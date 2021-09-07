Новолуние 7 сентября: чем опасно и что нельзя делать

Во вторник, 7 сентября, в 03:52 по Киеву состоится первое осеннее новолуние. Пройдет это астрономическое событие в знаке Девы.

По мнению астрологов, в это время будут заложены тенденции на весь месяц, поэтому к новолунию нужно как следует подготовится. Как себя правильно вести и что категорически не рекомендуется в период новой Луны, выяснял OBOZREVATEL.

Первое новолуние осени-2021 пройдет под знаком Девы, а соединение Солнца и Луны будет находиться в гармоничном аспекте с Ураном, отмечает астролог Наталья Ларичева.

По ее словам, при таком положении небесных тел есть все шансы начать новые дела и обновления, также это благоприятный период для того, чтобы планировать абсолютно новое.

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В свою очередь, астролог Наталья Анисимова предупреждает, что новолуние сентября определит тенденции на целый месяц; возможны изменения в партнерстве.

День новолуния и ближайшие к нему, 6-8 сентября, могут быть переполнены эмоциями. На такое время, как правило, приходится большинство аварий, конфликтов и травм. Поэтому не стоит в эти даты отправляться в дальние поездки и делать операции, не считая срочных.

В то же время для Тельцов, Дев и Козерогов сентябрь обещает быть особенно комфортным.

В первое осеннее новолуние астрологи рекомендуют загадывать желания и строить планы, но не мечтать, поскольку Дева любит четкость, педантичность и ответственность. Поэтому планы должны быть четко сформулированы, а тактика их реализации – продумана.

Так, если подойти к планированию и делам с ответственностью и исполнительностью, результаты могут превзойти все ожидания.

Кроме того, новолуние 7 сентября благоприятно для переезда, бракосочетания и в целом любых начинаний. Полезно в этот период начать здоровый образ жизни, обновить внешность, обустраивать жилище, избавиться от лишних вещей, гулять на свежем воздухе.

В период новой Луны не рекомендуется менять место работы, заводить новые знакомства, кардинально менять внешность или затевать масштабный ремонт. Также новолуние неблагоприятно для крупных денежных операций, дальних поездок и хирургических операций (кроме неотложных).

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