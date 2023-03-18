Ночью до -5, но днем тепло: синоптики рассказали, какой погоды ждать в субботу. Карта

Погода в Украине в субботу, 18 марта, ожидается без осадков, небольшой дождь возможен только в Одесской области и в Крыму. Днем – плюсовая температура (максимум до +11 на западе и юге), ночью в части регионов будет небольшой "минус" (до -5 в западных областях).

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Соответствующим прогнозом поделился Украинский гидрометеорологический центр на своем сайте. В стране в целом будет облачно с прояснениями, отметили синоптики. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Эксперты ожидают, что температура ночью в западных, северных областях и на Винниччине опустится до нуля и даже до -5 мороза в Ивано-Франковской, Черновицкой областях. На юге и востоке даже ночью будет "плюс".

Днем в среднем по стране будет от +5 до +10. В Волынской, Львовской, Черновицкой, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в АР Крым – до +11 градусов.

На Киевщине в субботу – без осадков, облачно с прояснениями, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области в темное время суток от нуля до -2, а в светлое – от +6 до +8 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– С 22 марта синоптики прогнозируют резкое потепление в Украине. Ожидается, что температура воздуха поднимется до +19 градусов.

– В апреле-2023 в нашей стране ожидается переменчивая погода с перепадом температур. Второй месяц весны будет пасмурнее, чем март.

– По данным Wisemeteo, эта весна будет прохладной и сухой, а настоящее тепло в Украину придет только со второй половины сезона.

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