В Черновцах мужчина до смерти избил мать двоих детей: подробности трагедии

В Черновцах 19 апреля скончалась молодая женщина по имени Алена, которая провела в глубокой коме целую неделю. В больнице она оказалась после того, как ее жестоко избил 33-летний гражданский муж во время ссоры в гараже. Сиротами остались двое детей.

Подробнее об этой трагедии читайте в материале OBOZREVATEL.

33-летнюю Алену похоронили в среду, 21 апреля. Врачи боролись за ее жизнь неделю, но за все это время женщина так и не пришла в себя. У нее были многочисленные травмы головы, ушиб головного мозга, переломы седалищной кости и трех ребер.

В полиции Черновицкой области OBOZREVATEL рассказали, что сразу после случившегося подозреваемого задержали, сейчас он находится в СИЗО. Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти потерпевшего). Мужчине грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Как рассказал OBOZREVATEL родной брат погибшей Александр, первый муж и отец детей Алены умер несколько лет назад. Потом она встретила другого мужчину, они пару лет жили вместе. Знакомые семьи говорят, что мужчина был хороший. Да и на фото Алена и новый супруг выглядят счастливыми.

Однако последние месяцы Алена встречалась с другим мужчиной. "Однажды он ее сильно избил. Сначала она мне призналась, что это сделал он и подала заявление в полицию. Я нашел того черта, он клялся и божился, что это не он, что сестру и пальцем не трогал. Тогда Алена вдруг написала встречное заявление в полицию о том, что претензий к тому черту не имеет",– говорит родственник.

Сначала Алена металась, то уходила к этому человеку, то сбегала назад к детям. А через некоторое время Алена и вовсе пропала. Оказалось, что этот новый мужчина просто ее никуда не отпускает. Он не позволял ей ни с кем встречаться, никуда выходить. Фактически, держал у себя.

Брат пытался связаться с ней, но на звонки никто не отвечал. Он звонил и этому мужчине. "Он мне заявил, что Алена будет жить с ним, они поженятся. Я настаивал, чтобы это же мне сказала сама сестра, чтобы я от нее это услышал, и тогда я не буду их разыскивать. Но ей он трубку не давал. И вот ее нашли в бессознательном состоянии в одном из гаражей спального района. Он ее избил, а когда она уже не двигалась, пошел к тетке и попросил вызвать скорую", – говорит брат.

Когда Алену хоронили, то второй муж приехал попрощаться с ней.

Правозащитница Ирина Суслова, которая сообщила о смерти Алены от побоев "мужа", говорит, что на самом деле в Украине до сих пор так и не решена проблема защиты женщин от домашнего насилия.

"За границей есть такая практика: даже если до приезда полиции пара уже урегулировала свой конфликт, то все равно того, на кого заявила жертва, отправляют на допрос и берут этот случай на особый контроль. А у нас: ну, забрала заявление, и ладно. На одно дело меньше работы правоохранителям. Никто не заботится о твоем состоянии. Полиция должна уделять больше внимания подобным случаям, потому что иногда они могут заканчиваться так трагично", – говорит Суслова.

Адвокат Юлия Сегеда также говорит OBOZREVATEL о том, что большинство женщин, которые не находят в себе силы бороться с домашним насилием, просто не верят в то, что им помогут правоохранительные органы.

"В странах, где жестко реагируют на домашнее насилие, там число таких случае сокращается. У нас же наоборот, насильник чувствует свою безнаказанность. Приведу вам пример. Я сейчас веду дело женщины, которая два года подвергалась жесткому насилию со стороны мужа. Это был рецидивист, который уже не раз сидел. В результате во время очередного избиения она схватила нож и убила его. Сейчас ей предъявлено обвинение. Но она 22 раза обращалась в полицию! И не заведено ни одного уголовного дела. Ее заявления рассматривали по закону об обращении граждан, и все. Составлено 16 протоколов и только по одному из них он получил штраф в 51 гривню. Женщина пыталась вырваться из этого порочного круга, она так часто звонила в полицию, что ее номер там заблокировали. Она говорит, что его могли забрать в участок на два часа, а когда он возвращался, то было еще хуже", – говорит Сегеда.

Семейный адвокат Катерина Власюк говорит, что большинство женщин, которые не уходят от домашних тиранов – это те, кто не понимают, что они находятся в круге семейного насилия.

"К сожалению, в Украине эта проблема актуальна. И каждый год тысячи женщин страдают от домашнего насилия. Когда начинаются физические наказания, то это уже конец пути. Очень часто домашнее насилие начинается с угроз, обид, толчков, нелестных высказываний и оскорблений внешнего вида. Но на этом этапе, учитывая наше советское воспитание, женщина думает, что муж просто хочет улучшить ее. И не относится критически и не воспринимают беспочвенную критику, унижение, повышение голоса, матерные высказывания, толчки, как проявление домашнего насилия. А уже на этом этапе надо понимать, что дальше будет хуже. Ведь домашнее насилие останавливается только тогда, когда кто-то уходит и разрывает эту связь. Или, к сожалению, кто-то умирает. Другого выхода нет", – говорит Власюк.

Адвокат отмечает, что для украинских женщин характерен и возврат к насильнику. Большой процент женщин пытается сделать шаг и вырваться из этого круга, но потом в силу неверия, непонимания, что дальше будет хуже, они возвращаются к насильнику. И тогда этот круг сужается. Через какое-то время заканчивается букетно-конфетный период и абьюзер начинает преследовать жертву и уничтожать ее с двойной силой.