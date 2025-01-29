Новая Зеландия упростила визовые правила для 'цифровых кочевников': что нового

Новая Зеландия решила смягчить визовые требования, чтобы привлечь больше так называемых цифровых кочевников – людей, работающих удаленно, путешествуя по миру. Ожидается, что этот шаг поможет оживить местную экономику и туризм, сильно пострадавший из-за пандемии Covid-19.

Видео дня

Власти надеются, что нововведение будет способствовать увеличению потока иностранных посетителей, которые смогут тратить больше денег во время продолжительного пребывания в стране. Также это может привлечь внимание высококвалифицированных специалистов, работающих на глобальных компаниях, но желающих изменить локацию.

Однако такие работники не смогут конкурировать за местные вакансии, ведь будут работать на зарубежных работодателей, пишет BBC.

Согласно новым правилам, работающие удаленно туристы могут оставаться в Новой Зеландии до 90 дней без необходимости получения дополнительных разрешений. Однако после этого срока им, возможно, придется платить налоги резидентам страны. Министр иммиграции Эрика Стэнфорд заявила, что это изменение позволит гостям дольше находиться в стране, что положительно повлияет на экономику. Она отметила, что Новая Зеландия поздравляет всех посетителей, особенно тех, кто работает дистанционно и может внести вклад в развитие туристического сектора.

Новая Зеландия продолжает бороться с экономическим спадом, вызванным закрытием границ в период пандемии. В Covid-19 туризм был крупнейшей экспортной отраслью страны, принося более 40 миллиардов новозеландских долларов в год. Однако из-за жестких карантинных ограничений отрасль значительно пострадала, что повлекло за собой общее замедление экономики. Высокая инфляция и повышение процентных ставок дополнительно усложнили ситуацию, заставив многих жителей страны искать работу за границей.

По словам министерства экономического развития Николы Уиллис, правительство надеется, что новая политика привлечет специалистов, работающих на крупные международные компании. Это позволит им оставаться на связи со своими работодателями, не занимая местных рабочих мест. Уиллис также отметила, что эта инициатива направлена на поддержание экономического роста и укрепления международного имиджа Новой Зеландии как привлекательного места для работы и отдыха.

Новая Зеландия присоединилась к перечню стран, создавших в последние годы специальные визовые программы для цифровых кочевников. Такие возможности уже предлагают Япония, Южная Корея, Бразилия, Испания и Португалия. Тренд на отдаленную работу активизировался в 2010-х годах, когда многие молодые специалисты начали искать альтернативу традиционным офисным условиям. Пандемия Covid-19 ускорила этот процесс, сделав дистанционную работу нормой для многих профессий.

Присутствие цифровых кочевников в некоторых странах вызвало неоднозначную реакцию. К примеру, в Кейптауне (ЮАР) местные жители утверждают, что наплыв отдаленных работников способствовал росту стоимости жизни. В популярных туристических городах Испании и Греции люди протестуют против чрезмерного туризма, вызвавшего повышение арендной платы и перенаселенность. Это рождает дискуссии о балансе между привлечением иностранных специалистов и защитой интересов местного населения.

Правительство Новой Зеландии уверяет, что новая политика не приведет к схожим проблемам, ведь она рассчитана преимущественно на краткосрочных посетителей. Главная цель – увеличить расходы иностранцев в стране и поддержать восстановление туристического сектора. Власти будут продолжать отслеживать последствия этой инициативы и корректировать правила в случае необходимости. Если программа окажется успешной, ее могут расширить, что сделает Новую Зеландию еще более привлекательной для удаленных работников в будущем.

Ранее OBOZ.UA писал о том, где лучше провести экономные выходные в Европе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.