Новое начало: астрологиня дала увлекательный прогноз на 1 ноября

В пятницу, 1 ноября 2024 года, длится 29-й лунный день, в 14:47 наступит начало первого лунного дня. Луна находится в знаке Скорпиона.

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Этот день обещает быть "очень светлым", все будут находиться в ожидании чего-нибудь нового. Об этом рассказала OBOZ.UA астролог Исита Гая.

"Все чувствуют, что новая реальность, новая жизнь вот-вот откроют двери. И я советую утром принять контрастный душ и использовать первое число, чтобы создать ту привычку в своей жизни, которую вы хотите творить", – посоветовала эксперт.

Исита Гая советует открыться тем привычкам, которые вы откладывали, или сдерживались что-либо начать.

"Если вы хотите заняться йогой – начните это делать, или если вы хотите бегать утром, то начните бегать, или перейти на "правильное питание". Именно в эту пятницу, если вы что-то начнете, оно обязательно дойдет до своего прекрасного развития ", – заверила астролог.

Она также посоветовала заняться танцевальной практикой, чтобы пятница, 1 ноября, стала еще более удачным днем.

"Включаете музыку, закрываете глаза и начинаете танцевать. Это - самая прекрасная практика. И еще есть практика "суфийские кружения". Вы можете включить музыку и где-то 30-40 минут просто крутитесь в одну сторону без остановки. Таким образом вы перейдете в глубокое медитативное состояние и будете иначе чувствовать себя", – добавила Исита.

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