'Символ единения поколений': Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки

16 мая президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки. Глава государства отметил, что эта национальная одежда символизирует единение всех поколений украинского народа на протяжении веков.

Он опубликовал соответсвующий пост в своих социальных сетях. Президент подчеркнул, что в течение лет сопротивления российской агрессии вышиванка стала символом объединения тех, кто отстаивает человечность, свободу и право на идентичность.

По его словам, вышиванка, "видимо или невидимо, всегда под пикселем защитника и под формой спасателя, под халатом медика, курткой энергетика, она на волонтере, на учителе, на всех, кто держит оборону".

"Наши дети знают ее с детства. Она – символ единения всех поколений украинцев сквозь века.

Ее узор такой неповторимый, потому что вышивается нашими собственными делами на холсте, сотканном нашими ценностями.

За годы сопротивления агрессии она стала неформальной формой всех, кто отстаивает человечность, свободу и право на идентичность.

С Днем вышиванки, Украина, украинцы и друзья Украины!" – подчеркнул глава государства.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский 16 мая провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего в Харькове. В ходе заседания был определен план дальнейших действий как для областных властей Харьковщины, так и для всех структур, отвечающих за безопасность в регионе.

Ранее Зеленский сообщил, что все его зарубежные визиты на ближайшее время отложены. В частности, отменено поездку главы государства в Испанию и Португалию. Причина в ситуации на фронте в Украине.