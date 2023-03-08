Блог | Лиса Павлова: Новая хартаграмма, все та же меланхолия: эксклюзивный репортаж с концерта-возвращения экслидера HIM Вилье Вало

Музыка стихает. На сцене воспламеняется обновленная хартаграмма. Зал наполняется одновременно облегчением ожидания и напряжением предчувствия. В последний раз Вилье Вало был здесь шесть лет назад, в составе своей группы HIM. Сегодня он здесь в рамках сольного проекта VV.

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Группа на разогреве, исландский пост-панк Kaelan Mikla, немного подлили масла в огонь – их несколько песен ввели в странное состояние: транс или треп. Впрочем, даже страшно думать, в каком нервном состоянии были самые страстные фанаты в зале, простоявшие под дверью в ожидании почти 12 часов подряд при нулевой температуре. Но музыка девушек однозначно интересна, стоит знакомство.

Тур, хоть и посвящен выходу первого альбома VV – Neo Noir, но бэнд играет и старый материал из репертуара HIM. Неудивительно, ведь песни писал Вилье, и куда без них? Именно их ждет подавляющее большинство людей в зале. Именно их они заслушивали в свое время в порванные ленты кассет и дыр на дисках.

Но вот на сцене – он, непоправимый меланхолический романтик, Вилье Вало. Мало что можно сказать об этом концерте, это нужно было видеть и слышать вживую. Вилье, поскольку уже почти 10 лет не употребляет алкоголь, не курит и в общем ведет приличную жизнь, поет так, как возможно, пел только в начале карьеры. Голос чистый, ноты длинные, балансировка между октавами – на высоте. Чистое удовольствие.

И видно, как это удовольствие получает не только sold out зал, но и сам певец. Сказались несколько лет без туров – Вилье явно соскучился по ощущению сцены и вниманием публики. Однако, в отличие от последнего концерта, он больше не общается с публикой, издает песню за песней и берет речь уже на бис. Перед самой последней песней он берет микрофон, чтобы поблагодарить за вечер, посмеяться с фанатами, пожелать хорошей ночи и… отыграть свою последнюю на нынешний вечер песню.

Впереди еще половина Европы и северная Америка, соло-выступления и фестивали. Мы еще обязательно увидимся. Вилье Вало закрыл большую главу, чтобы открыть новую книгу.