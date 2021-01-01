Новогоднее обращение Зеленского вызвало ажиотаж в сети: как отреагировали украинцы

Украинцы в социальных сетях устроили горячую дискуссию вокруг новогоднего поздравления президента Владимира Зеленского, особенно из-за использования детей в видеоролике, которыми, по их мнению, он прикрылся от критики общества.

Соответствующие комментарии они оставили под постом видеопоздравления президента на официальной странице OBOZREVATEL в Facebook. Правда, есть такие, кто заступился за гаранта, мол он не сможет угодить всему населению страны.

Судя по сообщениям, больше критики в сторону президента прозвучало из-за того, что он, рассказывая о достижениях в борьбе с коррупцией, прикрылся детьми. Мол, в его "отчеты" и обещания взрослые больше не верят, поэтому "президенту приходится рассказывать их уже детям".

В частности, одна из пользователей соцсети по имени Лидия написала, что:

"Борьба с коррупцией из уст детей, и это опять насмешка над людьми, параллельно поднимая цену на газ и свет, дорабатывая олигархов!"

"У детей уши обвисли от лапши", – добавил Николай.

"Видосик как всегда классный, если бы это правда была – было бы круто...", – отметила Юлия.

"Взрослые уже не поверят. Поднял зарплаты учителям и врачам, снизил цены на газ ну и т.д., а детки сказки любят..." – добавил Михаил.

Однако кроме критических комментариев есть и такие, где украинцы защищают главу государства. Мол, сколько бы обращений он не записал – угодить всем жителям страны не сможет.

"Люди добрые, скажите, чего вы такие? Не хочу никак говорить, чтобы не обидеть, вам кто-нибудь угодил? За что же вы так оскорбляете человека? Поздравил и благодарим? Ой как подло с вашей стороны", – написала Люба.

"Не начинайте новый год со злости. Давайте поверим, все будет хорошо. С новым годом!!! Все будьте счастливы", – поддержала женщину Антонина.

"Приветствие – Топчик. Начинаю бояться 2021-го", – отметил Роман.

OBOZREVATEL приводит примеры скриншотов с соответствующими комментариями.

Вокруг новогоднего поздравления президента Владимира Зеленского развернулась дискуссия в соцсетях

Вокруг новогоднего поздравления президента Владимира Зеленского развернулась дискуссия в соцсетях.

Вокруг новогоднего поздравления президента Владимира Зеленского развернулась дискуссия в соцсетях

Вокруг новогоднего поздравления президента Владимира Зеленского развернулась дискуссия в соцсетях

Вокруг новогоднего поздравления президента Владимира Зеленского развернулась дискуссия в соцсетях

Вокруг новогоднего поздравления президента Владимира Зеленского развернулась дискуссия в соцсетях

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении сказал, что хочет объявить о мире непосредственно во время посещения Донбасса и Крыма. Также он назвал украинцев великим народом и напомнил, что в 2021 году году наша страна отметит 30-летие независимости.