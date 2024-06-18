'Новая ступенька в жизни': 2,5-летний Женя из Одессы получил современные слуховые аппараты от Фонда Рината Ахметова

Маленький одессит Женя родился преждевременно и с осложнениями. Мальчику установили диагноз "ДЦП". Обследование слуха показало, что Женя нуждается в использовании слуховых аппаратов. Отец, спасатель и ликвидатор последствий вражеских атак, воспитывает сына без матери, так что обеспечить ребенку дорогостоящее слухопротезирование ему было бы непросто. Фонд Фонда Рината Ахметова: 2,5-летний Женя получил суперсовременные слуховые аппараты, которые подстраиваются под особенности ребенка.

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"Когда стало заметно, что он не чувствует, проверились – и поняли, что у нас еще и такая проблема добавилась. Нашли номер телефона Фонда Рината Ахметова. Нам согласовали слуховые аппараты. Мы благодарны безгранично, потому что сейчас такое положение, что средств ни на что не хватает. Будем стараться и все у нас получится – мы справимся", – говорит отец Алексей.

Воспитывать малыша помогает мама Алексея и бабушка Жене, Елена Анатольевна. Женщина признается, что осознать и принять наличие особенностей здоровья ребенка было трудно, но помощь Фонда способствует преодолению этой жизненной ступени.

"Это нас двигает вперед: познавать, слышать мир, эмоции, жить дальше, двигаться. Трудно, нелегко. Но ради этого нужно жить. Все сделано быстро, слаженно. Целая команда работает. Я очень благодарна как человек, как бабушка", – говорит Елена.

Помощь в слухопротезировании в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу" могут получить дети с недостатками слуха в возрасте до 7 лет, проживающие или проживавшие в территориальных общинах в зонах боевых действий, оккупации или оцепления.

Если среди ваших родных или знакомых есть ребенок, нуждающийся в протезировании слуха, обратитесь на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001 (с понедельника по пятницу), или пишите в мессенджер Фонда.