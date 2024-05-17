"Носим с гордостью": Трюдо показал фото в вышиванке

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в четверг, 16 мая, поздравил украинцев с Днем вышиванки. Политик и сам надел белую рубашку с вышивкой, отметив, что это не просто одежда, а символ.

Соответствующую фотографию глава канадского правительства обнародовал на платформе Twitter (X). На снимке Трюдо в окружении политиков, которые тоже в вышиванках. В их руках – флажки Канады и Украины.

Премьер-министр поддержал украинцев и вспомнил о неспровоцированной агрессивной полномасштабной войне, развязанной Российской Федерацией.

"Вышиванка – это больше, чем рубашка – это традиция, это культура и символ сопротивления в борьбе с незаконным вторжением России. Здесь, в Канаде, мы носим ее с гордостью. Слава Украине", – написал он.

Напомним: первый День вышиванки, состоявшийся в 2006 году, был, по сути, флешмобом. Об истории этого праздника можно почитать в нашем материале по ссылке.

Как писал OBOZ.UA:

– По случаю Дня вышиванки президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская показали свои вышитые рубашки. На главе государства была черная льняная вышиванка с гербами, а первая леди нарядилась в рубашку в стиле яворовского платка.

– Зеленский отметил: вышиванка стала неформальной формой всех, кто отстаивает человечность, свободу и право на идентичность.

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