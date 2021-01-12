Новолуние 13 января: как загадать желание и начать новую жизнь

13 января в 7 утра состоится первое новолуние в 2021 году – по лунному циклу начинается новый месяц. Этот день дает возможность завершить все дела и начать новую жизнь. Также в новолуние принято загадывать желания.

Как рассказала OBOZREVATEL таролог и прогнозист Ольга Соломка, к этому дню нужно готовиться так же, как к Новому году – как проживете первый день нового месяца, таким и будет следующий.

"Не перегружайте себя в это время различными заботами и тяжелыми делами, а лучше заготовьте блокнот с ручкой. В первое время новолуния выпишите все, чего бы хотели на ближайшее время. Конечно, над всеми своими желаниями нужно работать, а не ждать пока их вам кто-то преподнесет. Но прописывая их, вы на них лучше концентрируетесь, начинаете осознавать, что вы на самом деле хотите. И часто бывает, что каким-то непостижимым образом вы получаете желаемое", – сказала Соломка.

Она отметила, что есть еще одна особенность составления желаний на первое новолуние нового года – вы можете спокойно составить себе планы и желания на весь следующий год, на каждый месяц или по жизненным направлениям: здоровье, работа, личное, обучение, развитие, удовлетворение, имущество и прочее.

Соломка посоветовала помнить об основных правилах этого ритуала: записываем желание так, как будто оно уже сбылось или в процессе.

Например, "я счастливо живу в собственном уютном доме", "я свободно и спокойно путешествую по миру".

"Добавляйте эмоций и того состояния, в котором вы бы хотели находиться, когда ваше желание исполнится. Например, "я легко и ловко вожу свою новую машину". Ну и не используем частицу "не", формулируем все через позитив. И все желания должны быть вашими, о вас и для вас. Не "пусть у сына будет машина", а "я счастлива и довольна тем, что у моих близких все в порядке". А сын пусть самостоятельно со своими желаниями разбирается", – отметила Соломка.

В целом, по ее словам, желаний может быть просто множество, здесь можно не стесняться: чем больше вы их запишете, тем больше забудете. То есть они пойдут где-то в подсознание и будет больше шансов, что осуществятся даже без вашего участия.

Чем особенно новолуние 13 января 2021 года и что нельзя делать в этот день читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL: