Ночные морозы и солнечный день: синоптики дали новый прогноз на среду. Карта

Погода в Украине в среду, 10 ноября, будет солнечной, однако морозной ночью. Днем также ощутимо похолодает.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Осадков не ожидается (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Температура воздуха ночью снизится до -4… -7, наименьшие морозы прогнозируют на юге страны – до 1 градуса.

Днем также существенно похолодает – от 4 до 7 тепла, чуть повыше градусы в западных областях – до +9.

В Киеве 10 ноября ночью -4… -6, днем от 3 до 5 тепла.

Осадков не будет, местами лишь небольшая облачность.

Видео дня

Напомним, что до конца текущей недели синоптики предупредили о морозе в Украине до 12 градусов. В то же время существенных осадков в виде снега пока не будет.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода на Новый год в Киеве не будет снежной и очень морозной. Однако небольшие "минусы" все же ожидается.