашке", его просто оглушило и поцарапало. Находясь в шоковом состоянии, Эдуард позвонил на "102" и сообщил о трагедии.

В скором времени о случившемся узнали и боевики, о чём доложили командованию. Понимая, что дело "пахнет" служебным расследованием, они пытались оперативно скрыть следы своего преступления. Боевики начали инструктировать Эдуарда, препятствовать подъезду сапёров, "скорой" и МЧС. В результате таких действий Михаил скончался от потери крови".

А где же вот все эти рыдания, требования расследовать, возбуждение уголовного дела следственным комитетом РФ? – а, нету! Потому что это тысячная трагедия, абсолютно не стоящая внимания пропагандистов.

Родителям, кстати, сказали, что ребята попали под обстрел "укро-хунты" и в соцсетях ОРДЛО снова "не забудем-отомстим". На фоне массового захода в ОРДЛО огромного количества российских войск, все эти "не простильщики" заголосили с новой силой "на Киев", "на Львов", "на Берлин".

Следующая цитата из соцсетей ОРДЛО. Тоже показательный факт. И тоже из серии "кому оно нужно". То есть не интересующий пропагандистов факт. А мы изучим! Цитата:

"Всем привет! Сегодня решил рассказать о том, что действительно отымает жизни военнослужащих НМ! А жизни военнослужащих отымает большое количество алкоголя в нашей крови! К примеру недавний случай, который произошел на передовых позициях НМ в районе н.п. Славяносербск. И так, 28 марта трое военнослужащих заступили на боевое дежурство в район н.п. Славяносербск. Все ответственно отнеслись к подготовке и к самом несению службы. В связи с этим они затарилились по полной водкой!

В это же день, после распития большого количества алкоголя, парни набрались храбрости и открыли огонь по позициям противника.

Изначально они вели огонь со стрелкового оружия, потом решили использовать 80 миномёт! У меня в голове не укладывается, как в таком состоянии можно еще использовать такой тип вооружения…. Но это только начало….

В связи с тем, что противник не дремлет, и воспользовался демаскировкой ребят на НП, они дали ответ с нескольких залпов минометов тоже 80 калибра!

К сожалению, их выстрелы оказались более точные. Так, мина разорвалась всего в метре от Жеки "Палача". Он принял основной удар на себя, возле него все в пару метрах находился "Вано" и Петруха, которым тоже досталось неплохо.

Сейчас все трое находятся в больнице Славяносербска, 2 стабильных, за жизнь "Палача" борются медики…. Гарантий нет… И, вот теперь главный вопрос, открыли бы парни огонь по позициям противника в трезвом и здравом уме? Как по мне, то без надобности бы не открыли! И что в итоге мы имеем, двое военнослужащих получили тяжёлые осколочные ранения, один еще серьезнее! Стоит вопрос жизни и смерти! И всему вина, это алкоголь! Поэтому, ребята берегите друг друга от самих же себя! Нам еще служить… А то мы, как сказал сам Мозговой: "… убиваем друг друга, самих себя…".

Выводов не будет. Это война. Она поедает своих создателей. И если это прорвется сюда, все наши города будут похожи на ОРДЛО. Ведь те, кто ждет русский мир, они не думают о последствиях, они грузят пабагатому, свободой от морали, халявой, уверенностью, что им все будет и ничего за это не будет.

Но, вместе с русским миром, придут минные поля, снаряды, безработица и куча трупов. И чаще всего, как это было в 2014-м трупы будут организовывать под съемки, для красивого кадра и словца.

На войне люди, это ресурс. Сначала они ресурс митингов и картинки "весь Донбасс за Россию, Путин введи", а потом они ресурс для съемок рыданий над трупами. Не более! Помните, русское убивает, даже, если это русское наше, национальное гомо-советикусное порождение пропаганды.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.