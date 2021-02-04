Новая мутация COVID-19 может снизить эффективность вакцин

В британском штамме коронавируса обнаружили мутацию E484K, которая может снизить эффективность вакцин и избежать защиты антител.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Великобритании, передает CNN. Согласно отчету, мутация была недавно обнаружена как минимум в 11 образцах британского штамма B.1.1.7.

Предполагается, что некоторые из этих образцов могли получить мутацию независимо, а не распространяться от одного случая. По словам экспертов, это может означать, что вариант, который, как уже известно, является более заразным, рискует стать устойчивым к иммунной защите, предлагаемой вакцинами, или с большей вероятностью вызывать повторное заражение среди людей, которые ранее были инфицированы.

"Похоже, это не очень хорошие новости для эффективности вакцины", – сказал Джозеф Фовер, младший научный сотрудник по эпидемиологии Йельской школы общественного здравоохранения.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ученые Медицинского университета в Анкаре (Турция) пришли к выводу, что из-за коронавируса в организме человека резко снижается содержание витамина А, что часто приводит к тяжелому течению заболевания.