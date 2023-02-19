Никогда бы не хотела этой встречи: Зеленская призналась, что сказала бы в лицо Путину

Первая леди Украины Елена Зеленская выразила надежду, что ей никогда лично не придется встретиться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Люди, которых пришли убивать, едва ли хотят вступать в диалог с теми, кто отдал такой приказ убийцам.

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Об этом супруга украинского лидера Владимира Зеленского заявила в интервью корейскому Channel A, опубликованному ее пресс-службой. Она считает, что говорить Путину нечего, так как он все равно ничего не хочет слышать.

"Конечно, я думаю, единственный месседж, который ему хотят передать все украинцы: "Отстань от нас!". Но им все равно, что мы думаем, им все равно на мнение цивилизованного мира. Поэтому думать о том, что бы я хотела сказать Путину – крайне химерная задача, и никогда не может быть выполнено", – подчеркнула она.

Зеленская в этом же интервью поделилась болью переживаний от войны, рассказала, что больше всего ее впечатлило и ранило. Однако она не намерена падать духом, поскольку остается ближайшим другом главы государства и его надежной опорой.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что голливудский актер и филантроп Леонардо Дикаприо сделал пожертвования в фонд Елены Зеленской. Средства направят на помощь тем украинским детям, которые больше всего пострадали в результате полномасштабной войны.

Сам артист поделился этой новостью со страницы фонда в Instagram, где сообщается о его пожертвовании, сума которого не разглашается.

"Для меня большая честь поддержать Фонд Елены Зеленской, который обеспечивает детей и семьи в Украине необходимыми вещами, такими как еда и приют", – написал Дикаприо.