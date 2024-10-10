Николай Княжицкий: культура сегодня – это вопрос обороноспособности Украины

Финансирование культурных институтов и проектов во время войны важно, поскольку это помогает государству мотивировать людей защищать Родину, воспитывает их патриотически.

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Об этом сказал член Комитета ВРУ по гуманитарной и информационной политике Николай Княжицкий.

"Культура сегодня – это вопрос нашей обороноспособности. Сейчас действительно идет экзистенциальная война, и мы находимся в бешеном кризисе. В такой ситуации культура – это то, что может о нас сказать в мире, дать моральный дух, вернуть сюда людей. Но государство должно сказать для себя, что это и есть его приоритет", – считает Княжицкий.

Народный депутат отметил, что в Госбюджете на 2025 год не увеличивают расходы на кино, книгоиздательство и Культурный фонд, и это, по его мнению, недопустимо: "Принятие языкового закона, языковые квоты в медиапространстве, создание институтов для поддержки украинской книги и кино в свое время обеспечили бурное развитие украинской культуры в условиях жестокой войны на истощение. Это элементы деколонизации, без проведения которой не может быть национальной безопасности.

Напомним, в Киеве начался Форум Культнаступления с участием представителей общественного сектора, культурных индустрий, художников, военных, народных депутатов и чиновников. Цель мероприятия – объединить усилия власти, гражданского общества и культурных индустрий для наступательной культурной политики, что предусматривает безвозвратное освобождение культурно-информационного пространства от российского влияния и активное продвижение украинских интересов в мире.

Добавим, также на Форуме министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий поделился тремя основными направлениями работы, на которых сосредоточится Минкульт. По его словам, Украина сконцентрируется на сохранении наследия, возвращении в европейское культурное пространство и создании нового продукта.